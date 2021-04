Comienza el relevo de la antorcha olímpica de Tokio 2020 1:03

Tokio (CNN) — Cuando los voluntarios de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 preguntaron a los funcionarios en las últimas semanas cómo estarán protegidos contra el covid-19, dado que los atletas extranjeros que llegan a Japón para el evento y la baja tasa de vacunación del país, la respuesta fue simple.

Se les dará una botella pequeña de desinfectante para manos y dos mascarillas a cada uno.

«No hablan de vacunas, ni siquiera hablan de que nos hagan pruebas», dijo la voluntaria alemana Barbara Holthus, directora del Instituto Alemán de Estudios Japoneses de la Universidad Sophia, en Tokio.

A 100 días para que se inicien los Juegos Olímpicos, que ya fueron pospuestos un año debido a la pandemia del nuevo coronavirus, quedan dudas sobre cómo Tokio puede realizar un evento deportivo masivo y mantener a los voluntarios, atletas, funcionarios y al público japonés a salvo del covid-19.

Esa preocupación se ha visto amplificada por la batalla de Japón con una cuarta ola que se avecina. El país superó los 500.000 casos totales de coronavirus el sábado, y algunas prefecturas están endureciendo nuevamente sus restricciones por covid-19 a medida que aumentan las infecciones diarias. Hideaki Oka, profesor de la Universidad Médica de Saitama, dijo que Japón podría no ser capaz de contener la última ola antes de que comiencen los Juegos, el 23 de julio.

Mientras que el primer ministro Yoshihide Suga reiteró el lunes su promesa de asegurar 100 millones de dosis de vacunas para fines de junio, hasta ahora Japón solo ha vacunado a alrededor de 1,1 millones de sus 126 millones de habitantes, menos del 1% de la población. Solo el 0,4% ha recibido dos dosis.

Holthus dijo que apoyar los Juegos estaba destinado a ser una oportunidad «única en la vida». «Pero ahora es una experiencia realmente peligrosa», consideró.

En un comunicado a CNN, los organizadores de Tokio 2020 dijeron que se estaban preparando para celebrar «unos Juegos seguros y protegidos sin suponer que habrá una vacuna e incluso sin vacunas».

«Por otro lado, esperamos que las vacunas se administren adecuadamente en el país y en el extranjero y que, por lo tanto, la infección se reduzca en su conjunto», dice el comunicado.

El lento proceso de vacunación en Japón

Con unos Juegos Olímpicos de US$ 25.000 millones para albergar, posiblemente ningún país en Asia tuvo más incentivos que Japón para controlar sus casos de covid-19 y vacunar a su población.

Sin embargo, los reguladores japoneses tardaron en aprobar las vacunas contra el covid-19, en comparación con otros Gobiernos, y tardaron más de dos meses en permitir el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech. Su implementación no comenzó sino hasta febrero, y las personas mayores solo comenzaron a recibir sus dosis el 12 de abril, según Kyodo News.

Los expertos dijeron que parte del retraso se debió a la precaución oficial diseñada para evitar el escepticismo sobre la vacuna que ha dañado los esfuerzos de vacunación anteriores en Japón. De cualquier manera, ese enfoque ha dejado a Japón rezagado con respecto a otras naciones asiáticas, como China, que ha administrado 171 millones de vacunas, y la India, que ha distribuido 108 millones de dosis.

«Dicen que se supone que los ancianos deben vacunarse en junio, pero en realidad, incluso el personal médico que está tratando a covid aún no se ha vacunado», dijo Oka de la Universidad Médica de Saitama, y agregó que no creía en que se alcance el objetivo de vacunación para junio.

Oka dijo que el Gobierno debería priorizar la vacunación de todos los atletas que ingresan al país para los Juegos, pero el Gobierno japonés se ha resistido a este enfoque, luego de que los informes de los medios de que se priorizaría a los atletas olímpicos provocaron una reacción violenta en las redes sociales en Japón.

Beijing se había ofrecido a proporcionar vacunas para todos los atletas en los Juegos Olímpicos de 2020, pero Tokio rechazó la oferta, diciendo que aún no se habían autorizado opciones de fabricación china para su uso en Japón.

Los espectadores internacionales han sido excluidos de los Juegos para tratar de reducir el riesgo de propagación del covid-19 en el evento. Pero se espera que participen más de 11.000 atletas de más de 200 países.

Poca protección para los Juegos Olímpicos

Sin planes para vacunar a los atletas, las decenas de miles de voluntarios que participan tienen pocas posibilidades de protección.

Holthus dijo que la presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020, Hashimoto Seiko, les dijo a los voluntarios –durante una llamada de Zoom– que ella confiaba «en su sonrisa» para hacer de los Juegos Olímpicos un éxito, una afirmación particularmente discordante porque todos llevarían mascarillas.

«[Nos dijeron] ‘tu sonrisa hará que los Juegos Olímpicos existan’ y te preguntas, ¿estás bromeando?» dijo Holthus, quien tiene programado ser voluntaria como recolectora de boletos.

Una voluntario, que asistió a una conferencia de 80 minutos sobre el control de enfermedades infecciosas para los voluntarios de los Juegos, dijo que un experto japonés en enfermedades infecciosas les dijo que no deberían contar con ser vacunados antes del evento.

«[Dijo] a menos que seas anciano no habrá tiempo suficiente para que la gente común se vacune», dijo la voluntaria, quien pidió permanecer en el anonimato para evitar ser excluida de su rol en los Juegos Olímpicos. Dijo que se sintió enojada y asustada después de la presentación.

La voluntaria, quien había participado en Juegos Olímpicos anteriores, dijo que estaba considerando abandonar a menos que todos los voluntarios estuvieran vacunados. «No hacerlo es mostrar un desprecio imprudente por nuestras vidas y el entorno seguro óptimo que Japón, como país anfitrión, está obligado a proporcionar», dijo.

Tokio 2020 no respondió a las preguntas sobre el contenido de la presentación que se les dio a los voluntarios.

Corea del Norte se bajaría de los juegos Tokio 2020 0:42

Preguntas sobre los deportistas

Incluso los países en los que casi no hay infecciones han luchado por realizar importantes eventos deportivos durante la pandemia.

En enero, algunos jugadores que llegaron a Melbourne para el torneo de tenis del Abierto de Australia se quejaron en las redes sociales sobre las estrictas medidas de control de salud que encontraron. En un momento, a los espectadores se les prohibió el acceso durante varios días en medio de un pequeño brote de covid-19 en la ciudad.

Para Japón, donde hubo 2.112 casos nuevos el martes, será un desafío mayor.

Los participantes internacionales necesitarán una prueba de covid-19 negativa dentro de las 72 horas antes de viajar a Japón, donde serán reevaluados, según La guía de Tokio 2020, publicada por el Comité Olímpico Internacional (COI), el 21 de febrero.

Pero según el documento del COI, no se requerirá que los atletas se pongan en cuarentena durante los 14 días posteriores a su llegada a Japón, a menos que hayan infringido las precauciones de covid-19 del país o hayan estado potencialmente expuestos al virus.

Durante los Juegos, los participantes serán «evaluados para covid-19 en diferentes intervalos», y todos los atletas y visitantes serán asignados a un «Oficial de Enlace de covid-19».

Se les ha pedido a los invitados internacionales que solo abandonen su alojamiento para «ir a lugares oficiales de los Juegos y ubicaciones adicionales limitadas», una lista de los cuales se publicará en la segunda guía, que se publicará este mes.

Se deben evitar los abrazos y chocar las manos y no se debe utilizar el transporte público. Se debe usar una mascarilla en todo momento.

Los organizadores de Tokio 2020 no respondieron preguntas sobre cómo se mantendrían las medidas de distanciamiento físico en la Villa Olímpica.

¿Será Tokio 2020 un evento superpropagador?

Si bien los atletas de la Villa Olímpica habrán dado negativo en todas las pruebas antes de llegar a Japón, inevitablemente entrarán en contacto con decenas de miles de voluntarios no evaluados que se desplazarán entre las sedes olímpicas y sus hogares.

El sitio web de Tokio 2020 dijo que los voluntarios deben tomar el transporte público a las sedes olímpicas cuando son voluntarios. En Tokio, el martes hubo 510 nuevos casos confirmados de covid-19.

En una declaración a CNN, Tokio 2020 dijo que había publicado un folleto informando a los voluntarios sobre las contramedidas de covid-19, incluido el uso de mascarillas, lavarse las manos y mantenerse a una distancia segura de los demás.

En respuesta a una pregunta sobre si algún evento de Tokio 2020 se pospondría debido al covid, el comunicado decía que la situación estaba «cambiando en todo momento».

Holthus dijo que además del desinfectante de manos y dos mascarillas, los funcionarios de los Juegos habían ofrecido a los voluntarios un «diario de estado de salud» en el que podían registrar su propio estado de salud.

«Serán grupos concentrados de personas de todo el mundo, mezclándose. ¿Qué pasa si hay un grupo que se desarrolla en una de las sedes olímpicas? ¿Y si proviene de uno de nosotros?» ella dijo.

Oka, el profesor de la Universidad de Medicina de Saitama, compartió las preocupaciones de los voluntarios y dijo que los Juegos podrían permitir la propagación de variantes peligrosas de covid-19 no solo en Japón, sino en todo el mundo.

Oka dijo que también le preocupaba que el sistema hospitalario ya extendido de Japón no pudiera hacer frente si hubiera una afluencia repentina de atletas y voluntarios infectados con el virus. «Como especialista en enfermedades infecciosas, no puedo aprobar la celebración de los Juegos en una situación en la que no se han aplicado suficientes vacunas y se han implementado suficientes contramedidas», dijo.

En un comunicado a CNN, el organismo organizador de Tokio 2020 dijo que tenía «grandes esperanzas» de que la situación por el covid-19 en Japón mejoraría antes de los Juegos Olímpicos. «Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con estas partes mientras nos preparamos para ofrecer unos Juegos seguros y protegidos este verano [boreal]», dijo el comunicado.

El voluntario de los Juegos Olímpicos, Philbert Ono, dijo que confiaba en el Gobierno y el COI para mantener seguros a los atletas y voluntarios.

«A los japoneses les encanta presenciar la historia. Y sabes que estos Juegos Olímpicos son muy, muy históricos […] serán unos Juegos Olímpicos muy diferentes. Y eso es otra cosa que espero con ansias», dijo. dicho. «Solo quiero ver cómo lo hacen».

Pero Holthus dijo que no creía que los Juegos debían seguir adelante con el estado actual de preparación, que era una «receta para un evento superpropagador».

«Aún no podemos imaginar lo malo que podría ser», dijo. «Pero el daño estará hecho una vez que se celebren los Juegos. No hay vuelta atrás una vez que todos vuelen».