(CNN) — Algunos expertos en salud advierten que Estados Unidos puede estar en la cúspide de otro aumento de casos de covid-19 si los estadounidenses no tienen cuidado, justo cuando el país se apresura a vacunar a más personas.

Hay dos cosas clave que Estados Unidos puede hacer para prevenir más infecciones, hospitalizaciones y muertes, dijo el Dr. Anthony Fauci a CNN.

«A) sigues presionando y duplicando las medidas de salud pública y B), haces todo lo posible para vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido y veloz posible», dijo el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., este sábado.

En el frente de las vacunas, a Estados Unidos le ha ido «extremadamente bien», dijo Fauci. El país reportó un nuevo récord durante el fin de semana con más de 4 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 administradas en 24 horas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

«¡Un día récord de informes! + [de] 4,08 millones de dosis administradas sobre el total de ayer», escribió el sábado en Twitter el Dr. Cyrus Shahpar, director de Datos de covid-19 en la Casa Blanca. «También es la primera vez que promedia más de 3 millones por día durante la semana pasada. ¡Millones se unen para acelerar nuestro progreso hacia el control de la pandemia!».

A pesar del ritmo récord de vacunaciones, todavía no hay suficientes estadounidenses vacunados para controlar la propagación del virus, advierten los expertos. Hasta ahora, alrededor del 31,4% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y solo el 18% de la población está completamente vacunada, según muestran los datos de los CDC.

Es por eso que los expertos instan a que continúen las medidas de seguridad por ahora.

«Lo decimos una y otra vez y necesitamos que la gente, necesitamos que los gobernadores y los alcaldes y otros puedan decir todavía no estamos fuera de esto», dijo Fauci. “La gente dice: ‘Bueno, solo quieren confinarnos para siempre’. No, esto no va a durar para siempre porque cada día que se vacunan a cuatro millones, tres millones de personas, se está cada vez más cerca del control».

Un experto comparó el estado actual de covid-19 en Estados Unidos con un «estado de huracán de categoría 5, con respecto al resto del mundo».

«En este punto, veremos en las próximas dos semanas, la mayor cantidad de casos reportados a nivel mundial desde el comienzo de la pandemia. En términos de Estados Unidos, estamos apenas al comienzo de este aumento, ni siquiera hemos empezado a verlo todavía», dijo el domingo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, en Meet the Press, de NBC.

Advirtió que el país se encuentra ahora en el ciclo en el que el Alto Medio Oeste está comenzando una cuarta oleada.

«Creo que fue un llamado de atención para todos ayer cuando Michigan reportó 8.400 casos nuevos, y ahora estamos viendo un número creciente de enfermedades graves, hospitalizaciones en UCI, en personas de entre 30 y 50 años que no han sido vacunadas», dijo Osterholm.

Sin embargo, el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), dice que la cantidad de inmunidad en la población estadounidense puede ayudar a prevenir otro aumento.

«Creo que hay suficiente inmunidad en la población como para no ver una verdadera cuarta ola de infección», le dijo a CBS en Face the Nation, el domingo.

Gottlieb, quien también forma parte de la junta de Pfizer, dijo que piensa que con la tasa de vacunación, junto con la cantidad de estadounidenses que ya han sido infectados, hay «alrededor de 200 millones de estadounidenses que ya tienen algún nivel de inmunidad en ellos».

Más de una docena de líderes estatales han reducido las restricciones en las últimas semanas, mientras que varios han eliminado los mandatos de uso de mascarillas .

«Lo que estamos diciendo es duplicar, solo aguanta un poco más», agregó Fauci, «y la vacuna, y las vacunas de la gente en este país anularán el aumento del virus. No hay duda de que la vacuna va a ganar».

Estados que hacen sonar la alarma por aumento de covid-19

Funcionarios de varios estados han informado datos alarmantes.

Michigan está en medio de otra oleada impulsada por el aumento de reuniones, más personas moviéndose, reaperturas económicas y brotes en algunas escuelas y prisiones, dijo a CNN el Dr. Joneigh Khaldun, director médico del estado, a fines del mes pasado.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también le dijo a CNN –la semana pasada– que otra razón por la que el estado está viendo una gran cantidad de casos es «una alta proporción de variantes». Michigan ha reportado el segundo mayor número de casos de la variante B.1,1.7 más contagiosa, según datos de los CDC, detrás de Florida.

«Estos son mucho más contagiosos y estamos viendo que ya sea en los deportes juveniles o en la reincorporación de algunos de nuestros restaurantes», dijo Whitmer.

El sábado, Michigan reportó 8.413 nuevos casos de covid-19, la mayor cantidad en un día desde el 7 de diciembre.

En el vecina Ohio, el gobernador Mike DeWine también dio la alarma. Los casos también están comenzando a aumentar allí, según un comunicado de la Oficina del Gobernador.

Y la actividad variante también está aumentando, según el Dr. Bruce Vanderhoff, director médico del Departamento de Salud de Ohio.

«Ohio sigue en una carrera contra un virus que ahora es más contagioso y nos pisa los talones», dijo Vanderhoff. «Podemos ganar esta carrera siempre que no vacilemos; siempre que sigamos adelante con el enmascaramiento y la vacunación consistentes».

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, también expresó su preocupación –el viernes– por los últimos números de casos y hospitalizaciones en el estado.

«Está claro que, en Oregon y en todo el país, la cuarta oleada de este virus está en nuestra puerta», dijo Brown en un comunicado. «Si bien, afortunadamente, los números de casos de Oregon no han coincidido con los de otros estados que ven grandes picos, nuestros números están aumentando y estamos nuevamente en alerta».

Los funcionarios de Vermont dijeron el viernes que les preocupaba que el aumento en los casos de covid-19 que está experimentando su estado pudiera provocar más hospitalizaciones y muertes.

«Mi optimismo es para el futuro, y el futuro está muy cerca. Pero cuando se trata del presente, francamente, estoy muy preocupado», dijo el Dr. Mark Levine, comisionado de Salud del estado.

El papel que desempeñarán las vacunas contra el covid

Expertos y líderes estatales han destacado que las vacunas contra el covid-19 serán la forma más rápida para que el país vaya hacia la normalidad.

A medida que aumentan las cifras de vacunación en Estados Unidos, los CDC están publicando más pautas sobre lo que pueden hacer los estadounidenses completamente vacunados.

El viernes, la agencia publicó una actualización muy esperada de la guía de viaje para personas completamente vacunadas, eliminando algunas recomendaciones de pruebas y cuarentena. Los CDC consideran que alguien está completamente vacunado dos semanas después de haber recibido la última dosis requerida de la vacuna contra el covid-19.

Las personas completamente vacunadas pueden viajar con bajo riesgo para ellas mismas, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, pero todavía no se recomienda viajar en la actualidad, mientras que Estados Unidos ve un número creciente de casos de covid-19.

La agencia también dijo que las personas que han sido completamente vacunadas contra el virus podían reunirse de manera segura para la semana de Pascua, tanto en interiores como sin mascarillas.

Mientras tanto, diferentes partes del país están navegando por el papel que jugarán las vacunas en el regreso a la normalidad.

La Universidad de Cornell anunció que tiene la intención de exigir la vacunación contra el covid-19 para los estudiantes que regresen a los campus de Ithaca, Ginebra y Cornell Tech en el otoño de 2021. La universidad dijo que si bien aceptará exenciones médicas y religiosas, «la expectativa será que nuestro los campus y las aulas estarán formados mayoritariamente por personas vacunadas, lo que reducirá en gran medida el riesgo de infección para todos».

Ese anuncio se produce pocos días después de que la Universidad de Rutgers dijera que requerirá que los estudiantes que asistan a clases en persona este otoño se vacunen contra covid-19.

Mientras tanto, en Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó un decreto que prohíbe el uso de pasaportes covid-19 en el estado. Su orden prohíbe a cualquier entidad gubernamental emitir pasaportes de vacunas e impide que las empresas requieran dicha documentación.

El gobernador citó las preocupaciones sobre la libertad y la privacidad como la base principal para esa acción y argumentó que la implementación y el cumplimiento de los pasaportes de vacunas «crearían dos clases de ciudadanos basados en las vacunas».

«Los registros de vacunación individuales contra el covid-19 son información de salud privada y no deben compartirse por mandato», dice la orden.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dice que tampoco apoya los pasaportes de vacunas, y que las bajas tasas de vacunación en su estado (ocupa el puesto 42 de 50 en vacunaciones per cápita) se deben a la «vacilación en las vacunas».

«Necesitamos asegurarnos de educar a nuestra gente y hacerles saber que esta vacuna es segura y, aunque está bajo una autorización de uso de emergencia, ha pasado por ensayos clínicos con literalmente decenas de miles de personas que lo han hecho y ha sido revisada por pares», dijo Reeves a Jake Tapper en el programa State of the Union, de CNN.

— Lauren Mascarenhas, Sahar Akbarzai, Anjali Huynh, Amanda Sealy, Artemis Moshtaghian, Laura Ly y Maggie Fox, de CNN, contribuyeron a este informe.