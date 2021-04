8 útiles consejos para poder dormir 1:14

(CNN) — Llamando a todos los que sufren problemas de sueño: interrumpimos sus bostezos con un anuncio importante.

Si tratas de sobrevivir con unas seis horas o menos de sueño por noche durante la semana laboral, estás predisponiendo tu cerebro a un futuro fracaso, según un nuevo estudio publicado este martes en la revista Nature Communications.

Tras seguir a casi 8.000 personas durante 25 años, el estudio descubrió un mayor riesgo de demencia con una «duración del sueño de seis horas o menos a la edad de 50 y 60 años» en comparación con los que dormían siete horas por noche.

Un riesgo 30% mayor

Además, una duración de sueño corta y persistente entre los 50, 60 y 70 años también se asoció a un «riesgo de demencia un 30% mayor». Y esto sucedió independientemente de «factores sociodemográficos, conductuales, cardiometabólicos y de salud mental», incluida la depresión, según el estudio.

«El sueño es importante para el funcionamiento normal del cerebro y también se cree que es importante para eliminar del cerebro las proteínas tóxicas que se acumulan en las demencias», dijo Tara Spires-Jones, subdirectora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en un comunicado. Spires-Jones no participó en el estudio.

«¿Cuál es el mensaje para todos nosotros? Los trastornos del sueño pueden aparecer mucho antes de que aparezcan otros signos clínicos de demencia», dijo en un comunicado Tom Dening, director del Centro de Demencia del Instituto de Salud Mental de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido.

«Sin embargo, este estudio no puede establecer una relación de causa-efecto», dijo Denning, que no participó en el estudio. «Tal vez sea simplemente un signo muy temprano de la demencia que está por venir, pero también es bastante probable que dormir poco no sea bueno para el cerebro y lo deje vulnerable a afecciones neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer».

El dilema del huevo y la gallina

Es bien sabido que las personas con Alzheimer sufren problemas de sueño. De hecho, el insomnio, la deambulación nocturna y la somnolencia diurna son comunes en las personas con Alzheimer, al igual que otros trastornos cognitivos como la demencia de cuerpos de Lewy y la demencia del lóbulo frontal.

Pero, ¿conduce la falta de sueño a la demencia? ¿Cuál viene primero? Según el neurocientífico Jeffrey Iliff, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, esta cuestión del «huevo y la gallina» se ha analizado en estudios anteriores, y las investigaciones apuntan en ambos sentidos.

«En los estudios experimentales, parece que hay pruebas tanto del huevo como de la gallina», dijo Iliff a CNN en una entrevista anterior. «Se puede conducir en cualquier dirección».

Algunos estudios recientes, sin embargo, han explorado el daño que puede causar la privación del sueño.

Las personas que tienen menos sueño REM, o etapa de sueño, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar demencia, encontró un estudio de 2017. La fase REM es la quinta etapa del sueño, cuando los ojos se mueven, el cuerpo se calienta, la respiración y el pulso se aceleran y la mente sueña.

Antecedentes

Los adultos sanos de mediana edad que durmieron mal durante una sola noche produjeron una abundancia de placas beta amiloides, una de las características de la enfermedad de Alzheimer, según reveló otro estudio publicado en 2017. El beta amiloide es un compuesto proteico pegajoso que interrumpe la comunicación entre las células cerebrales, y que acaba matando a las células a medida que se acumula en el cerebro.

Una semana de sueño interrumpido aumentó la cantidad de tau, otra proteína responsable de los enredos asociados con el Alzheimer, la demencia del lóbulo frontal y la enfermedad de los cuerpos de Lewy, según el estudio.

Otro estudio de 2017 comparó los marcadores de demencia en el líquido cefalorraquídeo con los problemas de sueño reportados por los propios participantes. La investigación descubrió que los sujetos que tenían problemas de sueño eran más propensos a mostrar evidencia de patología tau, daño a las células cerebrales e inflamación, incluso cuando se tuvieron en cuenta otros factores como la depresión, la masa corporal, las enfermedades cardiovasculares y los medicamentos para dormir.

«Nuestros hallazgos se alinean con la idea de que un peor sueño puede contribuir a la acumulación de proteínas relacionadas con el Alzheimer en el cerebro», dijo Barbara Bendlin, del Centro de Investigación del Alzheimer de Wisconsin, a CNN en una entrevista previa sobre el estudio de 2017.

«El hecho de que podamos encontrar estos efectos en personas cognitivamente sanas y cercanas a la mediana edad sugiere que estas relaciones aparecen tempranamente, lo que quizás proporciona una ventana de oportunidad para la intervención», dijo Bendlin.

«Nueva información» sobre el vínculo entre el sueño y la demencia

Dado que el nuevo estudio hizo un seguimiento de una gran población durante un largo periodo de tiempo, añade «nueva información al panorama emergente» sobre la relación entre la privación del sueño y la demencia, dijo Elizabeth Coulthard, profesora asociada de Neurología de la Demencia en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, en un comunicado.

«Esto significa que al menos algunas de las personas que desarrollaron demencia probablemente no la tenían ya al comienzo del estudio cuando se evaluó su sueño por primera vez», dijo Coulthard, quien no participó en el estudio.

«Refuerza la evidencia de que un sueño deficiente en la mediana edad podría causar o empeorar la demencia en la edad adulta», dijo.

Por el momento, la ciencia no dispone de una «forma segura de prevenir la demencia», pero las personas pueden cambiar ciertos comportamientos para reducir su riesgo, dijo Sara Imarisio, quien dirige las iniciativas estratégicas de Alzheimer’s Research UK, en un comunicado. Imarisio no participó en el estudio.

«Las mejores pruebas sugieren que no fumar, beber solo con moderación, mantenerse mental y físicamente activo, tener una dieta equilibrada y mantener los niveles de colesterol y presión arterial bajo control pueden ayudar a mantener nuestros cerebros sanos a medida que envejecemos».