(CNN) — El rapero Lil Nas X lanzó un controvertido par de tenis «Satan Shoe» (zapato de Satanás) con un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real.

Los tenis negros y rojos, parte de una colaboración entre Lil Nas X y el colectivo artístico MSCHF con sede en Nueva York, se hicieron con un par de Nike Air Max 97, aunque la marca de ropa deportiva se ha distanciado del diseño.

En una declaración enviada por correo electrónico a CNN, Nike dijo que no participó en la creación de los tenis modificados. «No tenemos una relación con Lil Nas o MSCHF», dijo la empresa. «Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos».

Lanzado como una «gota» de edición limitada de 666 pares, la suela de burbuja de aire de cada zapato contiene 60 centímetros cúbicos (2,03 onzas líquidas) de tinta roja y «una gota» de sangre humana, según MSCHF. Tienen un precio de US$ 1.018 el par, una referencia al pasaje bíblico de Lucas 10:18 que dice: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo».

Un portavoz de MSCHF dijo que la sangre había sido proporcionada por miembros del colectivo de arte, y agregó: «Nos encanta sacrificarnos por nuestro arte». El grupo también confirmó a CNN que Nike «no estuvo involucrado en esto de ninguna manera».

Los tenis provocaron indignación en línea durante el fin de semana y atrajeron críticas de varias figuras políticas y religiosas de alto perfil, incluida la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y el pastor evangélico Mark Burns. Este último describió las zapatillas en un tuit como «malvadas» y como una «herejía». Mientras tanto, algunos fanáticos del rapero de «Old Town Road» tuitearon su apoyo y deseo de tener un par.

En respuesta, Lil Nas X (cuyo nombre real es Montero Lamar Hill), publicó un video en su cuenta oficial de YouTube titulado «Lil Nas X se disculpa por Satan Shoe», que ahora ha sido visto más de 1,8 millones de veces. Pero después de unos segundos, la aparente disculpa pasa a una escena de su nuevo video musical, «Montero (Call Me By Your Name)», que lo muestra bailando provocativamente con un personaje diabólico. Luego se muestra al rapero rompiendo el cuello del diablo, antes de quitarle la corona con cuernos y ponérsela él mismo.

MSCHF es conocido por sus irreverentes «gotas», una serie de proyectos de arte irónicos que se presentan una vez cada dos semanas. En 2019, el colectivo lanzó una edición limitada de «Jesus Shoes», también fabricados con zapatillas Nike Air Max 97, que presentaban un crucifijo de acero y «agua bendita» procedente del río Jordán.

Otras gotas del colectivo incluyen la venta de una computadora portátil instalada con algunos de los virus informáticos más peligrosos del mundo por más de US$ 1,3 millones. Mientras tanto, en febrero, el grupo rompió cuatro bolsos Hermès Birkin para crear una colección de sandalias con un precio de entre US$ 34.000 y $ 76.000.