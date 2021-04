El Dalai Lama se solidariza con la India 0:46

Nueva Delhi (CNN) — Las vidas de 430 pacientes de covid-19 en el Hospital de Especialidades Ashutosh de la ciudad de Surat, en el estado de Gujarat, al oeste de India, está en peligro, ya que al hospital solo le quedan tres horas de oxígeno, según declaró este martes un médico jefe del hospital a CNN.

«Está llegando un poco de oxígeno, pero las prisas y las filas de las personas que necesitan oxígeno son tan grandes que la distribución puede tardar tal vez seis u ocho horas para conseguir el suministro porque la escasez es tremenda», dijo a CNN el Dr. Rajivraj Chaudhary, del Hospital de Especialidades Ashutosh.

El personal del hospital ha estado «moviéndose de un proveedor a otro desde anoche para tratar de conseguir oxígeno adicional», dijo Chaudhary. «Es muy preocupante», añadió.

Chaudhary también dijo a las familias que podrían trasladar a sus parientes a otro hospital debido a la precariedad de los suministros de oxígeno: «Hemos dicho a los familiares que nos estamos quedando sin oxígeno, así que si consiguen algún lugar alternativo donde haya oxígeno disponible, estaremos encantados de ayudarlos al traslado».

Sin embargo, la situación en los hospitales privados de Surat es grave en todos los ámbitos y muchos de ellos, incluido el Hospital de Especialidades Múltiples Ashutosh, han empezado a rechazar a los pacientes, según Nirmal Choraria, presidente del Comité de Acción de la Asociación Médica de India en Surat.

Toda la ciudad se enfrenta a una escasez crítica de oxígeno desde el domingo y sus 400 hospitales privados están luchando. Necesitan unas 110 toneladas métricas de oxígeno; el martes recibieron 20 o 30 toneladas métricas menos de lo necesario, añadió Choraria.

«El suministro aún no está garantizado ni confirmado», dijo Choraria, y añadió que los pacientes críticos de toda la ciudad no han podido encontrar una cama en el hospital: «Se están trasladando de un lugar a otro… si no podemos mejorar la situación, esto afectará definitivamente a la mortalidad», dijo Choraria.