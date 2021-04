Testimonio desgarrador de los vecinos de Floyd por juicio a Chauvin 3:48

(CNN)– Después de dos semanas de testimonios y 35 testigos, los fiscales de Minnesota se acercan al final de su caso contra el expolicía de Minneapolis Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.Todavía se espera que un médico y miembros de la familia de Floyd declaren como testigos de la fiscalía antes de dar a la defensa la oportunidad de llamar a testigos, lo que podría ocurrir a principios de esta semana. Chauvin, de 45 años, se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

El abogado defensor Eric Nelson no ha expuesto explícitamente quiénes declararán, pero es probable que los testigos promuevan los temas generales de su caso para absolver a Chauvin. En las declaraciones de apertura y en los contrainterrogatorios, Nelson se ha centrado en tres argumentos principales: la teoría de «otras causas», la teoría de «la fuerza no es atractiva» y la teoría de «la multitud hostil».

A continuación se analizan esos argumentos y la forma en que se adaptan y contradicen los testimonios de los testigos hasta el momento.

La teoría de las «otras causas»

¿En qué consiste? El principal argumento de la defensa es que la muerte de Floyd no se debió a las acciones de Chauvin, sino que ocurrió por otras razones médicas. La defensa ha hecho hincapié en el consumo de drogas de Floyd, su resistencia inicial a los agentes y sus problemas cardíacos preexistentes.

«Las pruebas demostrarán que el Sr. Floyd murió de una arritmia cardíaca que se produjo como resultado de la hipertensión, su enfermedad coronaria, la ingestión de metanfetamina y fentanilo, y la adrenalina que fluía por su cuerpo, todo lo cual actuó para comprometer aún más un corazón de por sí comprometido» dijo Nelson en las declaraciones iniciales.

¿Por qué es importante? Para conseguir una condena por cualquiera de los tres cargos, los fiscales tienen que demostrar que las acciones de Chauvin fueron una «causa sustancial» de la muerte de Floyd. La defensa espera socavar ese vínculo causal.

¿Cuáles son las pruebas? El argumento de la defensa se basa en gran medida en el testimonio del médico que realizó la autopsia, así como en el testimonio sobre el consumo de drogas de Floyd.

El médico forense del condado Hennepin, el Dr. Andrew Baker, que realizó la autopsia de Floyd en mayo de 2020, declaró el viernes que la muerte de Floyd fue un «homicidio». Identificó la causa de la muerte como un paro cardiopulmonar: el corazón y los pulmones de Floyd se detuvieron. Eso ocurrió durante «el sometimiento, la sujeción y la compresión del cuello por parte de los agentes policiales».

Sin embargo, dijo que Floyd tenía otras «condiciones significativas» que jugaron un papel en su muerte, incluyendo la enfermedad cardíaca hipertensiva y su uso de fentanilo y metanfetamina. Señaló que algunos de los vasos sanguíneos de Floyd estaban gravemente estrechados, y no encontró pruebas en la autopsia que apoyaran un hallazgo de asfixia.

Baker reconoció que el nivel de fentanilo en la sangre de Floyd, unos 11 nanogramos por mililitro, era mayor que en algunos casos de sobredosis que ha registrado.

La defensa también ha tratado de destacar otras pruebas de drogas en el caso. En el vehículo de Floyd se encontraron varias pastillas blancas que contenían fentanilo y metanfetamina, y en la parte trasera del coche patrulla de la policía se encontró una pastilla más pequeña con la saliva de Floyd, según el testimonio de tres forenses.

La defensa dijo en las declaraciones iniciales que planeaba solicitar el testimonio de dos pasajeros del auto que acompañaban a Floyd y que describirían su reacción al consumo de drogas. Uno de esos pasajeros, Morries Hall, ha dicho que planea invocar la Quinta Enmienda si se le llama a declarar.

¿Qué dice la fiscalía? A pesar de señalar estos problemas de salud, el Dr. Baker defendió su conclusión principal de que la muerte fue un homicidio debido a las acciones de la policía.

«En mi opinión, el sometimiento de las fuerzas del orden, la inmovilización y la compresión del cuello fueron más de lo que el Sr. Floyd podía soportar en virtud de sus problemas cardíacos», dijo.

Además, la fiscalía refutó de forma preventiva partes del testimonio de Baker aportando el testimonio de varios médicos que explicaron que los signos de asfixia no serían evidentes en una autopsia.

El Dr. Martin Tobin, un renombrado médico de cuidados críticos pulmonares; la Dra. Lindsey Thomas, patóloga forense; y el Dr. Bill Smock, cirujano policial del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, testificaron que Floyd murió de asfixia por falta de oxígeno debido a la sujeción de Chauvin. Basándose en su revisión del vídeo, la autopsia y otros documentos, rechazaron las teorías de que Floyd murió de una sobredosis de drogas o debido a sus otros problemas de salud.

«Una persona sana sometida a lo que el Sr. Floyd fue sometido habría muerto» dijo Tobin.

Los fiscales también han reconocido que Floyd luchó contra la adicción a los opioides y sugirieron que podría haber creado una tolerancia a dosis más altas de la droga.

La teoría de ‘la fuerza no es atractiva’

¿En qué consiste? Esta teoría sostiene que el uso de la fuerza por parte de la policía puede parecer horrible en los videos de los transeúntes, pero que es una parte necesaria de su trabajo.

«Aprenderán que Derek Chauvin hizo exactamente lo que se le había entrenado para hacer a lo largo de sus 19 años de carrera» dijo Nelson en las declaraciones de apertura. «El uso de la fuerza no es atractivo, pero es un componente necesario del trabajo policial».

¿Por qué es importante? Los fiscales han argumentado que hizo un uso «excesivo e irrazonable de la fuerza» y tuvo un comportamiento «eminentemente peligroso» cuando puso sus rodillas en el cuello y la espalda de un Floyd esposado, inmovilizándolo en la calle en posición boca abajo durante más de 9 minutos.

¿Cuáles son las pruebas? La defensa ha presentado el arrodillamiento de Chauvin sobre Floyd como un movimiento de control aprobado por la policía.

El teniente Johnny Mercil, instructor de la Policía de Minneapolis en materia de uso de la fuerza, dijo que la posición de Chauvin podría considerarse como «uso del peso del cuerpo para controlar», una táctica en la que los agentes colocan una rodilla sobre los omóplatos de un sospechoso en posición boca abajo para esposarlo.

Algunas imágenes fijas de las cámaras corporales de la policía muestran a Chauvin con su rodilla sobre los hombros de Floyd, declaró.

«Sin embargo, añadiré que indicamos a los agentes que se mantengan alejados del cuello siempre que sea posible, y que si van a utilizar el peso del cuerpo para inmovilizar, lo pongan sobre el hombro y sean conscientes de la posición», dijo.

Mercil dijo que la posición es transitoria y está destinada a terminar una vez que el sospechoso está bajo control.

No está claro si Chauvin testificará, pero en mayo de 2020 defendió su actuación como una contención necesaria momentos después de que el cuerpo inerte de Floyd fuera trasladado en una ambulancia.

«Tuvimos que controlar a este tipo porque es un hombre de tamaño considerable» dijo Chauvin a un transeúnte, según el audio captado por su propia cámara corporal. «Parece que probablemente esté drogado con algo».

Poco después, ofreció una defensa similar a su supervisor de policía en una llamada telefónica. «Tuvimos que sujetar a un tipo», dijo Chauvin. «Se estaba volviendo loco. No quería… no quería entrar a la parte de atrás de la patrulla…»

A continuación, el audio se cortó. En el resto de la llamada telefónica, Chauvin dijo que él y sus compañeros intentaron meter a Floyd en el coche, que se puso combativo y que, tras un forcejeo, tuvo una emergencia médica, según declaró el sargento David Pleoger.

¿Qué dice la fiscalía? Una serie de supervisores policiales y coordinadores encargados del entrenamiento han criticado duramente la forma en que Chauvin sujetó a Floyd. Según ellos, sus acciones constituyeron una violación de las políticas relativas a la reducción de la intensidad de una situación, al uso objetivamente razonable de la fuerza y a la obligación de prestar ayuda. Entre las críticas destaca la del jefe Medaria Arradondo.

«Eso no es, de ninguna manera, algo que esté en la política. No es parte de nuestra formación, y desde luego no forma parte de nuestra ética ni de nuestros valores» dijo Arradondo.

Además, el supervisor directo de Chauvin dijo que su uso de la fuerza debería haber terminado antes, y el principal detective de homicidios del departamento testificó que las acciones de Chauvin eran «improcedentes» y «totalmente innecesarias».

La teoría de ‘la multitud hostil’

¿En qué consiste? Una tercera teoría de la defensa es que los transeúntes que pedían frenéticamente a Chauvin que se apartara de Floyd eran amenazas potenciales y le distrajeron del cuidado de Floyd. Puede que Chauvin no haya hecho exactamente lo que se le enseñó, según esta teoría, pero la hostilidad de la multitud ofrece una explicación no delictiva del porqué.

«Les gritan, haciendo que los agentes desvíen su atención del cuidado del señor Floyd a la amenaza que crecía frente a ellos» dijo Nelson en las declaraciones iniciales.

¿Por qué es importante? La mentalidad y la intención de Chauvin es clave para cada uno de los cargos del caso.

El cargo de asesinato en segundo grado dice que Chauvin agredió intencionalmente a Floyd, lo que causó su muerte. El cargo de asesinato en tercer grado dice que Chauvin perpetró un acto «eminentemente peligroso» que evidencia una «mente depravada». Y el cargo de homicidio en segundo grado dice que la «negligencia culpable» de Chauvin causó la muerte de Floyd.

¿Cuáles son las pruebas? En los polémicos interrogatorios, Nelson empujó a varios transeúntes a admitir que estaban «enojados» y que la multitud se volvió amenazante cuando Chauvin se arrodilló sobre Floyd.

Nelson citó repetidamente algunos de sus comentarios cargados de insultos, entre ellos el del luchador de MMA Donald Williams II llamando a Chauvin «vago» y «tipo duro».

Tanto Williams como la bombera de Minneapolis fuera de servicio Genevieve Hansen rechazaron directamente la teoría de Nelson. Hansen dijo que estaba desesperada, angustiada y molesta, pero no enojada. Williams también se defendió.

«Me volví profesional. Me quedé en mi cuerpo. No me puedes pintar como si estuviera enojado», dijo.

En otro testimonio, Nicole Mackenzie, coordinadora de apoyo médico de la policía de Minneapolis e instructora de reanimación cardiopulmonar, dijo que una multitud hostil puede dificultar que uno se concentre en un paciente.

«Si no te sientes seguro a tu alrededor, si no tienes suficientes recursos, es muy difícil concentrarse en lo que tienes delante», dijo.

La defensa planea llamarla de nuevo al estrado durante su testimonio esta semana.

¿Qué dice la fiscalía? Los transeúntes declararon que nadie amenazó a los agentes y que solo levantaron la voz porque Floyd parecía estar en un estado cada vez más grave.

Los fiscales también solicitaron el testimonio de tres alumnas de secundaria, una niña de 9 años y un hombre de 61 años para demostrar que no se trataba de un grupo amenazante. Varios transeúntes dijeron que se sintieron amenazados por los agentes, sobre todo cuando Chauvin y el expolicía Tou Thao pusieron las manos en su macana. «Eran realmente hostiles», dijo una estudiante de secundaria de 17 años. El simple hecho de filmar una detención o insultar a los agentes no constituye una amenaza, según declararon varios expertos policiales.

Además, un sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles y experto en uso de la fuerza de la fiscalía declaró que no cree que Chauvin estuviera distraído.

«En el video corporal se puede escuchar al Sr. Floyd mostrando su malestar y dolor, y también se puede escuchar al acusado respondiendo a él» dijo el sargento Jody Stiger.

Aaron Cooper, Brad Parks y Dakin Andone de CNN contribuyeron a este reportaje.