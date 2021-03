Demi Lovato: ‘Soy demasiado gay para casarme con un hombre ahora mismo’

Demi Lovato habla sobre su sexualidad; Disney Plus comienza nueva serie especial 2:05

(CNN) — Demi Lovato está compartiendo revelaciones y no solo en su nueva serie documental, «Demi Lovato: Dancing With the Devil«.

En una entrevista reciente con EW, la cantante y actriz habló sobre cómo terminar su compromiso con el actor Max Ehrich la ayudó a comprender que es «demasiado ‘queer’ (persona que no es heterosexual o cisgénero)» para tal compromiso con un hombre en este momento.

«Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento», dijo. «No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme».

No siempre ha tenido la misma apertura.

En 2017, Lovato habló sobre su creencia de que no tenía que ser etiquetada cuando se trataba de su identidad sexual.

«Siento que todos siempre están buscando un titular y siempre quieren que su revista o programa de televisión o lo que sea descubra cuál es mi sexualidad», le dijo a PrideSource.com. «Siento que es irrelevante para mi música».

Las cosas han cambiado claramente y Lovato le dijo a Joe Rogan en un episodio de su podcast que se emitió durante el fin de semana que ella se identifica como pansexual.

«Soy tan fluida ahora, y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba muy encerrada», dijo.

Aquellos que son pansexuales son abiertos en sus elecciones sexuales sin importar el sexo biológico, el género o la identidad de género de sus parejas.

Lovato le dijo a EW: «Siempre supe que era muy queer, pero lo he aceptado por completo».