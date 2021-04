Beyoncé y Taylor Swift hacen historia en los Grammy 2:21

(CNN) — Taylor Swift estrenó por sorpresa una nueva canción, «Mr. Perfectly Fine», antes del debut el viernes de «Fearless (Taylor’s Version)», que es una regrabación de su álbum de 2008.

Swift reveló en Twitter que escribió la canción en 2008, pero la dejó fuera del álbum en ese momento.

Swift canta:

«Mr. perfect face. Mr. here to stay. Mr. look me in the eye and told me you would never go away. Hello, Mr. perfectly fine. How’s your heart after breaking mine? Mr. always at the right place at the right time, baby. Hello, Mr. casually cruel. Mr. everything revolves around you. I’ve been Miss misery since your goodbye. And you’re Mr. perfectly fine».

Que en español se puede pensar como «Señor cara perfecta. Señor que está aquí para quedarse. Señor que me mira a los ojos y me dice que nunca se irá. Hola, Sr. perfectamente bien. ¿Cómo está tu corazón después de romper el mío? Sr. siempre en el lugar correcto en el momento correcto. Hola, Sr. casualmente cruel. Sr. todo gira en torno a ti. He sido la señorita miseria desde tu despedida. Y tú eres el Sr. perfectamente bien».

Aquí el video:

Swift compartió la semana pasada la lista de canciones completa del nuevo «Fearless». Keith Urban y Maren Morris hacen apariciones en el nuevo álbum, que incluye canciones inéditas «Don’t you», «Bye bye baby» y «You all over me».

Swift está regrabando discos anteriores después de que Big Machine Records, de Scooter Braun, comprara sus masters.

«Fearless (Taylor’s Version)» será lanzado este viernes.