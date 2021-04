Las 5 canciones nominadas al Oscar 1:36

(CNN Español) — Laura Pausini está nominada a su primer premio Oscar. Una nominación inimaginable, dice. La cantante italiana llega a la edición 93 de los premios de la Academia con una canción en su idioma, de una película extranjera y que se estrenó en Netflix, plataforma que hasta hace poco era vista de reojo en los Oscar.

Se trata de «Io sì», la canción original de la película «The Life Ahead», protagonizada por una consentida de Hollywood, Sophia Loren.

Pausini, junto a Diane Warren –una vieja conocida de los Oscar–, compiten en la categoría de «mejor canción original».

Para Pausini, estar nominada a un Oscar traspasa sus sueños. Porque ella de pequeña, cuenta a Zona Pop CNN, pensaba que estos premios estaban fuera del alcance de una cantante que comenzó su carrera junto a su padre en piano bars de Italia.

«Siendo yo de un pueblo pequeño yo no pensaba sinceramente que era posible soñar hasta ir al ‘Festival de San Remo’, que es el concurso más importante que tenemos en Italia de música. Imagínate entonces como era imposible soñar con los Grammy, inalcanzable porque no lo soñaba. Golden Globe y Oscar, eso no pensaba que era para cantantes», dice Pausini.

Laura Pausini, con la ilusión de una niña

La intérprete de temas como «Se fue» y «Amores extraños» dice sentirse como una niña que abre una caja de caramelos.

«Yo digo todo esto de una manera… como una niña que abre una caja de caramelos que nunca terminará, porque esas son cosas que no voy a olvidar por el resto de mi vida», cuenta.

No obstante Pausini, quien ya consiguió varios de esos inalcalzables (1 premio Grammy, 4 Latin Grammy y un Globo de Oro), todo este sueño es gracias a su «babbo», al Pausini original, a su padre. Y es precisamente a él a quien agradecerá este domingo de alzar el Oscar por la «mejor canción original».

«Le debo todo a mi padre porque de verdad siempre me dijo ‘no me gusta que sueñes pequeño’. ¡A mi no me parecía que mi sueño era pequeño, me parecía gigante! Pero creo que se merece él lo que tengo yo. Su ambición es mucho más grande que la mía. Y le debo todo», cuenta.

«Quiero ser muy sincera. Esta sería la charla (discurso) que yo haría si ganara. Pero como que tengo la sensación de que es muy difícil siendo la canción en italiano, entonces ayer dije: ‘yo ya lo voy a decir el discurso porque si no gano por lo menos él lo sabe'», comentó Pausini.

