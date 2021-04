(CNN) — A pesar de que las circunstancias que rodean a los Juegos Olímpicos de este año sean muy distintas, la historia podría estar a punto de repetirse en lo que respecta a los ganadores de medallas de Tokio 2020.

A 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos en Japón el 23 de julio, se prevé que Estados Unidos encabece el medallero, según el análisis de la empresa de datos deportivos Gracenote.

Se prevé que el equipo estadounidense gane 114 medallas en Tokio (43 de oro, 30 de plata y 41 de bronce), por delante de China con 85 (38 de oro, 23 de plata y 24 de bronce) y de los atletas de Rusia con 56 (23 de oro, 24 de plata y 26 de bronce).

