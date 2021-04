Covid-19: obstetras recomiendan a embarazadas vacunarse 3:09

(CNN Español) – Una de las dudas sobre las vacunas contra el coronavirus era si las mujeres embarazadas podrían recibirlas. Este sector fue excluido de los ensayos de fase 3 de la elaboración del antígeno, por lo que no se sabía a ciencia cierta cómo reaccionarían ante la vacuna.

Ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dicen que las mujeres embarazadas sí pueden vacunarse.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta nos explica más detalles de la recomendación.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

publicidad

Hoy veremos una buena noticia, y es que la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), anunció durante una sesión informativa sobre covid-19 en la Casa Blanca que los CDC recomiendan que las mujeres embarazadas reciban la vacuna contra el covid-19.

¿Por qué es polémica la vacunación de embarazadas?

Walensky dijo que ella sabe que esa es una decisión profundamente personal y que las mujeres deben hablar con sus médicos para determinar qué es lo mejor para ellas y para su bebé.

Como lo habíamos escuchado en el episodio del 5 de abril, la decisión de vacunar o no a las mujeres embarazadas es motivo de controversia.

Las opiniones están divididas. Mientras algunos países como Estados Unidos e Israel recomiendan tímidamente que las mujeres embarazadas se vacunen, otros, como el Reino Unido y Alemania, aún no lo hacen, y la Organización Mundial de la Salud indica que las embarazadas pueden recibir la vacuna si el beneficio supera los riesgos potenciales de la vacuna y que pueden consultarlo con su médico

En Estados Unidos, el Colegio de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Medicina Materno Fetal y la Academia de Lactancia Materna razonan que, siendo el covid-19 una enfermedad que -de acuerdo con los CDC- coloca a la mujer embarazada en una posición de alto riesgo de complicación, la vacuna es recomendable porque es capaz de eliminar ese riesgo.

La decisión se hace más difícil porque, al haber sido excluidas de los estudios de fase 3 de las vacunas, las mujeres embarazadas no pudieron ser estudiadas. Por tanto no había sustento científico para poder aconsejar su vacunación.

Lo que dicen los científicos sobre la vacunación a embarazadas

Un reciente estudio, sin embargo, publicado en The New England Journal of Medicine del 21 de abril, da información científica valiosa que va a permitir hacer recomendaciones.

El estudio toma datos obtenidos de la vacunación de mujeres embarazadas con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

Los investigadores usan tres fuentes de datos:

El sistema de vigilancia “chequeo de salud posvacunación v-safe”,

El registro de embarazos v-safe

Y el Sistema de Reportes de Efectos Adversos de Vacunas (VAERS por sus siglas en inglés).

El “chequeo de salud posvacunación v-safe” es una herramienta basada en teléfonos inteligentes que le hace un control después de su vacuna. Esta se le ofrece a toda persona que se vacuna en Estados Unidos para que notifique los efectos secundarios que pueda presentar.

¿Qué efectos secundarios reportaron las mujeres?

Durante el tiempo de estudio, un total de 35.691 mujeres de 16 a 54 años que usaron v-safe dijeron estar embarazadas, y los síntomas más frecuentes que notificaron fueron:

Dolor en el lugar de la inyección (que fue más frecuente que en las no embarazadas),

Dolor de cabeza,

Dolores musculares,

Escalofríos

Fiebre.

Por otro lado, de las 3.958 mujeres embarazadas inscritas en el “registro de embarazos v-safe”:

827 tuvieron un embarazo completo,

712 de las cuales (más del 86%) -la mayoría vacunadas durante el tercer trimestre- dieron a luz a un bebé vivo

Y 115 (casi el 14%,) perdieron el bebé.

Los efectos de la vacuna en el bebé

Los problemas que se presentaron en el recién nacido incluyeron:

Parto prematuro (9,4%),

Tamaño pequeño del bebé en relación con la edad gestacional (3,2%). En este grupo de mujeres, no se informaron de muertes neonatales.



Los investigadores informan que, aunque no son directamente comparables, el cálculo de las complicaciones del embarazo y del recién nacido en las mujeres vacunadas que completaron su embarazo, fueron similares a la incidencia de los mismos problemas, en estudios similares que se realizaron antes de la pandemia de covid-19.

Por último, entre los 221 eventos adversos relacionados con el embarazo notificados al Sistema de Reportes de Efectos Adversos de Vacunas VAERS, el problema informado con mayor frecuencia fue el aborto espontáneo con 46 casos, 37 en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre y 7 en un trimestre no informado. Estos casos requieren mayor información para ser interpretados.

Las conclusiones

Los autores del estudio concluyen que sus hallazgos preliminares no demostraron señales adversas de seguridad obvias entre las mujeres embarazadas que recibieron las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, pero que obviamente es necesario un seguimiento más largo y de un mayor número de mujeres, sobre todo al principio del embarazo, para poder obtener conclusiones más sólidas.

Si bien es cierto que la página web de los CDC no ha sido aún puesta al día con las nuevas recomendaciones, el anuncio de su directora es una excelente noticia para muchas mujeres embarazadas que no sabían qué decisión tomar con respecto a su vacunación.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta.

Y para obtener la información más actualizada siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast «Coronavirus: Realidad vs. ficción».