(CNN) — Felizmente publiqué mi selfie con un autoadhesivo «Obtuve mi vacuna contra el covid-19» en las redes sociales después de mi vacuna, emocionada de cumplir con el deber cívico de proteger a mi familia y comunidad y de normalizar el proceso para aquellos que miran con más cautela.

«¿Cómo calificaste?», me preguntó alguien audazmente en los comentarios de mis redes, desatando lo que se convertiría en el primero de una serie de puntos de contacto turbios donde compartir mi estado de vacuna me abrió al escrutinio y al posible juicio.

¿De quién era el asunto si tenía una comorbilidad o circunstancias especiales que me calificaban para obtener la vacuna? ¿Qué responsabilidad tenía para hacerles saber a los demás que no corté la línea sin compartir datos personales?

Me preocupaba a quién decirle en el trabajo, si es que había alguien, y cuáles podrían ser las implicaciones. ¿Me presionarían para ir a la oficina antes de sentirme cómoda haciéndolo? ¿Me llamarían para trabajar en proyectos o tareas de mayor riesgo en lugar de colegas que no estén vacunados o que no hayan compartido su estado?

Con cuantas más personas hablaba, más me daba cuenta de que compartir el estado de mi vacuna es un tema más espinoso de lo que había imaginado. ¿Qué más me había perdido en mi prisa por compartir mi estado? Quizás no debería haberlo compartido tan rápido.

Las presiones sociales son reales

Sabemos que publicar imágenes de tu tarjeta de vacunación, donde aparece tu nombre, el tipo o lote de vacuna que recibiste y, en algunos casos, los detalles médicos, no se debe hacer. Pero, ¿qué hay de decirle a tus amigos, familiares o empleadores, o compartir en las redes sociales que estás vacunado?

Compartir tu estado de vacunación con amigos y familiares y en las redes sociales puede significar una gran cantidad de apoyo, y también puede significar un escrutinio no deseado, preguntas o incluso reacciones violentas. Eso es lo que experimenté.

También hay preocupaciones en torno a la vida social. Compartir tu estado podría significar presiones sociales no deseadas para pasar el rato cuando no te sientes cómodo volviendo a la vida antes del covid-19. Algunos que calificaron para recibir la vacuna antes que otros se preocupan por los celos o el juicio de amigos o conocidos si revelan su estado.

«Debatimos sobre si publicar selfies de vacunas, porque nuestras comorbilidades nos permitieron obtenerla antes que algunos amigos que también están ansiosos por obtenerla. Como no todos podían obtenerla a la vez, sentí alivio y culpa al mismo tiempo, porque sabía que muchos otros estaban esperando», dijo Courtney Finnerty, una madre que se queda en casa en Rochester, Nueva York.

Finnerty terminó compartiendo su estado de vacuna para ayudar a normalizar el proceso para los demás.

El trabajo y la decisión de divulgar la vacunación

Si bien la Ley de Estadounidenses con Discapacidades protege a los empleados de que sus empleadores compartan su estado de vacunación con otros, «tu empleador puede tener derecho a información sobre tu estado de vacunación», dijo Margaret Riley, profesora de la Universidad of Virginia, quien enseña derecho de alimentos y medicamentos, derecho de la salud, bioética y derecho de salud pública. Eso es cierto especialmente si no estar vacunado representa una amenaza particular para los demás; por ejemplo, los trabajadores de restaurantes, los maestros que instruyen a los estudiantes en persona y los trabajadores de atención médica en instalaciones médicas.

A algunos les preocupa que sus empleadores puedan obligarlos a regresar a la oficina antes de que se sientan seguros al regresar si comparten su estado de vacunación.

«Admito que estoy bastante ansioso porque eso significa que mi trabajo me hará volver a la oficina antes», dijo un amigo que trabaja en publicaciones en la ciudad de Nueva York y que tenía miedo de ser identificado debido a una posible reacción violenta del empleador, que no ha apoyado particularmente a los empleados durante la pandemia.

A otros les preocupa que compartir el estado de sus vacunas pueda politizarse y costarles negocios.

«Es complicado. Hablando desde una perspectiva monetaria y de propietario de un negocio, estar vacunado significa que no necesito pasar el costo de mis pruebas continuas de covid-19 a mis clientes», dijo Heather Gold Casto, chef y proveedora de eventos que trabaja en Hudson Valley de Nueva York que fue vacunado recientemente y debe someterse a pruebas periódicas de covid-19.

«Pero también, podría evitar que los clientes potenciales me contraten basándose en una diferencia de opinión sobre la vacuna», dijo. «Es algo así como no hablar de política. Me gustaría contratar clientes en función de mis habilidades, no de mis creencias. Más específicamente, no quiero que me ignoren por mis creencias».

«Los lugares de trabajo y las empresas probablemente tratarán a las personas que no han sido vacunadas y a las personas que se niegan a revelar si han sido vacunadas de la misma manera, diciéndoles que no pueden participar en ciertas actividades», dijo Kayte Spector-Bagdady, abogado y bioético que trabaja como director asociado en el Centro de Bioética y Ciencias Sociales en Medicina y como profesor asistente de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Eso podría incluir cosas como cenar en restaurantes o asistir a películas o espectáculos en teatros u otros eventos culturales en lugares cerrados.

¿Qué sucede si te exigen que reveles tu estado de vacunación?

«¿Debe compartir su estado de vacunación con alguien? Todo dependería del contexto de la situación», dijo Riley.

Algunos empleadores pueden solicitar su estado para proteger a otros empleados o pacientes, estudiantes o clientes que quieran o necesiten visitarlos.

¿Qué pasa si te niegas a revelar su estado?

«En teoría, siempre puedes negarte a revelar que has sido vacunado, pero podría tener un alto costo, como no poder ir al consultorio del médico, trabajar en persona o viajar», dijo Spector-Bagdady.

«Dado que no hay pasaportes oficiales de vacunas, no hay forma real de que puedan estar seguros de que alguien está diciendo la verdad», dijo Riley.

Ya hemos estado aquí antes

Los recientes refranes de «compartir tu estado» evocan frases similares en torno a otro virus que ha existido durante algunas décadas más y tiene un gran estigma asociado: el VIH / SIDA.

Sigue siendo un tema muy cargado si alguien que es VIH positivo se siente cómodo en cualquier número de círculos o escenarios revelando su estado. También suena cierto más recientemente para aquellos que podrían no ser VIH positivos y están tomando PrEP, o profilaxis previa a la exposición, para evitar contraer el virus, o aquellos que tienen una carga viral indetectable e intransmisible (a quienes a menudo se les llama U = U).

«Creo que la razón por la que hay una reacción violenta en contra de compartir el estado de la vacuna es similar a la de PrEP y U = U durante los últimos 10 años», dijo Damon Jacobs, un terapeuta matrimonial y familiar que vive en la ciudad de Nueva York y que ha trabajado con el Comunidad LGBTQ y VIH-SIDA.

«En esta cultura se nos enseña a reaccionar ante las percepciones de escasez con sospecha y ataque», dijo Jacobs. «En lugar de practicar la idea de ‘competencia’, o alegría por la alegría de otra persona, estamos condicionados a responder a la alegría y el éxito con: ‘No deberías sentirte bien cuando yo no me siento bien’. Esto establece un ciclo desagradable de separación de culpa-ataque-separación, que en última instancia alimenta nuestra epidemia de alienación y soledad«.

Una forma positiva de considerar si compartir o no, dijo Jacobs, es apoyarse en el momento y considerar compartir su estado como una forma de abrirse y crear un entorno más inclusivo y amoroso que ayude a los demás a sentirse seguros para hacer lo mismo.

La decisión es personal

Puede ser útil reconocer primero que cualquier cosa que decidas en términos de compartir el estado de tu vacuna, probablemente sea un escenario temporal. Los estadounidenses de 16 años o más se volvieron elegibles para la vacuna a partir del 19 de abril. En unos meses, es de esperar que se vacunen muchas más personas.

Hasta que la población general de adultos se ponga al día, muchos que tenían una ventaja inicial pueden encontrarse en este purgatorio de vacunas, donde la elegibilidad específica les permitió a algunos obtener acceso a las vacunas por razones que no siempre están claras públicamente. Eso significa que dos personas en el mismo grupo de edad o ubicación pueden no haber calificado al mismo tiempo. Esto puede dejar a quienes se vacunaron antes que a la gran mayoría sintiendo una paradoja de alivio y gratitud, pero también de culpa y preocupación.

«Si te han vacunado o no es tu propia información médica privada», dijo Spector-Bagdady. «Los lugares como hospitales o su médico generalmente no pueden compartir esa información sin tu permiso por escrito. Pero es probable que haya circunstancias cada vez mayores en las que desee compartir el estado de su vacuna. Una pequeña reunión de amigos, por ejemplo, podría querer compartir el estado de la vacuna para calmar cualquier ansiedad que pueda tener la gente».

Verificación de la realidad

La verdad es que el covid-19 no desaparece mágicamente cuando te vacunas, por lo que no deberíamos tratar este hito como el principio y el fin de todo, tanto en la forma en que suponemos que otros podrían ser elegibles para acceder a la vacuna y cómo deciden compartir la noticia.

«La vacuna ha sido promocionada como nuestro boleto de regreso a una sociedad ‘normal’. Sin embargo, muchas personas están ansiosas por regresar a una sociedad ‘normal’, probablemente porque esa idea simplemente no es posible», dijo Alexandra Lo Re, una trabajador social clínico con sede en Oyster Bay, Nueva York. «Nunca volveremos a un mundo donde el covid-19 no exista».

Compartir el estado de tu vacuna está más cargado de lo que podría haber considerado, pero la verdad es que todos lo estamos averiguando sobre la marcha. No hay un libro de jugadas, no hay un santo grial. No hay una respuesta correcta o incorrecta cuando se trata de cómo debe o no debe compartir su estado de vacunación.

Conoces tus circunstancias mejor que nadie y estás mejor preparado para decidir si te sientes cómodo compartiendo con quién y cuándo. Siéntete cómodo con el hecho de que no estás solo al navegar por este nuevo terreno lleno de preguntas e incertidumbre.

Además, si recibiste la vacuna, ya tomaste la decisión más importante.

— Allison Hope es una escritora y nativa de Nueva York que prefiere el humor a la tristeza, los viajes a la televisión y el café a dormir.