Vacuna de AstraZeneca puede causar coágulos, dice agencia

Los reguladores de medicamentos europeos han confirmado un vínculo entre la vacuna de Oxford-AstraZeneca de covid-19 y los coágulos de sangre raros, mientras que las autoridades del Reino Unido recomendaron que las personas menores de 30 años deben tomar vacunas alternativas.

Biden defiende subir los impuestos a las corporaciones

El Gobierno de Joe Biden lanzó una campaña para justificar por qué necesita aumentar los impuestos corporativos para financiar el plan masivo de infraestructura. Pero Biden también dejó abierta la posibilidad de negociar una de las disposiciones más polémicas del proyecto: elevar la tasa del impuesto corporativo al 28%.

La cantidad de inmigrantes arrestados y deportados por permanecer de manera ilegal en Estados Unidos disminuyó durante los meses que lleva el mandato del presidente Joe Biden, luego de que su Gobierno redujera los controles, para enfocarse en aquellos que pueden representar una amenaza o tener antecedentes penales. Medidas que marcan un cambio con respecto a las políticas del Gobierno de Trump. De hecho, fue drástica la reducción de los inmigrantes que ICE arrestó en marzo, en comparación con el último mes completo de Trump en el cargo.

Derek Chauvin usó “fuerza letal” contra George Floyd sin necesidad, revela experto

Un experto en uso de fuerza del Departamento de Policía de Los Ángeles testificó que el expolicía Derek Chauvin usó «fuerza letal» al presionar su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante más de 9 minutos en una situación en la que no era necesaria la fuerza. «Estaba boca abajo. No se resistía. Estaba esposado. No intentaba evadirse. No trataba de resistirse”, señaló el sargento Jody Stiger, en referencia a Floyd durante el juicio contra Chauvin.

Velocidad “insegura”, la causa del accidente de Tiger Woods

Tiger Woods conducía a una velocidad de 140 kilómetros por hora cuando chocó su SUV Genesis en febrero en el sur de California, anunció el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva. Según el sheriff, Woods conducía a una velocidad “insegura para las condiciones de la carretera y fue incapaz de enfrentar la curva” del camino. La estrella del golf chocó contra un árbol a 120 kilómetros por hora, dijo Villanueva.

¿Pueden tus hijos no vacunados visitar a familiares en espacios cerrados? Esta guía te ayudará

Ya sea que estés vacunado o no, ¿puedes volver a visitar a tu familia extendida en lugares cerrados? Esto es lo que dicen los expertos sobre el nivel de seguridad y qué hacer.

Los multimillonarios de Latinoamérica y España en la lista de Forbes

Forbes publicó su lista de los más ricos del mundo, y varios latinoamericanos y españoles entran este año en el ranking.

El rapero will.i.am está vendiendo una mascarilla inteligente por US$ 299

El rapero will.i.am, de los Black Eyed Peas, quiere hacer de las mascarillas faciales una declaración de alta gama y de última tecnología.

Esta piedra tallada de 2.000 años es el mapa más antiguo de Europa

Se ha revelado que una piedra, grabada con intrincadas líneas y motivos que datan de la Edad del Bronce, es el mapa más antiguo de Europa, según un grupo de investigadores.

Taylor Swift lanza de sorpresa la segunda canción de ‘From the Vault’

Taylor Swift lanzó una nueva canción sorpresa, «Mr. Perfectly Fine», antes del debut del viernes de «Fearless (Taylor’s Version)», que es una grabación nueva de su álbum de 2008.

US$ 3,25 millones

Una copia “extremadamente rara” de un cómic que presentó a Superman por primera vez se vendió por el precio récord de US$ 3,25 millones.

“Siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros”.

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, pide disculpas por referirse a una mujer como “llenita en carnes”

Un smartwatch Fitbit Versa 2 con un 40% de descuento

Este avanzado smartwatch o reloj inteligente te ayudará a ponerte en forma y está a su menor precio histórico.

Impresionantes imágenes del rescate de la tripulación de un buque en pleno temporal

Dramáticas imágenes muestran el rescate de la tripulación de un carguero de Países Bajos después de que el buque perdiera potencia durante una tormenta.