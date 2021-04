Justin Bieber presenta "Justice" su nueva producción 2:03

(CNN) — Justin Bieber se ha sincerado sobre su transformación de niño salvaje a hombre reformado.

En una entrevista con la revista GQ, el cantante, de 27 años, habló libremente, revelando el alcance de su problema con las drogas y la evolución de sus relaciones con su esposa Hailey Baldwin y el cristianismo.

«Tengo una esposa a la que adoro, con la que me siento reconfortado. Me siento seguro. Siento que mi relación con Dios es maravillosa. Y tengo este torrente de amor que quiero poder compartir con la gente», dijo Bieber al periodista Zach Baron.

La superestrella de Canadá desarrolló una reputación de mal comportamiento y una grave adicción a las drogas en años pasados, hasta el punto en que los guardias de seguridad entraban en su habitación por la noche y le tomaban el pulso para asegurarse de que seguía vivo, dijo Bieber a GQ.

«Era como si tuviera todo este éxito y todavía fuera como: todavía estoy triste, y todavía me duele. Y todavía tengo estos problemas sin resolver. Y pensé que todo el éxito iba a hacer que todo estuviera bien. Así que para mí, las drogas fueron un anestésico para seguir adelante», dijo.

El primer single de Bieber, «One Time», alcanzó el disco de platino en 2009, cuando sólo tenía 15 años. Se convirtió en una estrella mundial durante los siguientes años, antes de que su comportamiento se volviera cada vez más errático, con una serie de roces con la ley.

En noviembre de 2018, Bieber anunció que se había casado con Hailey Baldwin.

Luego, en marzo de 2019, dijo que se estaba alejando de la música para centrarse en su salud mental.

Él discute estas luchas, así como su revelación, de junio de 2020, de que sufría la enfermedad de Lyme, en la entrevista de GQ.

«Para ser honesto, estoy mucho más saludable, y me pasaron muchas cosas. Tuve mononucleosis, y tengo la enfermedad de Lyme», dijo Bieber.

«Pero también estaba navegando por un montón en el terreno emocional, que tuvo mucho que ver con ello. Y nos gusta echar la culpa de muchas cosas a otros. A veces […] Muchas veces son cosas propias».

Bieber dijo que su matrimonio se ha convertido en una fuerza positiva importante después de un comienzo difícil.

«El primer año de matrimonio fue realmente duro», dijo, «porque había mucho, volviendo a las cosas del trauma».

Baldwin dijo anteriormente que la pareja era «increíblemente joven» cuando se casó. Ella tenía 21 años y Bieber 24 en ese momento.

Su fe es otra razón por la que Bieber parece estar en un mejor lugar estos días.

Dios «es gracia», dijo. «Cada vez que metemos la pata, Él nos levanta. Así es como lo veo. Y así es como: ‘He cometido un error. No me voy a detener en ello. No me voy a avergonzar. Pero en realidad me hace querer mejorar'».

Bieber lanzó su sexto álbum, «Justice», en marzo.