Jairo, el trovador argentino que conquistó Europa

(CNN Español) — Durante 50 años de carrera, Jairo ha grabado más de 800 canciones que incluyen interpretaciones en español, inglés, italiano y francés. A diferencia de otros artistas de su época, su camino comenzó en España, donde produjo su primer disco y conoció el amor con poco más de 20 años.

Medio siglo después sigue junto a su querida Teresa, con quien lleva 48 años de matrimonio y tiene cuatro hijos, y se prepara para retomar una gira que quedó interrumpida por la pandemia.

En una entrevista “En Diálogo con Longobardi”, el cantante nacido en Cruz del Eje, Córdoba, habló de su vínculo con íconos de la talla de Susana Rinaldi, Astor Piazzolla, María Elena Walsh, entre otros. También recordó el memorable recital en el cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983, durante las primeras elecciones tras el regreso de la democracia en Argentina, y contó cómo aprovechó su relación con el escritor Jorge Luis Borges para obtener los derechos para hacer una canción sobre un célebre poema del francés Paul Éluard.

Marcelo Longobardi: Triunfar en Francia para un argentino que canta debe ser raro, ¿no?

Jairo: Yo cantaba en España, donde grabé seis discos y me iba muy bien. Primero tuve la posibilidad de ir a Inglaterra, pero tenía que prepararme durante seis meses y aprender inglés. Justo en ese momento me llega una propuesta desde Argentina para ir a cantar a un espectáculo en el Olympia de París. Eso lo cambió todo.

Marcelo Longobardi: No han sido muchos los argentinos que triunfaron en Francia. Piazzolla, obviamente, Susana Rinaldi y vos.

Jairo: Sí, de hecho, el primer espectáculo que hice en Francia fue con Susana Rinaldi. Fue una serie de shows en el teatro Olympia donde hubo 15 días de música brasileña, 15 días de música tribal africana y 15 días de música argentina. Tenían a Susana, que antes había cantado en el teatro de Orsay, y querían un cantante masculino, y me eligieron a mí.

Un homenaje de Ferrer y Piazzolla y el trabajo junto a María Elena Walsh

Marcelo Longobardi: Háblame de tu vínculo con Astor Piazzolla

Jairo: Creo que es el músico más universal que tiene Argentina. Junto con Borges, uno de los artistas más universales.

Marcelo Longobardi: Él y Horacio Ferrer hicieron una canción para vos, que tiene una historia alucinante

Jairo: Sí, me dedicaron una canción. Es el mayor halago que me han hecho en la vida. Que un dúo compositivo de ese nivel te escriba una canción con una música extraordinaria es fantástico. La grabé con el propio Piazzolla en París y ahí vi el respeto que tenían todos los músicos por él. Por eso “Milonga del trovador” es una de las canciones que más quiero y es una de las que más asocia conmigo la gente.

Marcelo Longobardi: Tuviste una asociación también muy potente con María Elena Walsh, gran escritora y música argentina

Jairo: Sí, grabamos varias canciones juntos. Intelectualmente, María Elena es un personaje sin falla. Como artista, además, tenía un criterio muy amplio. Recuerdo cuando fuimos a festejar sus 44 años en París y me hizo cantar para ella. A la gente le gustó mucho. Cuando salimos del lugar me dijo “vos tenés mucho para hacer acá…”, o sea que un poco vio las cosas antes de que sucedieran. Fue muy bonito, porque ella tenía mucha experiencia en París. Y me dio mucho gusto porque en el primer Olympia que hice, ella escribió mi biografía.

Jairo sobre su recital en 1983: Recuperamos la libertad 1:42

1983, año de un recital histórico en Argentina

Marcelo Longobardi: Protagonizaste probablemente uno de los actos políticos más importantes de la historia moderna en Argentina, que fue el cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983, cuando el país recién había retomado la democracia.

Jairo: Ese fue un momento de gran alegría generalizada, porque los argentinos estábamos recuperando la libertad. La alegría se veía en los rostros.

Marcelo Longobardi: ¿Lo conocías a Alfonsín?

Jairo: Sí, lo había conocido en París. El pintor Antonio Seguí me dijo que estaba en la ciudad y fuimos con mi esposa Teresa a reunirnos con él. Para su acto cantamos “Venceremos”, una canción que se cantaba en los años 70 en plena lucha por los derechos civiles en EE.UU. (…) María Elena Walsh, justamente, le puso letra. La había escrito también en los 70, pero vino como un guante para la situación que estábamos viviendo en ese momento en Argentina.

De un disco con cuestos de Borges a “Libertad”, un tema sobre el poema de Paul Éluard

Marcelo Longobardi: ¿Cómo hiciste para que la familia de Paul Éluard te permitiera grabar una canción con su poema?

Jairo: En un principio no querían intromisiones musicales sobre ese poema tan emblemático que escribió Éluard acerca de lo que vivió el pueblo francés durante la ocupación nazi. Pero hubo algo que me ayudó mucho. El editor del poema en ese momento estaba en contacto con la hija de Éluard y yo lo quería usar para mi primer disco en francés. Nos reunimos y vi que tenía sobre el escritorio un ejemplar de “Ficciones” de Borges. Le pregunté si le gustaba y me dijo que era su escritor favorito. Entonces en el siguiente viaje de Buenos Aires a París me llevé un disco que había grabado con poemas de Borges y se lo mandé. Se ve que lo escuchó y a las horas se comunicó con nosotros, dijo que le había encantado y que, si ya había cantado Borges, bien podía cantar Éluard.