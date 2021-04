Colombia registra dos casos de la variante británica de covid-19

Dr. Huerta: Variantes de covid-19 ponen en riesgo vacunas 3:59

(CNN Español) — El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, informó este viernes que el Instituto Nacional de Salud detectó en el departamento de Caldas dos muestras de la variante identificada por primera vez en el Reino Unido.

El ministro dijo que ahora deberán estudiar la cadena de contactos para cada caso positivo.

«Red de vigilancia genómica @INSColombia identificó, en Caldas 2 muestras de cepa británica no dominante», dijo Ruiz en un mensaje en Twitter.

Además, reiteró la importancia de mantener las medidas de seguridad y el distanciamiento social.

La variante británica del coronavirus, llamada B.1.1.7, se descubrió en septiembre de 2020 en Kent, al sur de Londres.

En la actualidad ya es una de las más dominantes en el mundo, pues resulta más contagiosa que otras.

No obstante, pese a que su nivel de transmisión es más alto, un estudio publicado recientemente en The Lancet afirma que no es más letal.

Colombia acumula más de 2,6 millones de contagios y al menos 67.560 muertes por covid-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Este jueves, las autoridades informaron que Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Santa Marta implementarán cuarentena general para los próximos días con el objetivo de reducir la propagación del virus ante el incremento de los contagios.