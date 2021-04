Aumento récord de covid-19 agota oxígeno en la India 3:46

(CNN) — Mientras India lucha contra una devastadora segunda ola de covid-19 que está matando a miles de personas cada día, los esfuerzos internacionales para ayudar a hacer frente a la crisis se aceleran, y tanto Gran Bretaña como Estados Unidos prometen ayuda y suministros médicos muy necesarios.

La segunda ola, que comenzó en marzo, se ha intensificado rápidamente, registrando más de un millón de casos nuevos en solo tres días. Durante las dos últimas semanas, los centros médicos se han quedado sin oxígeno y sin camas en la UCI, y los pacientes se han quedado fuera de los hospitales esperando a ser atendidos.

El lunes, India registró 352.991 nuevos casos y 2.812 muertes relacionadas con el virus, lo que supuso el mayor número de casos diarios del mundo por quinto día consecutivo.

Estados Unidos enviará ayuda a la India para enfrentar un devastador brote de covid-19

La situación es especialmente grave en la capital, Nueva Delhi, que se encuentra en estado de confinamiento hasta el 3 de mayo. La ciudad se enfrenta a una grave escasez de oxígeno. Delhi no produce su propio oxígeno y depende de los recursos suministrados por el gobierno central, según el ministro jefe de Delhi, Arvind Kejriwal.

Varios hospitales de Delhi tuitearon mensajes de SOS durante el fin de semana solicitando suministros de oxígeno. El sábado, al menos 20 pacientes en estado crítico murieron después de que el suministro de oxígeno se retrasara en un hospital de Delhi.

Este domingo, en un tuit, el primer ministro Narendra Modi dijo que su administración creará 551 plantas de generación de oxígeno «en todos los distritos para garantizar una adecuada disponibilidad de oxígeno».

El gobierno central ha sido objeto de fuertes críticas dentro del país por su gestión del brote, ya que los hospitales y los residentes, sobrepasados, han publicado en las redes sociales súplicas para que los funcionarios estatales y federales proporcionen más suministros.

Muchos han recurrido al mercado negro en un intento desesperado por salvar a sus seres queridos.

Modi se dirigió a la nación por primera vez sobre la crisis la semana pasada, después de haber celebrado mítines políticos y haber restado importancia a la urgencia de la segunda ola en las semanas anteriores.

Durante su programa de radio mensual del domingo, Modi dijo que había mantenido reuniones con expertos de la industria farmacéutica, fabricantes de vacunas y productores de oxígeno sobre cómo abordar la segunda ola.

«Me dirijo a ustedes en un momento en el que el covid-19 está poniendo a prueba nuestra paciencia y capacidad de soportar el dolor. Muchos de nuestros seres queridos nos han dejado de forma imprevista», dijo en el programa de radio. «Después de afrontar con éxito la primera ola, la moral de la nación era alta, estaba confiada. Pero esta tormenta ha sacudido a la nación».

Ayuda mundial para India por la crisis por el covid-19

Con las desgarradoras imágenes de India y el aumento del número de muertos en los titulares mundiales, países de todo el mundo se han movilizado para ofrecer ayuda urgente.

El gobierno de Biden y el Departamento de Defensa de EE.UU. desplegarán suministros y apoyo a India, incluyendo el envío de ventiladores, equipos de protección personal (EPP), kits de pruebas de diagnóstico rápido y medicamentos, según la Casa Blanca y altos funcionarios.

«Estados Unidos también está buscando opciones para generar oxígeno y suministros relacionados con carácter urgente», según una lectura de una llamada entre los asesores de seguridad nacional de ambos países.

A principios de este año, Estados Unidos prohibió temporalmente la exportación de materias primas fundamentales para la producción de vacunas. Esta controvertida decisión supuso que los fabricantes de vacunas de todo el mundo, incluido el Instituto de Suero de la India (SII), se enfrentaran a la escasez de materiales para fabricar las vacunas contra el covid-19 y se vieran obligados a buscar en otros lugares.

La prohibición ha sido objeto de crecientes críticas, y algunos la califican de acaparamiento de recursos a medida que se acelera la segunda ola en India, sobre todo teniendo en cuenta la mejora de la situación en Estados Unidos y su eficaz programa de vacunación.

Adar Poonawalla, director general de SII, hizo un llamamiento directo al presidente de EE.UU., Joe Biden, el 16 de abril, cuando la crisis nacional se agravó. «Si queremos unirnos de verdad para vencer a este virus, en nombre de la industria de las vacunas fuera de EE.UU., le pido humildemente que levante el embargo de las exportaciones de materias primas fuera de EE.UU. para que pueda aumentar la producción de vacunas», tuiteó Poonawalla.

El domingo, la Casa Blanca anunció que levantaría parcialmente la prohibición e identificaría «la materia prima específica que se necesita urgentemente para la fabricación de la vacuna Covishield en India y que se pondrá inmediatamente a disposición de este país».

Sin embargo, el anuncio no mencionaba repartir las dosis de la vacuna de AstraZeneca, de las que Estados Unidos tiene almacenadas decenas de millones. Las dosis, que no han sido autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., no se han utilizado, a excepción de unos pocos millones de inyecciones enviadas a Canadá y México.

Este domingo, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que enviar vacunas sobrantes a la India estaba «sobre la mesa», aunque no ofreció ningún calendario o plan para tal medida.

También advirtió que, aunque Estados Unidos parece estar en la senda de la recuperación, con casos diarios que se mantienen estables y vacunación en aumento, el virus es un problema mundial.

«Esa es la razón por la que nosotros y otros países ricos tenemos que ejercer lo que creo que es una responsabilidad moral para ayudar al resto del mundo a tener esto bajo control», dijo Fauci. «Dentro de un año estaremos realmente en mejor forma que ahora, pero habrá otros países que no lo estarán. Cuanto más rápido consigamos proteger al resto del mundo, más segura será nuestra protección».

El Reino Unido también va a enviar 600 equipos médicos a India, entre ellos concentradores de oxígeno y respiradores, según anunció el gobierno el domingo. La ayuda responde a una petición directa de Modi al Reino Unido.

Se espera que el primer envío llegue a Delhi este martes.

India también importará 23 plantas de generación móvil y contenedores de Alemania, que serán transportados por aire y llegarán al país en una semana. Los suministros se destinarán a los hospitales militares que atienden a los pacientes del covid-19, según informó el viernes pasado el Ministerio de Defensa de India.

Pakistán, que tiene una historia de tensiones con India, también ofreció su apoyo

Pakistán, el país vecino, anunció que proporcionaría «apoyo de socorro» en un «gesto de solidaridad», según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

Los dos Estados con armamento nuclear tienen una larga y hostil historia, y las tensiones han aumentado considerablemente en el último año. Pakistán se ofrece a enviar ventiladores, EPP y otros tipos de asistencia médica.

«Quiero expresar nuestra solidaridad con el pueblo de India en su lucha contra una peligrosa ola de covid-19», dijo el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en un comunicado publicado el sábado. «Nuestras oraciones por una pronta recuperación van dirigidas a todos los que sufren la pandemia», dijo Khan. «Debemos luchar juntos contra este desafío global al que se enfrenta la humanidad».

Los gigantes tecnológicos Microsoft y Google también ofrecieron su apoyo a India, incluyendo la financiación de suministros médicos como dispositivos de concentración de oxígeno.