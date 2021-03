López-Gatell pasea sin cubrebocas cuando tiene covid-19 2:25

(CNN Español) — Un diputado del opositor Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, por “delitos contra la salud pública y claro atentado hacia la humanidad”, según un comunicado del partido.



La querella, que según el comunicado del PAN fue presentada por el diputado Federido Döring, se relaciona con fotografías tomadas el 10 de marzo al funcionario mientras paseaba sin usar cubrebocas en un parque de la capital mexicana cuando presuntamente aún tenía covid-19.

López-Gatell dijo este lunes en su conferencia diaria sobre coronavirus que aún no había recibido comunicaciones o notificaciones formales sobre la denuncia.

“No sabemos realmente si existieron o no estas denuncias porque no han llegado las notificaciones”, afirmó el funcionario. “No me voy a referir a ninguna de las personas, además estamos en el periodo electoral y sé que muchas de estas intenciones tienen que ver con la búsqueda de notoriedad en el tema electoral”, agregó.

CNN ha intentado comunicarse con el diputado Döring para obtener copia de la denuncia, pero aún no ha recibido respuesta.

La denuncia, de acuerdo con el comunicado del PAN, se fundamenta en el artículo 159 del Código Penal del Distrito Federal, que establece una pena de tres meses a tres años a quien “sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia”.

El comunicado afirma que López-Gatell “incurrió en la conducta tipificada” en el artículo, ya que además de no portar cubrebocas en un espacio tampoco mantenía “la sana distancia con su acompañante, siendo que debió estar en cuarentena obligatoria”.

La Fiscalía General, por su parte, respondió que esa oficina habitualmente no comenta sobre denuncias o casos que tramita.