¿Se puede engañar al autopiloto de Tesla? 1:46

(CNN) — Un conductor de prueba de Consumer Reports demostró en un nuevo video que un vehículo Tesla se puede conducir solo en piloto automático con el asiento del conductor vacío.

La pregunta surgió después de un accidente fatal en Texas que ocurrió el fin de semana pasado, dijo Jake Fisher, jefe de pruebas automotrices de Consumer Reports. En ese accidente, nadie ocupaba el asiento de conductor de un Tesla Model S cuando se estrelló a alta velocidad matando a dos pasajeros, según la policía.

El lunes, el CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteó sobre el accidente y dijo que “los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado” y que “además, el piloto automático estándar requeriría que las líneas de los carriles se encendieran, algo que esta calle no tenía”. Musk también dijo que el automóvil no estaba equipado con la función más avanzada de “conducción autónoma total”.

El tuit de Musk no dejó claro si se refería a que el sistema de piloto automático no estaba habilitado en el momento del impacto o si no se había utilizado en absoluto en este viaje fatal.

Tesla se ha enfrentado en repetidas ocasiones a acusaciones que indican que el nombre de su sistema de asistencia al conductor, ‘Autopilot’, puede ser engañoso ya que hace creer a los usuarios que el auto puede conducirse de forma segura por sí solo.

Sin embargo, Consumer Reports no estaba tratando de recrear el accidente de Texas, dijo Fisher. Ese incidente aún se está investigando, por lo que no se sabe qué fue lo que sucedió exactamente. En cambio, dijo Fisher, los investigadores de Consumer Reports estaban tratando de mostrar cómo los sistemas de asistencia al conductor como este —que podrían incluir a otras compañías distintas a Tesla— se prestan al abuso, pues no cuentan con un monitoreo efectivo del conductor.

“Si un sistema ni siquiera puede decir si un conductor está en el asiento, es claramente insuficiente”, dijo.

Los investigadores de Consumer Reports dijeron que les fue fácil engañar a la función de piloto automático de Tesla para que condujera sin un conductor en el asiento de conductor.

“En nuestra evaluación, el sistema no solo falló en asegurarse de que el conductor estuviera prestando atención, sino que tampoco pudo identificar si había un conductor ahí”, dijo Fisher, quien realizó el experimento.

La demostración se realizó en la pista de pruebas de Connecticut del grupo de defensa del consumidor, donde no había otros autos en la pista, ni peatones, ni árboles u otros obstáculos que el vehículo pudiera golpear si las cosas salían mal, según el informe. Esa parte de la pista de Consumer Reports está diseñada específicamente para probar sistemas de asistencia al conductor, como el Autopilot.

Fisher informó que comenzó la prueba en el asiento del conductor de un Tesla Model Y, y después de encender el sistema de piloto automático, mientras el automóvil estaba en movimiento, Fisher dijo que redujo la velocidad del automóvil a cero y se trasladó al asiento del pasajero.

Desde el asiento de pasajero aumentó la velocidad del automóvil utilizando un disco en el volante. Con el sistema de piloto automático configurado para ir a aproximadamente 48 kilómetros por hora, el vehículo se mantuvo en curso. Luego continuó conduciendo sin nadie en el asiento del conductor. Fisher dijo que el sistema no envió una advertencia ni indicó de ninguna manera que el asiento del conductor estaba vacío.

Tesla retira de manejo autónomo a conductores distraídos 1:29

Los vehículos Tesla tienen un sensor de peso en el asiento del conductor, dijo Fisher, que es utilizado por el vehículo para reconocer cuando el asiento está ocupado y encenderse, ya que este tipo de vehículos no cuentan con una llave tradicional o un botón de arranque. Sin embargo, evidentemente el sensor del asiento no está vinculado al sistema de piloto automático para evitar que el sistema se use sin conductor, dijo.

“De hecho me sorprendió un poco lo fácil que fue hacer lo que hice”, dijo Fisher.

En cambio, el sistema se basa en detectar ocasionalmente la mano del conductor en el volante para asegurarse de que haya un conductor presente. Para evitar esto, Fisher dijo que colgó una cuerda con peso en un lado del volante para crear una ligera tracción.

Como muestra el truco de la cuerda de Fisher, es fácil imitar la fuerza continua en el volante. En 2018, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) prohibió un dispositivo que fue diseñado específicamente para engañar dicho sistema, que hacía creer que alguien estaba sosteniendo un volante sin ser cierto. Simplemente era una pesa diseñada para colgar del volante.

Aún faltan años para la verdadera conducción autónoma 0:56

Otros automóviles con sistemas avanzados de asistencia al conductor también dependen del movimiento del volante para evaluar la participación del conductor. Es posible que sistemas como este que no incluyen un monitoreo avanzado del conductor también puedan ser objeto de abuso, dijo Kelly Funkhouser, gerente del programa de Consumer Reports para pruebas de interfaz de vehículos, en el informe.

Tesla, compañía que en general no ha respondido las consultas de la prensa por más de un año, no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos de Consumer Reports ni sobre el significado del tuit de Musk.

La NHTSA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) están investigando el accidente que ocurrió el fin de semana pasado en Texas.

Los investigadores no han dicho si el piloto automático de Tesla o la función más avanzada de “conducción autónoma total” estuvieron involucradas en el accidente.

Según el sitio web de Tesla y las declaraciones públicas, estos sistemas no están destinados a conducir un automóvil sin la participación humana.

El equipo de pruebas de Consumer Reports recomendó a Tesla utilizar el sensor de peso del asiento delantero para asegurarse de que haya un conductor en el asiento cuando se usa el piloto automático. William Wallace, gerente de política de seguridad de Consumer Reports, también sugirió que los sistemas de monitoreo de conductores, que usan cámaras para garantizar que los conductores estén prestando atención a la carretera, deberían ser equipos de seguridad obligatorios.

Hoy en día, estos sistemas se utilizan en combinación con los sistemas de asistencia al conductor en varios automóviles. Los reguladores de seguridad automotriz en Europa planean comenzar a exigirlos en 2023.