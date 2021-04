¿Qué pasó exactamente con la vacuna de Johnson & Johnson? 1:58

(CNN) –– Los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) aplazaron este miércoles cualquier decisión sobre las recomendaciones para la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus. En ese sentido, señalaron que necesitan más información sobre un tipo extraño de coágulo de sangre.

Los miembros del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) dijeron que no tenían suficiente información para hacer cambios en sus recomendaciones. Ni siquiera para sugerir extender una suspensión en la administración de la vacuna de Johnson & Johnson.

Los CDC y la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendaron este martes que el uso de la vacuna de Johnson & Johnson se suspendiera en Estados Unidos, después de que se reportaran seis casos de un extraño tipo de coágulo de sangre, aunque peligroso, y difícil de tratar entre personas que fueron vacunadas recientemente.

Este miércoles, los asesores de los CDC también escucharon sobre un posible séptimo caso. Además de los detalles de un caso en un voluntario que participó los ensayos de la vacuna, y sobre el cual Johnson & Johnson inicialmente dijo que no estaba relacionado con la vacuna.

El personal de ACIP dijo que buscarán rápidamente un momento en el que el comité pueda reunirse nuevamente para que la vacuna no se retrase innecesariamente si deciden que es seguro continuar administrándola.

«Encontraremos un momento para volver a reunirnos», dijo la secretaria ejecutiva de ACIP, la Dra. Amanda Cohn. «Intentaremos identificar cuál es esa fecha durante el viernes de esta semana para que las personas tengan un poco más de tiempo de programarla».

Los reguladores federales buscan obtener más información sobre los coágulos de sangre, llamados trombosis venosa cerebral (CVST, por sus siglas en inglés), que se encuentran en combinación con una escasez de células de coagulación de la sangre llamadas plaquetas. La mezcla hace que la condición sea más peligrosa, porque el uso de anticoagulantes que se emplean normalmente para tratar los coágulos de sangre puede causar hemorragias en estos pacientes.

Comité de los CDC revisará efectos de Johnson & Johnson

Al menos cuatro de los seis casos se trataron con el anticoagulante heparina cuando desarrollaron los síntomas por primera vez, dijo en la reunión el Dr. Aran Maree, director médico de productos farmacéuticos de Janssen, el brazo de vacunas de Johnson & Johnson.

Maree entregó detalles de lo que se sabe sobre los casos de coágulos, hasta el momento todos en mujeres: una de 45 años que murió, una de 38 años que no se ha recuperado, una de 18 años que no se ha recuperado, una de 48 años que no se ha recuperado, una de 26 años que se recuperó y una de 28 años cuyo estado se desconoce.

También se mencionó un posible séptimo caso. También una mujer, de 59 años, que aún no se ha recuperado y cuyos coágulos de sangre podrían no encajar en el mismo perfil que los demás.

Maree señaló que Johnson & Johnson aún siente que su vacuna es lo suficientemente segura para su uso.

«Me gustaría reiterar que, con base en los datos actuales, Janssen cree que el perfil general de riesgo/beneficio de nuestra vacuna es positivo en toda la población para la que está autorizada», sostuvo Maree en la reunión.

«Apoyamos firmemente asegurar que haya conocimiento sobre los signos y síntomas de este evento inusual, así como las recomendaciones para garantizar el diagnóstico, el tratamiento y la notificación correctos de parte de los profesionales de la salud».

Los miembros del ACIP señalaron que el comité podría considerar recomendar cambios acerca de quién recibe la vacuna. Por ejemplo, solo los hombres, ya que la mayoría de los casos de coágulos se encuentran entre las mujeres. O, también, solo las personas mayores de 50 años, ya que la mayoría de los casos ocurrieron en personas menores de esa edad.