Guía para evitar el covid-19 durante tu estadía en un hotel

Nota del editor: durante la pandemia de coronavirus hay pocas actividades que no conlleven riesgos, pero sí hay maneras de mitigarlos. Las personas que ya están completamente vacunadas, por supuesto, tienen un riesgo mucho más bajo de contagiarse y transmitir el coronavirus que aquellas que aún no se vacunaron. La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, aconseja que tengas esto en cuenta al momento de tomar decisiones sobre las actividades que vas a hacer.

(CNN) — Después de permanecer cerca de casa durante un año o más, es posible que escaparte a un destino deslumbrante y disfrutar de una habitación lujosa de hotel encabece tu lista de deseos.

Quedarte en un hotel es una actividad con un riesgo muy bajo si te vacunaste, permaneces separado de otras personas y vas directamente hacia y desde tu habitación, explica la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora visitante de Políticas y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Si no viajas solo, «ciertamente no deberías compartir una habitación de hotel con alguien que no pertenezca a tu hogar inmediato, a menos que la otra persona esté completamente vacunada», dijo Wen.

Antes de llegar al hotel

Los protocolos de muchos hoteles frente al covid-19 han cambiado durante la pandemia. Por este motivo, deberías corroborar en la página web del alojamiento o llamar a pedir información sobre las precauciones de seguridad.

Pregunta sobre los nuevos procedimientos de limpieza y desinfección de la propiedad y si todos los empleados llevan mascarilla.

Muchos hoteles han reducido los servicios de aseo de la habitación y de comida y bebida para limitar el contacto de los huéspedes con personas ajenas a su grupo. También es frecuente que puedas hacer el registro, la salida y el pago online y sin contacto. Y puede que dispongas de una llave de la habitación en el móvil.

Pregunta también sobre la calidad de la ventilación. Abrir ventanas y puertas, utilizar ventiladores de ventanas, tener un sistema de ventilación que funcione bien y sistemas de filtración de alta eficiencia HEPA que mejoran la limpieza del aire son algunas buenas señales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En base a la calidad de la ventilación, también deberías consultar cuándo fue la última vez que otros huéspedes o el personal de limpieza estuvieron en tu habitación, dijo Krystal Pollitt, profesora adjunta de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale, y profesora adjunta de Ingeniería Química y Ambiental en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Yale.

«Gran parte del tiempo que recomendamos entre ocupantes dentro de un espacio está relacionado con lo que ese sistema (de ventilación) es capaz de manejar en términos de cambios de aire por hora», dijo Pollitt. «Normalmente, incluso si se trata de un espacio de 15 minutos, si es un edificio moderno con ventilación mecánica consideramos que es suficiente», explicó.

¿Qué debes hacer mientras estás en el hotel para evitar el covid-19?

Mientras estés en el hotel, ten cuidado con tu seguridad y la del personal. El coronavirus se propaga por gotitas respiratorias durante el contacto físico cercano y a través del aire. Evita los lugares en los que compartes el aire o el espacio con otras personas o usa una mascarilla cuando estés en ellos. Esto incluye ascensores, bares cerrados, comedores y vestíbulos, incluso si las personas mantienen el distanciamiento.

Minimiza el uso de los espacios recreativos, incluidos los jacuzzis y las zonas de descanso, han aconsejado los CDC.

Lleva toallitas desinfectantes para limpiar los objetos antes y después de tocarlos, dijo la Dra. Ada Stewart, médica de familia de Cooperative Health en Columbia, Carolina del Sur, y presidenta de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

Por supuesto, hay que comer, pero evitar el comedor interior de un hotel o un restaurante sigue siendo lo más seguro.

Lo mejor es pedir delivery, comida para llevar (o servicio a la habitación) o cenar al aire libre. En todos estos casos deberías mantener una distancia de al menos dos metros.