1 de 14 | Bolivia: este país de Sudamérica, sin salida al mar, permite el ingreso a los visitantes estadounidenses que tengan una prueba negativa de covid-19 realizada 72 horas previas al vuelo. Espere un control de salud. Existe una cuarentena de 10 días. En la imagen se observa el Salar de Uyuni. (Crédito: PABLO COZZAGLIO/AFP via Getty Images) 2 de 14 | Brasil: desde el 30 de diciembre, Brasil prohibió la entrada por tierra y mar (con algunas excepciones). También impuso medidas más estrictas a los visitantes que lleguen por aire, quienes deben completar una declaración de salud y presentar una prueba PCR negativa de covid-19 tomada en las 72 horas antes de abordar el vuelo. 3 de 14 | Chile: el país abrió sus puertas recientemente a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, Chile exige a los pasajeros completar un formulario de "declaración jurada de viajeros" 48 horas o menos antes de abordar. También, presentar un resultado negativo de la prueba de PCR de covid-19 tomada dentro de las 72 horas previas al vuelo final y tener un comprobante de seguro médico de covid-19 con una cobertura mínima de US$ 30.000 4 de 14 | Colombia: todos los pasajeros que lleguen a Colombia deben tener una prueba PCR negativa de covid-19 tomada dentro de las 96 horas antes de la salida o realizarse una prueba al llegar y ponerse en cuarentena mientras espera el resultado negativo. O, si no cumple con las dos condiciones anteriores hacer cuarentena durante 14 días. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) 5 de 14 | Costa Rica: el país permite el acceso a residentes de todos los estados de EE.UU. Los visitantes deben completar un formulario de "pase de salud", pero ya no es necesario que presenten una prueba PCR de covid-19. Debes tener el comprobante de un seguro médico de viaje, que puede obtener en Costa Rica. (Crédito: EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images) 6 de 14 | Ecuador: el país exige que los viajeros estadounidenses presenten una prueba PCR negativa de covid-19 tomada dentro de los 3 días antes a la llegada para evitar la cuarentena. La prueba está disponible para aquellos que no lleguen con un resultado negativo. Deberás permanecer en cuarentena en una instalación aprobada mientras espera los resultados. La Embajada de EE.UU. sugiere que avises a un laboratorio que necesitas los resultados de las pruebas dentro de las 72 horas previas a tu vuelo de regreso a EE.UU. Las Islas Galápagos tienen requisitos de entrada adicionales. (Crédito: Chris J Ratcliffe/Getty Images for Lumix) 7 de 14 | Guatemala: todas las personas mayores de 10 años que ingresen a Guatemala por aire y tierra deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 1. Un resultado negativo en la prueba de PCR de covid-19 o en la prueba de antígenos realizada 72 horas o menos a su llegada. 2. Evidencia de una vacuna contra el covid-19 aplicada al menos dos semanas antes de la llegada. 3. Prueba de que has tenido covid-19 y te has recuperado en los últimos tres meses. Debes rellenar una tarjeta sanitaria en línea.A los viajeros que hayan estado en el Reino Unido o Sudáfrica se les puede negar la entrada. 8 de 14 | Honduras: se permite viajar a Honduras con un resultado negativo de una prueba rápida o de una prueba PCR de covid-19. También debes completar en línea un formulario de verificación previa. Los viajeros que han estado en el Reino Unido o Sudáfrica están restringidos. (Crédito: ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images) 9 de 14 | México: aunque la frontera terrestre entre Estados Unidos y México permanecerá cerrada hasta por lo menos el 21 de abril, los viajeros estadounidenses aún pueden volar a México. No hay requisitos de pruebas para ingresar al país, pero el Departamento de Estado enumera varios estados para evitar debido a la delincuencia. Puedes esperar controles de temperatura y otros exámenes a la llegada. Nuevamente, recuerda que debes tener una prueba de covid-19 negativa para regresar a EE.UU. (Crédito: Donald Miralle/Getty Images for Lumix) 10 de 14 | Nicaragua: hogar de volcanes y playas, Nicaragua está abierta. Debes tener un resultado negativo de una prueba serológica o de PCR de covid-19. No se proporciona un marco de tiempo para cuán reciente debe ser. (Crédito: INTI OCON/AFP via Getty Images) 11 de 14 | Panamá: para visitar Panamá se requiere una prueba negativa de PCR o antígeno de covid-19, tomada 48 horas o menos antes de la hora de llegada. Si los resultados de la prueba tienen más de 48 horas, debes realizarte una prueba rápida de covid-19 en el aeropuerto. También debes completar una declaración jurada de salud en línea. (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) 12 de 14 | Perú: los viajeros de Estados Unidos de 12 años o más pueden ingresar a Perú por turismo con el resultado negativo de una prueba de covid-19 con menos de 72 horas de antigüedad. También debes completar una declaración jurada de salud. Perú reabrió Machu Picchu el 1 de noviembre. (Crédito: PERCY HURTADO/AFP via Getty Images) 13 de 14 | República Dominicana: las personas que viajan a República Dominicana ya no tienen que entregar una prueba PCR negativa de covid-19 a su llegada, a menos que provengan de Reino Unido. Las autoridades del país realizarán exámenes de aliento a un pequeño porcentaje de pasajeros al azar, más cualquiera que presente síntomas. También debes completar una declaración jurada de salud. El Ministerio de Turismo de República Dominicana ahora ofrece pruebas gratuitas de antígenos virales a todos los visitantes internacionales que se alojen en hoteles. La embajada de Estados Unidos dice que los resultados de la prueba de PCR han estado disponibles de manera confiable en 72 horas, pero podrían verse afectados por una mayor demanda. (Crédito: ERIKA SANTELICES/AFP via Getty Images) 14 de 14 | Belice: para entrar requieres una prueba PCR negativa o estar vacunado y descargar la aplicación Belize Health e introducir tus datos como máximo 72 horas antes de llegar.

Nota del editor: CNN Travel actualizará este artículo periódicamente. Aconsejamos que antes de hacer cualquier plan de viaje internacional, consulten detenidamente los avisos de viaje específicos de su país y de cualquier país al que deseen viajar.

(CNN) — Se han registrado más de 142 millones de casos de covid-19 en todo el mundo y la implementación de la vacunación ha sido mucho más fluida en algunos países que en otros. Esta pandemia está lejos de haber terminado, aunque muchos de nosotros estemos ansiosos por hacer planes para viajar o reunirnos con nuestros seres queridos.

Al final, dependerá de ti decidir si viajar a destinos internacionales es una buena idea. Los riesgos para la salud son evidentes. Han surgido variantes del virus. Los países pueden cambiar sus normas en cualquier momento. Es posible que tengas que respetar toques de queda estrictos y mandatos de uso de mascarillas. Las infracciones pueden suponer grandes multas e incluso penas de cárcel. Los servicios sanitarios locales pueden estar bajo presión.

Si quieres que los expertos te ayuden a tomar una decisión, el Departamento de Estado de EE.UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. ofrecen evaluaciones de riesgo de covid-19 por país. Si estás leyendo esto en otro lugar, consulta los consejos de tu gobierno local.

Ten en cuenta que no solo debes prestar atención a las orientaciones sobre los países que quieres visitar o por los que vas a transitar, también es posible que en tu país de origen se realicen pruebas de covid o se imponga una cuarentena obligatoria en el hotel a tu regreso.

Grecia avanza con la reapertura del turismo 0:38

Mientras tanto, las nuevas orientaciones de los CDC dicen que las personas totalmente vacunadas pueden viajar con poco riesgo para sí mismas, pero siguen recomendando que no lo hagan debido al creciente número de casos de coronavirus.

A continuación se ofrece una lista alfabética de los países y territorios a los que la mayoría de los titulares de pasaportes internacionales pueden ir de vacaciones:

Albania

Situada en el mar Adriático, Albania sigue abierta. Aunque no se exige una prueba de covid-19 ni una cuarentena para entrar, hay que esperar un control sanitario. Más información: albania.al.

Anguila

Este territorio británico en el Caribe acepta visitantes internacionales. Para ello, debes recibir la aprobación. Haz clic aquí para iniciar el proceso y leer sobre los amplios requisitos de las pruebas del covid-19, incluido el tipo específico de prueba que debes hacerte, así como las cuarentenas obligatorias y el seguro. Más detalles: escape.ivisitanguilla.com.

Antigua y Barbuda

Los viajeros de 12 años o más con destino a Antigua y Barbuda que lleguen por vía aérea deben presentar un resultado negativo de la prueba Covid-19-RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real), mediante un hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo. Esta prueba debe realizarse en los siete días previos al vuelo.

Los visitantes están sujetos a la vigilancia de las autoridades sanitarias durante 14 días y puede ser necesaria otra prueba de covid-19, lo que podría significar estar en cuarentena mientras se espera el resultado. Más información: Sitio web del gobierno de Antigua y Barbuda.

Armenia

Desde la histórica capital de Ereván hasta los salvajes parques nacionales, Armenia está abierta a los turistas internacionales. Armenia sufrió una breve guerra el año pasado con su vecino Azerbaiyán, pero en noviembre se firmó un tratado de paz. Para entrar, hay que presentar un resultado negativo en la prueba del covid-19 realizada en las 72 horas previas a la llegada o hacerse una prueba a la llegada por unos US$ 40 y aislarte hasta obtener el resultado. Más información: Página web oficial de Armenia sobre el covid-19.

Aruba

Baja hasta la entrada «Caribe holandés» para obtener información sobre Aruba y otras islas de este grupo.

Bahamas

Los visitantes mayores de 11 años deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR de covid-19 de no más de cinco días antes de su llegada. Una vez que tengas el resultado negativo, puedes solicitar un visado sanitario de viaje para Bahamas aquí, donde debes optar por el seguro sanitario covid-19. También deberás hacerte una prueba rápida el quinto día de tu estancia, a menos que estés por salir. Infórmate de las novedades: Página web de viajes de Bahamas.

Barbados

Los nuevos protocolos comenzarán el 8 de mayo. Hasta entonces, todos los viajeros deben rellenar un formulario de viaje en línea y presentarlo 24 horas antes de salir. Deben presentar un resultado negativo válido de la prueba PCR de covid-19, realizado en las 72 horas previas a la llegada. Todos los viajeros deben realizar una prueba rápida de antígenos a su llegada.

A continuación, deberás permanecer en cuarentena en un hotel o centro turístico autorizado hasta que obtengas una segunda prueba y un resultado negativo. La cuarentena es de un mínimo de cinco noches. También debes llevar un brazalete de seguimiento electrónico. Más información: Visita la página web de Barbados.

Belice

Conocida por el buceo y la fauna de la selva, esta nación centroamericana está abierta. Para entrar, tienes que descargar la aplicación Belize Health e introducir tus datos como máximo 72 horas antes de llegar.

Puedes llevar una tarjeta oficial de vacunas que refleje que te has vacunado al menos dos semanas antes de llegar. De lo contrario, debes tener un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19 en las 96 horas previas a tu llegada o una prueba rápida en las 48 horas previas a tu llegada. También puedes hacerte la prueba a tu llegada con un costo de US$ 50. Más información: Oficina de Turismo de Belice.

Bermudas

Esta isla del Atlántico exige que cada pasajero entrante de 10 años o más solicite una autorización de viaje con un costo de US$ 75 por adulto y US$ 30 para la tripulación y los menores de 9 años o menos. A su llegada, los pasajeros deben presentar el resultado negativo de la prueba PCR de covid-19 tomada como máximo cinco días antes de su salida.

Te harán otra prueba en el aeropuerto y estarás en cuarentena mientras esperas esos resultados. Se requieren más pruebas en los días cuatro, ocho y 14 de tu visita. Haz clic aquí para ver las instrucciones específicas para los viajeros vacunados.

La isla está bajo una orden de «Permanecer en casa» de una semana de duración hasta el 20 de abril. El aeropuerto y las fronteras permanecen abiertos y todos los negocios no esenciales están cerrados.

Más información: Autoridad de Turismo de Bermudas.

Bolivia

Este país sudamericano sin salida al mar y de paisajes muy variados permite la entrada a los visitantes que tengan una prueba de covid-19 negativa hasta 72 horas antes de la salida.

Los viajeros están obligados a permanecer en cuarentena durante al menos 10 días después de su entrada y a presentar una declaración jurada del lugar donde se alojarán en el país. Todos los viajeros deben someterse a una segunda prueba RT-PCR una semana después de su llegada, asumiendo los gastos.

En los aeropuertos se realizan controles sanitarios y los viajeros que no son residentes permanentes en Bolivia están obligados a tener un seguro médico con cobertura para el covid-19.

Las fronteras aéreas están abiertas, pero las normas cambiantes relativas a las fronteras terrestres con los países vecinos pueden dificultar o imposibilitar la entrada o salida de Bolivia por tierra.

Más detalles: Embajada de Estados Unidos.

Bosnia y Herzegovina

Los viajeros pueden entrar a Bosnia y Herzegovina, conocida por la cosmopolita Sarajevo y sus hermosos lagos, con un resultado negativo en la prueba PCR de covid-19 que no tenga más de 48 horas de antigüedad. Más información: Policía fronteriza de Bosnia.

Botswana

Los viajeros pueden entrar en este país favorito de los safaris con un resultado negativo en la prueba de PCR del covid-19 realizada como máximo 72 horas antes de la salida. Si no presentas los resultados de la prueba o presentas síntomas de coronavirus, tendrás que estar en cuarentena durante 14 días y correrás con los gastos. Más información: Embajada de Estados Unidos.

Brasil

Brasil ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Es el segundo país del mundo con mayor número de muertos, solo superado por Estados Unidos, y la variante brasileña del covid-19 se está extendiendo rápidamente por todo el mundo, pues se cree que es más contagiosa.

El mayor país de Sudamérica ha prohibido la entrada por tierra y mar (con algunas excepciones) y ha puesto medidas más estrictas a los visitantes por aire. Tienes que rellenar una declaración de salud y presentar un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19 tomada con 72 horas de haber abordado el vuelo. Asegúrate de leer los requisitos para las distintas edades.

Brasil ha prohibido los vuelos hacia y desde el Reino Unido desde el anuncio de la variante inglesa del covid-19, y nadie que haya estado en el Reino Unido en los últimos 14 días puede ir, salvo los residentes, los familiares de ciudadanos de Brasil y algunos viajes de negocios.

Consulta los detalles: Aplicación covid-19 del Ministerio de Sanidad | Página web del Gobierno de Brasil.

Islas Vírgenes Británicas

Los visitantes necesitan un certificado de viaje que se puede obtener en el sitio web de BVI Gateway. Hay una tarifa de entrada de US$ 175. Para entrar en el país es necesario que el resultado de la prueba del Covid-19 sea negativo y se haya realizado cinco días o menos antes del viaje. También te harán otra prueba a la llegada y deberás estar en cuarentena cuatro días mientras esperas los resultados.

Más información: Página web del gobierno de las Islas Vírgenes Británicas.

Colombia

Todos los pasajeros que lleguen a Colombia deben tener un resultado negativo en una prueba de PCR del covid-19 realizada como máximo 96 horas antes de la salida; tienes que hacerte una prueba a la llegada y permanecer en cuarentena mientras esperas un resultado negativo; o pasar a aislamiento obligatorio durante 14 días.

Más información: Sitio web de viajes de Colombia.

Costa Rica

Los visitantes deben rellenar un formulario de pase sanitario, pero no están obligados a someterse a la prueba PCR del covid-19 ni a la cuarentena. Es necesario tener un seguro médico de viaje, que puedes conseguir en Costa Rica.

Más detalles: Visita el sitio web de Costa Rica.

Costa de Marfil

Los ciudadanos estadounidenses deben tener un resultado negativo en la prueba PCR del covid-19 de no más de cinco días antes de su llegada. Debes rellenar un formulario de declaración de viaje y pagar la tarifa en línea. Se recomienda, pero no se exige, hacer la cuarentena durante dos semanas.

Más información: deplacement-aerien.gouv.ci.

Croacia

Croacia vuelve a estar abierta a los viajeros de ocio, pero los requisitos de acceso son más estrictos que antes y varían según tu país de origen. Debes tener una prueba de resultado negativo de una prueba PCR del covid-19 que no tenga más de 48 horas de antigüedad a tu llegada, o puedes realizar una prueba PCR inmediatamente después de llegar y autoaislarte hasta obtener un resultado negativo. También debes tener evidencia de un alojamiento pagado por adelantado y en su totalidad. Una reserva por sí sola no es suficiente.

Más detalles: mup.gov.hr.

Dominica

Esta isla del Caribe Oriental está abierta. Todos los viajeros deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19, registrado entre 24 y 72 horas antes de la llegada. Deben rellenar un formulario electrónico de Inmigración y Aduanas a través del portal en línea de Dominica 24 horas antes de viajar.

Otros protocolos de viaje dependen del grado de «alto riesgo» de tu país de origen (revisa los detalles aquí).

Más información: Discover Dominica.

República Dominicana

Todos los pasajeros deben rellenar un formulario electrónico de entrada y salida. Las pruebas del covid-19 no son obligatorias, excepto para los visitantes del Reino Unido, hasta el 27 de abril, pero las autoridades de la República Dominicana harán pruebas de aliento a un pequeño porcentaje de pasajeros al azar, además de a cualquiera que muestre síntomas.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana ofrece actualmente pruebas de antígenos virales gratuitas a todos los visitantes internacionales que se alojen en hoteles. La Embajada de EE.UU. dice que los resultados de las pruebas PCR se han obtenido de forma fiable en un plazo de 72 horas, pero podrían verse afectados por el aumento de la demanda. Más información: Embajada de EE.UU. | GoDominicanRepublic.com

Dubai

Baja hasta la entrada de los Emiratos Árabes Unidos.

Islas holandesas del Caribe

Encuentra los detalles importantes sobre estas diversas islas holandesas en el Caribe haciendo clic en los enlaces:

Aruba: Todos los visitantes mayores de 15 años deben rellenar una evaluación de salud y tener un resultado negativo en la prueba del covid-19. Deben rellenar una tarjeta de embarque y desembarque y adquirir el seguro de visitantes de Aruba.

Actualmente no se permite la entrada a los residentes de Sudáfrica y Brasil, pero se aconseja consultar Aruba.com para conocer las novedades.

Más información: Página oficial de turismo de Aruba.

Bonaire: Hay que rellenar un formulario de declaración de salud en línea. Es necesario un resultado negativo en la prueba del Covid-19 para entrar. Existen requisitos adicionales para los viajeros procedentes de países considerados de alto riesgo.

Más información sobre las pruebas y otros detalles: Bonaire Crisis.

Curazao: Los viajeros procedentes de países considerados de bajo riesgo deben rellenar una tarjeta de localización de pasajeros, mientras que los procedentes de países de alto riesgo deben presentar además una prueba de PCR de covid-19 con resultado negativo realizada en las 72 horas anteriores al viaje. Está en vigor un toque de queda que restringe las actividades turísticas.

Más información: dicardcuracao.com | Viajar a Curaçao.

Sint Maarten: País autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, Sint Maarten comparte isla con la colectividad francesa de Saint-Martin. Tiene unos requisitos de entrada bastante más estrictos que las demás islas holandesas, con 15 países incluidos en su lista de prohibidos y muchos otros considerados de alto riesgo.

Más información: stmaartenehas.com.

Ecuador

Los viajeros de 3 años o más deben tener una prueba de PCR o de antígeno rápido de covid-19 negativa realizada en los tres días previos a su llegada para evitar la cuarentena. O pueden presentar una tarjeta de vacunación completa. Hay pruebas disponibles para aquellos que no lleguen con un resultado negativo. Debes estar en cuarentena en un centro autorizado mientras esperas los resultados. Los pasajeros que lleguen de Brasil o hayan transitado por este país deben autoaislarse durante 10 días en un hotel acreditado, independientemente de los resultados de la prueba de covid.

Las Islas Galápagos tienen requisitos de entrada adicionales.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Egipto

Los viajeros con destino a Egipto deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR de covid-19, realizado como máximo 72 horas antes de la salida del vuelo.

Sin embargo, los pasajeros que viajen desde Japón, China, Tailandia, Norteamérica, Sudamérica, Canadá, Londres Heathrow, París y Fráncfort pueden ampliar ese plazo hasta 96 horas, debido a los largos periodos de viaje y tránsito.

Los viajeros deben presentar copias en papel; no se aceptan copias digitales. Los niños de 5 años o menos están exentos. Es posible que te pidan que muestres una prueba de seguro médico. Puedes viajar a la ciudad turística del Mar Rojo, Sharm el Sheikh, sin una prueba PCR, pero debes someterte a la prueba a tu llegada y a la cuarentena hasta que obtengas un resultado negativo.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Etiopía

Etiopía exige a los ciudadanos estadounidenses que lleguen con un certificado médico con una prueba PCR de covid-19 negativa antes de embarcar en su vuelo que no tenga más de 120 horas de antigüedad. También hay una cuarentena de siete días. Antes de viajar allí, sigue de cerca las noticias sobre abusos a los derechos humanos y asesinatos en la región norteña de Tigray, en la frontera con Eritrea.

Más información: ethiopianairlines.com.

Georgia

Georgia, encrucijada geográfica y cultural en las montañas del Cáucaso, acoge a viajeros de ocio procedentes de un número limitado de destinos, incluidos Estados Unidos y la UE. Las personas totalmente vacunadas pueden entrar con documentación. En caso contrario, deberán rellenar un formulario de solicitud y mostrar los resultados negativos de una prueba PCR de covid-19 realizada en las últimas 72 horas. Tendrás que hacerte una prueba de seguimiento al tercer día.

Los pasajeros que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días se enfrentan a una cuarentena obligatoria de 12 días que corre a su cargo.

Más información: Embajada de EE.UU.

Ghana

Esta joya cultural de África Occidental está abierta a los viajeros internacionales que llegan por avión. Es necesario tener un resultado negativo en la prueba PCR de covid-19 realizada como máximo 72 horas antes de la salida. Los pasajeros que lleguen deberán someterse a una segunda prueba que cuesta US$ 150. También hay un control de temperatura.

Más información: Viajar a Ghana durante el Covid-19.

Granada

Esta isla caribeña recibe a los visitantes, pero deben hacer lo siguiente: Tener un seguro médico que cubra las enfermedades del covid-19; presentar un resultado negativo en la prueba de PCR del covid-19 en las 72 horas previas a la salida (a partir de los 6 años); solicitar una autorización de viaje al Ministerio de Sanidad; hacerse una segunda prueba el quinto día para poder circular o permanecer en el hotel durante el resto de las vacaciones.

Más información: Viajar a Granada durante el Covid-19.

Guatemala

Las personas de 10 años o más que entren en Guatemala por vía aérea y terrestre deben tener una de las tres cosas siguientes 1. Un resultado negativo en la prueba de PCR de covid-19 o en la prueba de antígenos realizada 72 horas o menos a su llegada. 2. Evidencia de una vacuna contra el covid-19 aplicada al menos dos semanas antes de la llegada. 3. Prueba de que has tenido covid-19 y te has recuperado en los últimos tres meses. Debes rellenar una tarjeta sanitaria en línea. No hay cuarentena. Es posible que se deniegue la entrada a los viajeros que hayan estado en el Reino Unido o en Sudáfrica.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Honduras

Está permitido viajar a Honduras con un resultado negativo de una prueba PCR o serológica de covid-19. También hay que rellenar un formulario de prechequeo en línea. Los viajeros que hayan estado en el Reino Unido o Sudáfrica están restringidos.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Islandia

Los viajeros internacionales totalmente vacunados pueden saltarse la cuarentena al llegar a Islandia y no se les exigirá que presenten una prueba PCR negativa.

Los viajeros no vacunados procedentes de países de la UE o la AELC deben someterse a una prueba covid a su llegada, antes de entrar en cuarentena durante cinco o seis días y someterse a una segunda prueba.

Las restricciones se aplican a los viajeros no vacunados de todos los demás países.

Más información: covid.is| icelandair.com.

Jamaica

Jamaica exige que se rellene un formulario de autorización de viaje en línea. Existe la posibilidad de que te hagan la prueba a tu llegada.

Todos los pasajeros de 12 años o más deben presentar los resultados negativos de una prueba de PCR o antígeno de Covid-19 en los tres días previos a la fecha de viaje.

Más información: Visita el sitio web de Jamaica.

Kenia

Kenia está abierta a la mayoría de los viajeros con un resultado negativo de la prueba covid-19 tomada 96 horas o menos antes de su llegada y que pasen un estricto examen de salud.

Los visitantes de Brunei, Kuwait, Tailandia, República Checa y España deben pasar una cuarentena de 14 días por su cuenta.

Desde el 6 de abril, todos los vuelos de pasajeros entre Kenia y el Reino Unido están suspendidos durante un mínimo de cuatro semanas. La misma cuarentena de 14 días se aplica a los visitantes del Reino Unido, pero puede reducirse a siete días de autoaislamiento si están totalmente vacunados y presentan un test covid negativo.

Los visitantes salientes deben cumplir los requisitos de la iniciativa Trusted Travel.

Más información: Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

Maldivas

Todos los turistas que lleguen a Maldivas con 1 año o más de edad deben tener un resultado negativo en la prueba PCR covid-19 realizada en las 96 horas de su llegada. No hay cuarentena obligatoria.

El país también tiene previsto introducir un plan de «turismo 3V», que permitirá a los visitantes combinar las vacunas con sus vacaciones.

Más información: Sitio web oficial de turismo de Maldivas.

México

La frontera terrestre entre EE.UU. y México sigue cerrada al menos hasta el 21 de abril, pero todavía es posible volar hasta allí. No hay requisitos de control para entrar, pero el Departamento de Estado de EE UU incluye una lista de numerosos estados que deben evitarse debido a la delincuencia. Es de esperar que se realicen controles de temperatura y otras revisiones a la llegada.

Más información: Embajada de EE UU.

Montenegro

Esta nación balcánica permite la entrada a viajeros con cualquiera de los siguientes requisitos: 1. Un resultado negativo de una prueba PCR de covid-19 emitida por un laboratorio registrado que no tenga más de 72 horas de antigüedad a su llegada. 2. Un resultado positivo de anticuerpos IgG que no tenga más de 30 días. 3. Prueba de una segunda dosis de vacuna recibida hace siete días o más.

Más información: Instituto de Salud Pública de Montenegro.

Marruecos

Este favorito del norte de África está abierto solo a viajeros específicos. Debes tener reservaciones con un hotel o agencia de viajes marroquíes o ser invitado por una empresa marroquí. Para entrar se exige un resultado impreso y negativo de la prueba PCR del Covid-19 realizado en las 72 horas anteriores a la salida. Prepárate para un examen de salud. No hay cuarentenas obligatorias, pero sí toques de queda locales.

Los vuelos desde Australia, Brasil, Irlanda, Reino Unido y Nueva Zelandia están suspendidos hasta nuevo aviso.

Detalles: Visit Morocco.

Namibia

Los viajeros internacionales pueden visitar esta nación desértica del sur de África, que requiere un resultado negativo en la prueba PCR del covid-19 o en la prueba rápida de antígenos que no tenga más de siete días. Si la prueba tiene más de siete días, te someterás a la prueba y serás puesto en cuarentena por tu cuenta mientras esperas los resultados.

Más información: Embajada de EE.UU. | Turismo de Namibia

Nepal

Los viajeros pueden visitar esta nación del Himalaya sin salida al mar. Para entrar en el país necesitarás un resultado negativo en la prueba PCR del Covid-19 realizada como máximo 72 horas antes de la salida o una prueba de vacunación completa contra el Covid-19. A tu llegada te harán otra prueba y deberás estar en cuarentena hasta que recibas los resultados. También necesitarás una prueba de que has reservado alojamiento y un seguro de viaje que cubra los rescates y el tratamiento. Los excursionistas y montañeros tienen requisitos especiales, incluido el seguro.

Infórmate: Embajada de Estados Unidos.

Nicaragua

Hogar de aventuras en los volcanes, edificios históricos y playas tropicales, Nicaragua está abierta. Debes tener un resultado negativo de una prueba PCR o serológica de covid-19. No hay un plazo de tiempo que indique qué tan reciente debe ser.

Más información: Embajada de EEUU.

Macedonia del Norte

Macedonia del Norte está abierta. No se exigen pruebas. No hay cuarentena a menos que se llegue a través de África. Los aeropuertos realizan controles térmicos a todos los pasajeros.

Detalles: Embajada de EEUU | TAV Macedonia.

Panamá

Para visitar Panamá se requiere una prueba de PCR o de antígeno del covid-19 con resultado negativo, realizada 48 horas o menos antes de la hora de llegada. Si los resultados de la prueba son anteriores a las 48 horas, deberá realizarse una prueba rápida de covid-19 en el aeropuerto. Puedes leer los requisitos detallados por el gobierno aquí. También debes rellenar una declaración jurada de salud en línea. Los pasajeros de cruceros no pueden desembarcar aquí.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Perú

Los viajeros de 12 años o más pueden entrar a Perú por turismo con un resultado negativo en la prueba de PCR del covid-19 o en la prueba de antígenos o un certificado médico de alta epidemiológica, todos ellos de no más de 72 horas de antigüedad. Sigue habiendo una cuarentena de 14 días a la llegada, pero si das negativo en una prueba de antígeno una vez que has entrado en el país, puedes suspender la cuarentena. También hay que rellenar una declaración jurada de salud.

Más detalles: Embajada de EE.UU. | Protocolos del aeropuerto de Lima.

Rwanda

Los visitantes de Rwanda deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19, tomada dentro de las 72 horas previas a la salida. También deben hacerse una segunda prueba a su llegada, alojarse en un hotel y recibir los resultados en un día. Los parques nacionales están abiertos, incluido el rastreo de primates. Para entrar en un parque, debes tener un resultado negativo en la prueba de menos de 72 horas.

Información adicional: Visit Rwanda.

Serbia

Los viajeros deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19 realizada en las 48 horas anteriores a la visita. Los viajeros procedentes de Estados Unidos también tienen la opción de presentar una prueba rápida de antígeno FIA.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Seychelles

Estas islas del Océano Índico están abiertas. Debes demostrar un resultado negativo en la prueba PCR de covid-19 tomada como máximo 72 horas antes de viajar y tener un seguro médico válido que cubra los gastos relacionados con el covid-19. El estado de vacunación no afectará a la entrada. Debes solicitar una autorización de viaje en línea.

Más información: Actualizaciones de las recomendaciones de viaje de Seychelles.

Sudáfrica

Uno de los destinos más populares de África ha reabierto sus puertas a los ciudadanos estadounidenses. Para entrar necesitas un resultado negativo en la prueba PCR del covid-19 o en la prueba serológica realizada en las 72 horas anteriores a la salida.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Corea del Sur

Los visitantes de Corea del Sur deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19 realizado en las 72 horas previas a la salida. Los viajeros también deben permanecer en cuarentena durante 14 días a su llegada, incluso con una prueba negativa o una vacunación completa. También deben someterse a exámenes de salud y descargar una aplicación de autodiagnóstico con informes diarios.

Más información: Embajada de EEUU.

Sri Lanka

La isla tropical situada frente a la costa del sureste de India está abierta de nuevo a todas las naciones. Es necesario tener un resultado negativo en la prueba del covid-19 para entrar y permanecer al menos 14 días en un hotel o centro turístico autorizado.

Más información oficial: Turismo de Sri Lanka.

Saint Kitts y Nevis

Para visitarla, debes rellenar un formulario de autorización de viaje antes de llegar y subir un resultado negativo de la prueba PCR de covid-19 tomada 72 horas o menos antes de iniciar tu viaje. Debes alojarte en un hotel autorizado durante los primeros siete días.

Debes realizar otra prueba el séptimo día de tu visita si te quedas más tiempo. Si es negativo, puedes desplazarte de forma limitada. Para estancias de 14 días o más, se requiere una tercera prueba. Las islas no aceptan pruebas de PCR para viajeros internacionales y otras categorías de viajeros realizadas por LabCorp.

Información adicional: Turismo de San Cristóbal.

Santa Lucía

Los viajeros de cinco años o más deben presentar una prueba PCR de covid-19 negativa realizada en los cinco días siguientes a su llegada. Los visitantes también deben rellenar un formulario de registro de viaje y llegar con una copia impresa. Es necesario tener reservas confirmadas en una propiedad con certificación covid para la duración del viaje.

Más información: Página web de viajes de Santa Lucía.

San Vicente y las Granadinas

El volcán La Soufrière ha entrado en erupción recientemente. Consulte en CNN las últimas noticias sobre esta historia en evolución.

Los requisitos de entrada varían según el país de origen y están sujetos a cambios.

Más información: Embajada de Estados Unidos | Documentos del protocolo de entrada San Vicente y las Granadinas.

Tanzania

Favorita para los safaris y las playas, Tanzania está abierta a los turistas. Los pasajeros que llegan deben rellenar un formulario de vigilancia sanitaria y someterse a un examen de salud. Es posible que también tengas que someterte a la prueba del covid-19 si la aerolínea con la que vuelas lo exige.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Tailandia

Los viajeros internacionales pueden volver a visitar este popular destino asiático. Deben tener un resultado negativo de una prueba PCR de covid-19 de no más de 72 horas a su llegada. La mayoría de los viajeros se enfrentan a una cuarentena obligatoria de 10 días, pero ésta se amplía a 14 días para los países identificados por Tailandia como poseedores de variantes de covid-19. Si tienes un certificado de vacunación válido y entras desde un país sin variantes de covid-19, la cuarentena puede reducirse a siete días.

Más información: Real Embajada de Tailandia.

Túnez

Hogar de soleadas playas mediterráneas y antiguas ruinas romanas, Túnez está abierto a los viajeros, pero debes saber que algunos vuelos directos, por ejemplo al Reino Unido, pueden estar suspendidos. Tienes que completar este cuestionario en línea antes de llegar. Para entrar en el país es necesario un resultado negativo en la prueba PCR o serológica del covid-19 realizada como máximo 72 horas antes del inicio del viaje. Además, debes estar en cuarentena durante cinco días y luego realizar una segunda prueba.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Turquía

Turquía exige que todos los pasajeros tengan un resultado negativo de la prueba covid-19 tomada 72 horas o menos antes de tu vuelo para entrar. Los pasajeros internacionales deben rellenar un formulario para la entrada y prepararse para ser examinados en busca de síntomas de coronavirus.

Los vuelos a Turquía procedentes de Brasil, Reino Unido, Dinamarca y Sudáfrica están suspendidos. Los viajeros que hayan visitado estos países en los últimos 10 días se enfrentan a una cuarentena obligatoria de dos semanas en alojamientos designados por el gobierno.

Más detalles: turkishairlines.com.

Turcas y Caicos

Los visitantes deben rellenar un formulario de autorización de viaje y presentar un resultado negativo de la prueba PCR del covid-19 realizado en los cinco días previos a su llegada. Los niños de 9 años o menos están exentos. Los viajeros deben rellenar un cuestionario de salud en línea y llevar un seguro médico de viaje que cubra cualquier gasto relacionado con el Covid-19.

Más información: Visit Turks and Caicos.

Uganda

Este exuberante país de África Central está abierto a los turistas que tengan un resultado negativo en la prueba de PCR del covid-19 realizado como máximo 120 horas antes de la salida.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos

Todos los visitantes mayores de 12 años deben tener un seguro médico y una prueba PCR negativa realizada en las últimas 96 horas por un organismo reconocido a nivel nacional. Debes mostrar el certificado al hacer el check-in, rellenar un formulario de declaración de salud antes de viajar y registrarte en la aplicación COVID-19 DXB. También debes tener un seguro de viaje.

El protocolo varía según el lugar de procedencia del vuelo, y los pasajeros de algunos países tienen que someterse a una prueba adicional a la llegada. En el momento de redactar este artículo, se niega la entrada a cualquier persona que haya estado en Sudáfrica o Nigeria en los últimos 14 días.

Zambia

Conocida por las cataratas Victoria y la vida salvaje, Zambia permite la entrada a todos los viajeros internacionales. Necesitarás un resultado negativo en la prueba del covid-19 tomada al menos 14 días antes de la llegada. Hay una cuarentena obligatoria de 14 días.

Más información: Embajada de Estados Unidos.

Países omitidos

Esta es una lista seleccionada. CNN Travel ha omitido algunos países abiertos si tenían un número muy limitado de viajeros internacionales antes de la pandemia; tienen conflictos armados en curso o recientes, terrorismo o delincuencia y disturbios rampantes; o tienen requisitos de entrada tan extensos y complicados que ponen al país fuera del alcance de la mayoría de los viajeros.

–Brekke Fletcher, Julia Buckley, Tamara Hardingham-Gill y Marnie Hunter contribuyeron a este reportaje.