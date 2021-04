(CNN) — Diana, princesa de Gales, será honrada con una placa azul en el exterior del apartamento del oeste de Londres donde vivía antes de casarse con el príncipe Carlos.

El English Heritage, que administra más de 400 casas y monumentos históricos, dijo que instalaría el medallón en el que habría sido el cumpleaños número 60 de Diana, luego de que funcionarios del organismo del Gobierno local de Londres la nominaran para conmemorarla.

Se ubicará en las afueras de Coleherne Court, un bloque de apartamentos en Kensington, donde Diana vivió con sus amigas entre 1979 y 1981, anunció el jueves su hermano, Charles Spencer. Diana dejó su departamento después de comprometerse con el príncipe Carlos.

Las placas azules conmemoran los lugares de Londres donde vivieron o trabajaron personas de importancia histórica. Más de 950 placas oficiales se exhiben alrededor de la capital del Reino Unido, pero la gran mayoría están dedicadas a los hombres y el English Heritage ha buscado corregir el desequilibrio de género en los últimos años.

Spencer agradeció a la organización por la placa el jueves, tuiteando el diseño del monumento y una imagen de su creación.

«Qué hermoso que esta placa azul se vaya a colocar fuera de Coleherne Court», escribió, llamando al edificio «un lugar que hizo muy feliz para Diana».

How very lovely that this blue plaque will be going up outside Coleherne Court – thank you, ⁦@EnglishHeritage⁩, for commemorating such a very happy place for Diana in this way. pic.twitter.com/FiDk3ZtLpG

— Charles Spencer (@cspencer1508) April 1, 2021