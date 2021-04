(CNN) — El helicóptero Ingenuity sobrevivió a su primera noche en la superficie helada de Marte, un hito importante en el viaje de la aeronave antes de su histórico primer vuelo.

La temperatura en el cráter Jezero, un antiguo lecho de un lago en Marte y el sitio actual del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity, puede descender a -90 grados Celsius. Eso es lo suficientemente bajo como para causar un daño significativo a los componentes eléctricos y de la batería del helicóptero.

El helicóptero de 2 kilos finalmente se separó el 3 de abril de la panza del rover Perseverance, donde ha estado escondido desde antes de que el rover se lanzara desde la Tierra en julio.

Ingenuity pasó por una serie de movimientos para desplegarse desde debajo del rover, lo que parecía la metamorfosis de una mariposa, antes de dejar caer los últimos 10 centímetros a la superficie marciana.

Swing low, sweet helicopter…@NASAPersevere is slowly and carefully deploying the #MarsHelicopter, Ingenuity. The tech demo is currently unfolding from its stowed position and readying to safely touch down on the Martian surface. See upcoming milestones: https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/3AyaiHOH2k

— NASA JPL (@NASAJPL) March 30, 2021