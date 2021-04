Turistas causan problemas, peleas y riesgos en Puerto Rico (video de marzo de 2021) 3:28

(CNN Español) — A partir del 28 de abril, todo viajero que arribe a Puerto Rico y que no presente una prueba de covid-19 con resultado negativo en un período de 72 horas antes de su llegada será multado con US$300.

La multa dejará de tener efecto una vez el viajero presente el resultado negativo ante el sistema digital BioPortal en un término máximo de 48 horas tras la llegada a la isla.

Los pasajeros deberán permanecer en cuarentena hasta que tengan el diagnóstico que arroja la prueba. Una vez subido el resultado al portal gubernamental, el sistema dará por cumplido los requisitos del viajero y eliminará la multa.

Así lo dispone una orden administrativa firmada este lunes por Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud.

“Estamos cumpliendo con el mandato del Gobernador Pedro Pierluisi de establecer medidas más restrictivas que nos permita controlar la propagación del virus y, de esta manera, desacelerar el alza en los contagios. Estamos viendo el comportamiento de la enfermedad un poco más agresiva, lo que nos mueve a tomar cambios que nos permita proteger la vida, la salud y los recursos médico-hospitalarios”, sostuvo Mellado López mediante un comunicado de prensa.

¿Cómo cambió el covid-19 a los comercios de Puerto Rico? 3:41

Los pasajeros cuyas pruebas moleculares den positivo por covid-19 deberán asumir sus gastos médicos y de estadía y tendrá́n que mantenerse aislados por el tiempo que el Departamento de Salud determine. La orden administrativa también permite que los visitantes puedan someterse a la prueba sin necesidad de un referido y se brindará una lista de laboratorios para hacerlo. La norma ordena a los laboratorios dar prioridad a los viajeros que lleguen a Puerto Rico y acudan al laboratorio para realizarse la prueba PCR.

De otra parte, el departamento de Salud aclaró que las personas que se han recuperado del covid-19 recientemente pueden llegar a la isla sin presentar una prueba de coronavirus. Sin embargo, deberán adjuntar evidencia de su recuperación en la declaración digital de viajero.

Mellado advirtió que a “todo pasajero que actúe en contra de las órdenes y guías del Departamento de Salud, se le impondrá una multa administrativa no mayor de US$ 5.000. En el caso de una segunda ocasión la multa podrá ser hasta un máximo de US$ 10.000”.

Hasta el 19 de abril, el Departamento de Salud informó que en Puerto Rico ha habido 108.864 casos confirmados de covid-19. Además, se registraron 109.093 casos sospechosos, 14.185 casos probables y 2.207 muertes reportadas.