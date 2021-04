(CNN) — Ese grito que pudiste escuchar son los fans de Simon Basset, el duque de Hastings, personaje que interpreta Regé-Jean Page.

Este viernes se anunció que el actor que le dio vida al extremadamente atractivo protagonista no interpretará su papel en la segunda temporada de «Bridgerton«, el exitoso drama histórico de Netflix.

La triste noticia llegó para algunos a través de una nota del personaje Lady Whistledown, que se publicó en la cuenta de Twitter verificada de «Bridgerton».

«Estimados lectores, mientras toda la atención se centra en la búsqueda de la vicecondesa para Lord Anthony Bridgerton, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings», se leía en la publicación. «Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton», añadió.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7

— Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021