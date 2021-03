Propuesta en Nueva York para legalizar la marihuana 0:41

(CNN) — El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este martes que planea firmar un proyecto de ley que permitiría el uso recreativo de la marihuana después de que el Senado y la Asamblea estatales votaran para aprobar la legislación.

El Senado aprobó el proyecto de ley S854A con 40 votos a favor y 23 en contra. Luego fue a la Asamblea, donde fue aprobado con 100 votos a favor y 49 votos en contra durante una sesión nocturna.

Cuomo emitió un comunicado el martes por la noche, en Twitter, diciendo que tiene la intención de firmar el proyecto de ley cuando llegue a su escritorio.

«Durante demasiado tiempo, la prohibición del cannabis se dirigió de manera desproporcionada a las comunidades de color con duras penas de prisión y después de años de arduo trabajo, esta legislación histórica brinda justicia a las comunidades marginadas durante mucho tiempo, adopta una industria que hará crecer la economía y establece una seguridad sustancial para el público», dijo el gobernador.

También agradeció a los legisladores que «trabajaron incansablemente en este tema para asegurar la aprobación de esta histórica legislación».

La senadora estatal Liz Krueger, la autora del proyecto de ley en el Senado, habló apasionadamente el martes por la noche sobre las desigualdades raciales de la aplicación de la ley de drogas y la «injusticia» de la prohibición de la marihuana «para los jóvenes, cuyas vidas estaban siendo destruidas, por hacer algo que hicieron cuando eran niños».

En un comunicado antes de la aprobación anticipada del proyecto de ley, la líder de la mayoría patrocinadora de la Asamblea del proyecto de ley, Crystal D. Peoples-Stokes, dijo que estaba «orgullosa» de ver aprobarse el proyecto de ley después de tantos años de esfuerzo.

«Estamos brindando justicia sobre la marihuana al garantizar la inversión en las vidas y comunidades de quienes sufrieron durante generaciones como resultado del encarcelamiento masivo», dijo Peoples-Stokes.

El impacto financiero de la legalización de la marihuana recreativa

La oficina de Cuomo dijo anteriormente que el desarrollo de una industria de cannabis para adultos en Nueva York tiene el potencial de crear entre 30.000 y 60.000 puestos de trabajo y la capacidad de generar US$ 350 millones anuales en recaudación de impuestos.

La Ley de Regulación e Impuestos del Cannabis y Marihuana del estado de Nueva York agregaría un impuesto del 13% a las ventas minoristas para los ingresos fiscales estatales y locales, según un comunicado de principios de esta semana.

Los impuestos irían al fondo de ingresos de cannabis del estado de Nueva York y el resto, después de los costos, se dividiría entre la educación (40%), el Fondo de reinversión de subvenciones comunitarias (40%) y el Fondo de educación pública y tratamiento de drogas (20%).

«Las ciudades, pueblos y aldeas pueden optar por no permitir los dispensarios minoristas de cannabis para adultos o las licencias de consumo in situ mediante la aprobación de una ley local antes del 31 de diciembre de 2021 o nueve meses después de la fecha de vigencia de la legislación. No pueden optar fuera de la legalización del uso de adultos», dijo el comunicado.

— Lauren del Valle y Jessica Prater, de CNN, contribuyeron a este informe.