(CNN) — Los expertos dicen que la vacunación contra el covid-19 en EE.UU. continúa a un ritmo impresionante, y ahora todos los estadounidenses de 16 años en adelante pueden recibir una vacuna. Pero un destacado funcionario de salud dijo que el país sigue en una «etapa complicada».

«Cada día se vacuna a más personas en Estados Unidos a un ritmo acelerado», dijo el lunes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. Rochelle Walensky, durante una sesión informativa sobre covid-19 en la Casa Blanca.

«Por otro lado, los casos y las hospitalizaciones están aumentando en algunas zonas del país y también están aumentando los casos entre los jóvenes que aún no han sido vacunados».

En los últimos siete días, EE.UU. informó un promedio de más de 67.000 nuevas infecciones por covid-19 al día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso es casi un 25% de aumento con respecto al promedio de siete días hace un mes.

Los expertos dicen que hay varias razones detrás del aumento en los números de covid-19, incluidas las variantes peligrosas del coronavirus, como la cepa B.1.1.7 más contagiosa que ha ayudado a impulsar otra oleada en Michigan. La fatiga pandémica y más estadounidenses moviéndose también probablemente han contribuido al aumento.

«La gente está cansada», dijo a CNN Matthew Budd, director de Servicios de Salud Personal y Preventiva en el condado de Jackson, Michigan, durante el fin de semana. «Hemos pasado por todos estos confinamientos, hemos estado encerrados y… ahora que hace más calor, la gente dice ‘Ya sabes, estamos cansados, queremos estar afuera, queremos estar cerca de otras personas'».

John Fox, director ejecutivo de Beaumont Health, el sistema de atención médica más grande de Michigan, también le dijo recientemente a CNN que no ayudó que los estados, incluido Michigan, hayan aliviado las restricciones de covid-19.

Además, dijo Fox, algunas personas se han desviado de las medidas de seguridad que ayudan a frenar la propagación del virus.

«Creo que las personas han abandonado sus problemas de control de infecciones, no usan sus máscaras tanto como deberían, el distanciamiento social, la higiene de manos», dijo Fox.

Lo que los CDC recomiendan ahora para la vacuna J&J

Hasta ahora, más de 132 millones de estadounidenses, casi el 40% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y más de 85 millones, aproximadamente 25,7 % de la población, están completamente vacunadas, según datos de los CDC.

Después de que los funcionarios estadounidenses recomendaran una pausa en la vacuna J&J la semana pasada, los CDC ahora recomiendan que las personas que experimenten ciertos síntomas nuevos después de recibir esa inyección busquen tratamiento médico inmediato.

Estos pueden incluir un dolor de cabeza repentino y severo, dolor de espalda, nuevos síntomas neurológicos, dolor abdominal severo, dificultad para respirar, hinchazón de las piernas, pequeñas manchas rojas en la piel y moretones nuevos o fáciles.

La recomendación de pausar se produjo después de seis casos reportados en EE.UU. de un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo entre más de 6,8 millones de estadounidenses que recibieron la vacuna J&J.

Si bien la vacuna aún está autorizada, la pausa les da a los científicos tiempo para revisar los datos y determinar si la vacuna está realmente relacionada con los coágulos de sangre y, de ser así, si deben cambiar las recomendaciones sobre quién debe recibirla.

Los CDC dicen que cualquier reacción adversa debe informarse a través del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas.

Walensky dijo el lunes que la agencia está analizando un «puñado» de eventos adversos reportados después del uso de la vacuna J&J que fueron reportados a través del sistema.

«Estos han sido unos pocos casos, no un número abrumador de casos», dijo. «Estamos trabajando y adjudicándolos y verificando si de hecho reflejan un caso real».

Después de posponer una decisión la semana pasada, los asesores de vacunas de los CDC se reunirán nuevamente el viernes para abordar la cuestión de si la vacuna J&J causa coágulos de sangre y, si ese es el caso, qué hacer al respecto.

Universidades requerirán vacunas de covid-19 en otoño

Mientras tanto, un número creciente de facultades y universidades en EE.UU. están anunciando que requerirán vacunas de covid-19 para los estudiantes que regresen al campus en el otoño.

Más de 40 ya han anunciado el requisito, según un recuento de CNN.

Funcionarios de la Universidad de Yale dijeron en una carta a la comunidad universitaria el lunes que se espera que todos los estudiantes de pregrado, posgrado y escuelas profesionales sean vacunados antes de llegar al campus. Si no pueden recibir una vacuna antes de regresar, la universidad dijo que ayudará a hacer arreglos para la vacunación.

«Aunque el curso de la pandemia de covid-19 durante los próximos meses sigue siendo incierto, la vacunación es la herramienta más poderosa para prevenir la transmisión del virus», dijo una carta del presidente de la Universidad de Yale, Peter Salovey, y del rector, Scott Strobel.

«Existe abundante evidencia de la efectividad de las vacunas y una creciente confianza en que las vacunas estarán ampliamente disponibles a principios del verano», agrega la carta.

La Universidad de Columbia hizo un anuncio similar el lunes, diciendo que ayudará a proporcionar vacunas a los estudiantes que no han sido vacunados.

«Consideramos que esta decisión es esencial para garantizar la salud de los estudiantes de Columbia y la universidad en general y la comunidad circundante, y también para contener la propagación del virus en la ciudad de Nueva York, uno de los lugares más gravemente afectados en el país a lo largo de los pasados 13 meses», decía una carta del vicepresidente ejecutivo senior de Columbia, Gerry Rosberg, y la directora de covid de la universidad, Donna Lynne.

La universidad dijo que tiene sitios que ofrecen las vacunas de Pfizer y Moderna contra el covid-19.

Otra prohibición de los pasaportes de vacunas

Los anuncios de la universidad se producen en medio de debates en curso en diferentes partes del país sobre si las vacunas deben ser obligatorias en ciertos espacios.

El debate se centra principalmente en el llamado pasaporte de vacuna, que es solo una prueba de que una persona ha sido inmunizada contra el covid-19.

El lunes, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió un decreto que prohíbe los pasaportes de vacunas y evita que los gobiernos estatales y locales requieran que los residentes proporcionen su estado de vacunación contra el covid-19 para recibir un servicio o ingresar a un área determinada.

«El gobierno no debería exigir a los residentes de nuestro estado que compartan su información médica privada», dijo el gobernador en un comunicado. «Si bien recomendamos encarecidamente que todos los residentes de Arizona reciban la vacuna de covid-19, no es un mandato en nuestro estado, y nunca lo será. La vacunación depende de cada individuo, no del gobierno».

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también prohibió el uso de pasaportes de la vacuna de covid-19 en el estado, citando preocupaciones por la libertad y la privacidad.

«Es completamente inaceptable que el gobierno o el sector privado le impongan el requisito de que muestre una prueba de vacuna para simplemente poder participar en la sociedad normal», dijo DeSantis anteriormente.

