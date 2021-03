Woody Allen niega acusaciones de abuso sexual 0:49

(CNN Español) — Woody Allen se sentó para una rara entrevista con CBS Sunday Morning para discutir una acusación de su hija Dylan Farrow de que él la agredió sexualmente cuando tenía 7 años.

El famoso director dijo que cree que su hija, de 35 años, ahora separada, cree en la acusación.

«Era una buena niña y creo que lo cree», dijo Allen. «No creo que se lo esté inventando. No creo que esté mintiendo. Creo que ella cree eso».

CNN se ha puesto en contacto con Farrow en busca de comentarios.

Allen, de 85 años, ha negado sistemáticamente la acusación y nunca ha sido imputado. En 1992, un pediatra que trataba a Dylan Farrow se puso en contacto con las autoridades con respecto a la afirmación de que Allen la había abusado sexualmente. Poco después, Allen solicitó la custodia de sus tres hijos con Mia Farrow, incluida Dylan, y los medios de comunicación comenzaron a relatar el caso, incluida la acusación.

Los investigadores concluyeron en ese momento que la joven Farrow no había sido abusada, según The New York Times, que cubrió los procedimientos de custodia.

En ese momento, el juez interino Elliott Wilk de la Corte Suprema del Estado de Nueva York «dijo que era poco probable que el Sr. Allen pudiera ser procesado por abuso sexual basado en la evidencia», informó el periódico. «Pero aunque un equipo de expertos concluyó que Dylan no fue abusada, el juez dijo que no encontró pruebas concluyentes».

Como adulto, Dylan Farrow habló sobre la presunta agresión sexual en una entrevista con Vanity Fair, en 2013; en una carta abierta publicada en el New York Times, en 2014, y, en 2018, con Gayle King de CBS en la primera entrevista televisada de Farrow que CBS Sunday Morning retransmitida después de su entrevista con Allen.

«Amaba a mi padre», dijo Farrow durante la entrevista de 2018. «Lo respetaba. Era mi héroe. Y eso obviamente no quita lo que hizo, pero hace que la traición y el dolor sean mucho más intensos».

Farrow es uno de varios hijos adoptados por Mia Farrow y uno de los dos que Allen adoptó durante su relación de más de una década con la actriz.

La menor Farrow alegó que su padre abusó sexualmente de ella en la casa de su madre en Connecticut, el 4 de agosto de 1992.

Allen le dijo a CBS Sunday Morning de la acusación: «No era lógico en vista de la situación».

«¿Por qué un tipo como yo, que tiene 57 años, y nunca ha sido acusado de nada, de repente va a conducir hacia la casa de campo de Mia en medio de una disputa por la custodia?», dijo. «No pensé que ni siquiera requiriera alguna investigación».

También se refirió a su relación con Soon-Yi Previn, a quien Mia Farrow había adoptado con el músico André Previn.

La relación de Allen con Mia Farrow terminó después de que ella descubriera fotos de su hija –en ese entonces de 21 años– desnuda en el apartamento del cineasta, quien tenía 56 años.

«Lo último en el mundo que alguien quería era herir los sentimientos de los demás», dijo Allen. «Lo que queríamos hacer era finalmente dar a conocer que teníamos una relación».

La pareja ha estado casada por 23 años y adoptó a dos hijas que están en la universidad, a lo que Allen dijo: «No le dan dos niñas a alguien que creen que es un pedófilo».

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Allen para obtener comentarios adicionales.

Ha habido un renovado interés en la acusación a raíz de la pelea por la publicación de la reciente autobiografía de Allen, Apropos of Nothing, y la nueva serie documental de HBO, Allen v. Farrow.

