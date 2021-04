Testigo del arresto de Floyd: Un hombre estaba siendo asesinado 4:02

(CNN) — El jefe de la Policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, rechazó a fondo las acciones y el uso de la fuerza de Derek Chauvin durante el arresto de George Floyd en mayo pasado por ser contrarias a las políticas del departamento.

«Una vez que el Sr. Floyd dejó de resistirse, y ciertamente una vez que estuvo angustiado y tratando de verbalizar eso, eso debería haber terminado», testificó Arradondo durante el juicio penal de Chauvin, el lunes.

LEE: Esto es lo que le sucedió a George Floyd desde todas las perspectivas y ángulos

«Hay una sensatez inicial en tratar de mantenerlo bajo control en los primeros segundos», dijo Arradondo. «Pero una vez que ya no hubo resistencia y claramente cuando el Sr. Floyd ya no respondía y ni siquiera estaba inmóvil, continuar aplicando ese nivel de fuerza a una persona que estaba extendida, esposada en la espalda, eso de ninguna manera o forma es alguna cosa que sea por norma. No es parte de nuestra capacitación, y ciertamente no es parte de nuestra ética o nuestros valores».

En particular, el jefe dijo que el hecho de que Chauvin se arrodillara sobre Floyd durante nueve minutos y 29 segundos fue una violación de las políticas en torno a la desescalada, el uso de la fuerza objetivamente razonable y el requisito de prestar ayuda.

LEE: Derek Chauvin dijo a su supervisor que George Floyd se estaba «volviendo loco» y los testigos eran hostiles

publicidad

«Esa acción no es una desescalada, y cuando hablamos del marco de nuestra santidad de vida y cuando hablamos de los principios y valores que tenemos, esa acción va en contra de lo que estamos hablando», dijo.

La política de Minneapolis en ese momento permitía algunas restricciones en el cuello, pero lo que hizo Chauvin no fue apropiado, dijo Arradondo, mirando una imagen de la posición de Chauvin sobre Floyd.

«La restricción consciente del cuello según la norma menciona una presión de leve a moderada. Cuando miro (la imagen) y cuando miro la expresión facial del Sr. Floyd, no aparece de ninguna manera o forma que sea presión ligera a moderada».

También el lunes, la inspectora de policía Katie Blackwell, quien estuvo a cargo del programa de capacitación del departamento el año pasado, testificó que a los agentes se les enseña a usar los brazos cuando sujetan el cuello.

«No sé qué tipo de posición improvisada es esta», dijo sobre el arrodillamiento de Chauvin. «Eso no es lo que entrenamos».

Blackwell testificó que Chauvin fue instruido regularmente en tácticas defensivas y el uso adecuado de la fuerza. Dado que capacitó a los agentes en el campo, Chauvin recibió capacitación adicional.

Su testimonio está en el centro del argumento de la defensa de que Chauvin actuó siguiendo su entrenamiento policial y empleó un uso apropiado de la fuerza. Más temprano el lunes, el médico que trató a Floyd en un hospital de Minneapolis testificó que creía que Floyd probablemente murió de asfixia.

El proceso se produce cuando los fiscales cambiaron su enfoque de lo que le sucedió a Floyd a un análisis más detallado de lo que significa legalmente.

La primera semana del juicio en Minneapolis se centró en un desglose paso a paso del último día de Floyd, incluido el video de un grupo de teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y cámaras policiales; testimonios desgarradores de transeúntes que vieron a Chauvin arrodillarse sobre Floyd; descripciones de paramédicos y supervisores policiales que acudieron al lugar; y las propias declaraciones de Chauvin sobre lo sucedido.

Con ese trabajo de base establecido, la fiscalía está intentando probar que las acciones de Chauvin ese día deben considerarse asesinato y homicidio involuntario. Eso requerirá un análisis de expertos médicos que explicarán la causa de la muerte de Floyd, así como el testimonio de expertos policiales que dirán que Chauvin utilizó fuerza excesiva e innecesaria.

Parte de ese análisis del uso de la fuerza ya ha entrado en el juicio. La semana pasada, el supervisor directo de Chauvin dijo que su uso de la fuerza debería haber terminado antes, y el principal detective de homicidios del departamento testificó que arrodillarse sobre el cuello de Floyd después de haber sido esposado era «totalmente innecesario».

Chauvin, de 45 años, se declaró inocente de homicidio intencional sin premeditación, de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio involuntario agravado. El abogado defensor Eric Nelson no ha indicado si Chauvin testificará en su propia defensa.

El testimonio en el juicio comenzó el lunes pasado y se espera que dure alrededor de un mes.

LEE: La familia de George Floyd describe una experiencia desgarradora durante el juicio de Derek Chauvin, dice abogado

El jefe de policía destaca la importancia de la desescalada

Arradondo comenzó con el Departamento de Policía de Minneapolis en 1989 como agente y ascendió de rango a lo largo de su carrera. Dijo que sigue asistiendo a la formación del departamento todos los años.

En su testimonio, Arradondo describió los programas de capacitación del departamento y el valor fundamental de tratar a todos con «dignidad y respeto». Dijo que los agentes deben estar familiarizados con las políticas, incluida la desescalada y el uso de la fuerza.

«El objetivo es resolver la situación de la manera más segura posible, por lo que siempre debe haber una desescalada en las capas de esas acciones de uso de la fuerza», dijo el jefe.

El uso de la fuerza debe ser razonable durante todo el tiempo que se aplique, testificó Arradondo.

«La santidad de la vida y la protección de la gente serán la piedra angular de la política del uso de la fuerza», dijo Arradondo a la corte. «Creo firmemente que el único incidente singular por el que seremos juzgados para siempre será nuestro uso de la fuerza».

La presunta mala conducta de Floyd (supuestamente usó un billete falso de US$ 20) probablemente no alcanzaría el nivel de severidad para usar la fuerza, testificó Arradondo. Este tipo de delito generalmente no conduce a un arresto porque no es ni violento ni un delito grave, dijo.

En el contrainterrogatorio, Arrandondo reconoció que los policías deben tener todo en cuenta al usar la fuerza, incluidas las acciones de los transeúntes. También dijo que un agente que use su voz para advertir sobre un posible uso de la fuerza, por ejemplo, sostener un irritante químico y advertir a los transeúntes que no se acerquen, sería apropiado.

Finalmente, Arradondo dijo que un ángulo de las imágenes de la cámara corporal muestra que Chauvin tenía su rodilla en el omóplato de Floyd por unos momentos una vez que llegaron los paramédicos.

El año pasado, Arradondo despidió a Chauvin y a otros tres agentes involucrados en la muerte de Floyd, que dijo que fue un «asesinato».

«La trágica muerte del Sr. George Floyd no se debió a una falta de entrenamiento, el entrenamiento estaba ahí. Chauvin sabía lo que estaba haciendo», dijo Arradondo en un comunicado de junio de 2020.

El médico dice que Floyd probablemente murió de asfixia

El médico del Centro Médico del Condado de Hennepin que trató a Floyd y lo declaró muerto en mayo pasado testificó el lunes que creía que Floyd probablemente murió de asfixia.

El Dr. Bradford Langenfeld, médico de emergencias, dijo que trató a Floyd durante unos 30 minutos el 25 de mayo de 2020, mientras el personal del hospital intentaba sin éxito reiniciar su corazón. Basado en lo que informaron los paramédicos y en la condición médica de Floyd, Langenfeld dijo que la «posibilidad más probable» de un paro cardíaco de Floyd era hipoxia o falta de oxígeno.

«Doctor, ¿hay otro nombre para la muerte por deficiencia de oxígeno?», preguntó el fiscal Jerry Blackwell.

«La asfixia es un término comúnmente entendido», respondió Langenfeld.

En el interrogatorio, Langenfeld dijo que la hipoxia puede ser causada por muchas cosas, incluidas drogas como el fentanilo, la metanfetamina o una combinación de ambas.

El testimonio del médico se basa en el argumento de la fiscalía de que el arrodillamiento de Chauvin fue una causa sustancial de la muerte de Floyd. El abogado de Chauvin, sin embargo, ha argumentado que Floyd murió debido a su consumo de drogas y otros problemas de salud.

El lunes temprano, el juez Peter Cahill habló con los miembros del jurado fuera de la vista de las cámaras sobre una acusación de mala conducta de los miembros del jurado. Declaró que no hubo mala conducta y que los miembros del jurado eran creíbles.

Ray Sánchez, Brad Parks y Omar Jiménez de CNN contribuyeron a este informe.