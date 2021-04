Despegó el cohete SpaceX con cuatro astronautas desde Florida

Austin, Texas (CNN Business) — Una nave espacial SpaceX Crew Dragon, que transportaba a cuatro astronautas de tres países, despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el viernes por la mañana, comenzando su estadía de seis meses en el espacio.

Este lanzamiento marcó el tercer vuelo con tripulación de la compañía de Elon Musk y el primero en hacer uso de un cohete propulsor y una nave espacial previamente volados.

Los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur estarán acompañados por el astronauta francés Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea y Akihiko Hoshide de Japón. Deben pasar seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional después de que su cápsula Crew Dragon atraque el sábado por la mañana temprano.

La cápsula Crew Dragon, llamada «Endeavour», transportó previamente a Robert Behnken y Douglas Hurley de la NASA a la estación espacial en mayo de 2020. El Endeavour se elevó al espacio encima de un cohete SpaceX Falcon 9 que también estaba carbonizado con hollín de una misión anterior en la que voló. Noviembre de 2020. SpaceX ha hecho de la reutilización una piedra angular de su plan de negocios, con la esperanza de que la recuperación y restauración del hardware reduzca el costo de los vuelos espaciales. Aunque la compañía ha vuelto a volar propulsores y naves espaciales docenas de veces en lanzamientos de satélites y carga durante los últimos años, esta será la primera vez que la compañía reutilizará hardware para una misión con tripulación.

Después de disfrutar del tiempo en la playa el jueves y dormir un poco, la tripulación estuvo en el Centro Espacial Kennedy (KSC) de Florida para vestirse poco después de la medianoche. Luego disfrutaron de listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas, una de las cuales incluía melodías de Ozzy Osbourne, Foo Fighters y Metallica, dentro de los Teslas que los llevaron a la plataforma de lanzamiento antes de que los llevaran a la torre de lanzamiento y accedieran a la nave espacial a través de una pasarela aérea.

Los astronautas pasaron horas siendo atados a la cápsula por un equipo de ayudantes de SpaceX y realizando una serie de controles de comunicaciones y seguridad. La tripulación se entretuvo brevemente durante las comprobaciones jugando rondas de piedra, papel o tijeras, una tradición supersticiosa que todos los astronautas que salen de KSC observan antes del vuelo.

Luego, justo antes de las 6 am ET, el cohete Falcon 9 cobró vida y propulsó la nave espacial a más de 17.000 millas por hora antes de separarse de la nave espacial Crew Dragon.

SpaceX también aterrizó el propulsor de cohetes de primera etapa en una plataforma marítima para que pueda usarse una vez más en una misión posterior.

The Crew Dragon, mientras tanto, ahora se precipita por el espacio. Seguirá volando libremente a través de la órbita a medida que se acerca gradualmente a la ISS, que orbita a unas 250 millas sobre el suelo. Está programado para atracar con la ISS alrededor de las 5 am ET del sábado.

Kimbrough, McArthur, Pesquet y Hoshide se unirán a siete astronautas que ya están a bordo de la estación, cuatro de los cuales llegaron en una cápsula SpaceX Crew Dragon en noviembre. Eso elevará el personal total de la estación espacial a 11, una de las tripulaciones más grandes que la ISS haya albergado. Pero ese número bajará rápidamente a siete cuando otros cuatro astronautas viajen a casa desde la estación el 28 de abril.

La NASA ha pasado más de una década trabajando para aumentar la dotación de personal a bordo de la estación espacial de 21 años después de la jubilación de su programa de transbordadores espaciales en 2011 dejó a la nave espacial Soyuz de Rusia como la única opción para llevar astronautas hacia y desde la ISS. Estados Unidos había estado pagando a Rusia hasta $ 90 millones por asiento para esos viajes.

Durante años, SpaceX trabajó bajo un contrato de precio fijo de $ 2,6 mil millones para desarrollar su nave espacial Crew Dragon bajo el programa Commercial Crew de la NASA, que por primera vez en la historia de la agencia espacial entregó la tarea de construir y probar una nave espacial digna de tripulación a la sector privado. SpaceX hizo historia en mayo pasado con el primer lanzamiento con tripulación de un Crew Dragon en una misión llamada Demo-2, que llevó a los astronautas de la NASA Douglas Hurley y Robert Behnken a la ISS para una estadía de cuatro meses. Una segunda misión SpaceX tripulada despegó en noviembre.

(Boeing (BA) está trabajando bajo un contrato similar para desarrollar su propia cápsula para el programa, llamada Starliner, aunque todavía está en la fase de prueba.)

Un enfoque principal de la misión de los astronautas será estudiar «chips de tejido , «o» pequeños modelos de órganos humanos que contienen múltiples tipos de células que se comportan de manera muy similar a como lo hacen en el cuerpo «y que la NASA espera que avance el desarrollo de medicamentos y vacunas, según la agencia espacial. Ese trabajo se basará en años de estudio de fenómenos biológicos y otros fenómenos científicos a bordo de la ISS, donde el entorno de microgravedad puede brindar a los científicos una mejor comprensión fundamental de cómo funciona algo.

McArthur es un veterano del transbordador espacial y está casado con Behnken, quien copiloto la histórica misión Demo-2 en mayo pasado. McArthur dijo a los periodistas durante el fin de semana que pudo obtener «años de experiencia» con el vehículo Crew Dragon mientras Behnken trabajaba junto a SpaceX durante el proceso de desarrollo de Crew Dragon.

«Realmente tuve varios años aprendiendo de él en el camino», dijo McArthur, quien piloteará la misión Crew-2 y tiene un doctorado en oceanografía.

McArthur estará acompañado por Kimbrough de la NASA, un coronel retirado del ejército y veterano de dos misiones anteriores de la ISS. Sus compañeros de tripulación, Hoshide de Japón y Pesquet de Francia, también tienen experiencia previa en vuelos espaciales.

Pesquet dijo que apreciaba la oportunidad de volar a bordo del cohete propulsor reacondicionado que ayuda a levantar la cápsula al vacío. El hardware desgastado todavía cubierto de hollín de sus vuelos anteriores, le permitió a él y a sus compañeros de tripulación «dibujar nuestras iniciales» en el costado del vehículo.

«No sé si [la escritura] se mantendrá, pero lo encontré realmente genial», dijo.