Amerizaje de SpaceX: cuatro astronautas regresan de una misión récord

Las actividades del Crew Dragon en la Estación Espacial 1:32

(CNN Business) — Cuatro astronautas están de rgreso a casa desde la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, poniéndole fin a su misión de cinco meses dentro del laboratorio en órbita. Los astronautas establecieron un récord al ser la primera tripulación enviada en una nave espacial construida en Estados Unidos que pasó más mayor tiempo en el espacio.

El sábado por la noche la tripulación subió a bordo de su nave, la cual ha permanecido fija a los puertos de acoplamiento de la estación espacial desde que llegaron los astronautas en noviembre. La tripulación se desacopló de la EEI las 8:37 pm (hora de Miami), y pasará la noche a bordo de su cápsula mientras vuela libremente a través de la órbita. La nave espacial encenderá sus motores a bordo para atravesar de forma segura la espesa atmósfera de la Tierra, y usará una serie de paracaídas para desacelerar su descenso antes de aterrizar en la costa de Florida, el domingo por la mañana alrededor de las 2:57 am (hora de Miami).

Mientras la nave se acerca al océano con ayuda de cuatro grandes paracaídas, una brigada de barcos de rescate se ubicará en el Golfo de México para recibir a la tribulación a su llegada. Luego los astronautas serán trasladados en helicóptero o barco al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, que es la base de operaciones de todos los astronautas estadounidenses.

Los equipos de recuperación intentarán regresar lo más rápido posible. El amerizaje puede ser difícil para los astronautas, ya que las olas pueden causar mareos intensos. Cuando se le preguntó al astronauta de la NASA Michael Hopkins qué comida esperaba a su regreso, él reconoció que probablemente no se sentirá con ganas de una comida gourmet.

¿Qué diferencias tendrá la estación espacial china con la EEI? 2:10

«Si tengo apetito, será ganancia», dijo Hopkins durante una conferencia de prensa remota el lunes.

publicidad

Las autoridades vigilan de cerca el agua cercana en busca de intrusos. Durante el aterrizaje del Crew Dragon Demo-2 en agosto, una multitud de barcos no identificados ondeaban banderas e invadieron el área de recuperación. Sin embargo, las grupos de la Guardia Costera están actualmente estacionados alrededor del perímetro con la esperanza de evitar que se repita el escenario.

La cápsula tiene un baño funcional, y los astronautas, Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker de la NASA y Soichi Noguchi de la agencia espacial japonesa, tendrán tiempo para dormir un poco mientras la nave totalmente autónoma orbita mientras SpaceX y los funcionarios de la Nasa en Houston, Texas y Hawthorne, California, vigilan el viaje.

Walker se ha desempeñado como comandante de la estación espacial, y el martes entregó oficialmente el control al astronauta japonés Akihiko Hoshide, quien llegó a la EEI la semana pasada a bordo de una nueva nave espacial de SpaceX.

1 de 13 | La misión Crew-2 de SpaceX y la NASA será el segundo vuelo operativo con una tripulación de cuatro astronautas dentro de la nave Crew Dragon, con destino a la Estación Espacial Internacional, como parte del programa comercial de tripulación de la NASA. 2 de 13 | El lanzamiento es este viernes 23 de abril a las 5:49 A.M., hora de Miami. Pero, si las condiciones climáticas no son favorables, el lanzamiento se pospondrá para el lunes 26 de abril a las 4:38 A.M., hora de Miami. (Crédito: Gianrigo MARLETTA / AFP vía Getty Images) 3 de 13 | El Falcon 9 —que lanzará la nave Dragon — es el primer cohete reutilizable que le permite a SpaceX volver a usar las partes más caras del cohete reduciendo el costo del "acceso al espacio". (Crédito: Patrick T. FALLON / AFP vía Getty Images) 4 de 13 | Al Falcon 9 se le pueden integrar dos tipos de cápsulas o naves: la “fairing” en caso de cargas como satélites e insumos para la Estación Espacial Internacional, y la Dragon, para el transporte de personas. (Crédito: Red Huber/Getty Images) 5 de 13 | La misión Crew-2 de SpaceX es la primera que lleva tanto astronautas en un Falcon 9 y en un Dragon que han sido utilizados con anterioridad, pero SpaceX prefiere el término "flight-proven" que significa "probada en vuelo". (Crédito: Bill Ingalls/NASA vía Getty Images) 6 de 13 | El Falcon 9 fue utilizado por primera vez en la misión Crew-1 en noviembre de 2020, y la nave Dragon voló previamente a Robert Behnken y a Douglas Hurley hacia —y desde— la Estación Espacial Internacional durante la misión Demo-2 de SpaceX en 2020. (Crédito: Bill Ingalls/NASA vía Getty Images) 7 de 13 | Después de que la nave Dragon se separe del Falcon 9, el cohete aterrizará en la plataforma marítima llamada Of Course I Still Love You (Ocisly) que opera en el océano Atlántico. (Crédito: NASA vía Getty Images) 8 de 13 | Tanto la plataforma Of Course I Still Love You y la plataforma Just Read the Instructions (JRTI) —que opera en el océano Pacífico— fueron nombradas por Elon Musk en honor a dos naves estelares que aparecen en la novela de ciencia ficción "The Player of Games" de Iain M. Banks. (Crédito: Britta Pedersen / POOL / AFP vía Getty Images) 9 de 13 | Tras separarse del Falcon 9, la nave Dragon llegará a la Estación Espacial Internacional el sábado 24 de abril, aproximadamente a las 5:10 A.M., hora de Miami. (Crédito: NASA) 10 de 13 | Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, los astronautas trabajarán en cientos de experimentos científicos, incluyendo la continuación de la iniciativa Tissue Chips in Space, la cual estudia la función de la microgravedad en la salud y enfermedad humana para —en un futuro— mejorar la salud de los seres humanos en la Tierra. 11 de 13 | La nave Dragon es capaz de transportar hasta siete pasajeros desde y hacia la órbita terrestre. De hecho, es la única nave espacial que actualmente es capaz de regresar a la Tierra cantidades significativas de carga, y es la primera nave espacial privada en llevar humanos a la estación espacial. (Crédito: GREGG NEWTON/AFP vía Getty Images) 12 de 13 | Además, esta será la primera vez que Dragon volará con dos astronautas internacionales y también será la primera vez que dos naves Dragon se unan simultáneamente al laboratorio en órbita. (Crédito: Aubrey Gemignani/NASA vía Getty Images) 13 de 13 | Después de una estadía de aproximadamente seis meses, los astronautas de Dragon y de la misión Crew-2 dejarán la estación espacial —no antes del 31 de octubre— para regresar a la Tierra y amerizar en el océano Atlántico. (Crédito: NASA vía Getty Images)

El regreso de la tripulación de este domingo concluirá una misión histórica para la NASA y SpaceX: es la primera misión tripulada completamente operativa para la nave espacial Crew Dragon, tras una misión de prueba realizada en mayo que llevó a los astronautas de la NASA, Douglas Hurley y Robert Behnken, ambos pilotos de prueba, a la estación espacial.

Esta es la segunda vez que SpaceX y la NASA llevan astronautas a casa a bordo de una nave espacial Dragon, tras el regreso de Behnken y Hurley de la misión de prueba Demo-2 de SpaceX en agosto. Behnken describió el reingreso como la parte más conmovedora del viaje de regreso.

Regresan a la Tierra dos astronautas de la NASA 0:45

La nave espacial se calienta extremadamente debido a la rápida compresión del aire y a la fricción de las moléculas de aire que frotan contra su exterior, aunque un escudo térmico grueso protegerá a los astronautas en el interior mientras que aproximan a su objetivo: “No suena como una máquina. Suena como un animal”, dijo Behnken a los periodistas el año pasado.

Pero esta misión, apodada Crew-1, no es una prueba. El Dragon de SpaceX fue certificado oficialmente como una nave espacial digna de transportar personas antes del lanzamiento del Crew-1 en noviembre, allanando el camino para que se comience a hacer que el viaje al espacio sea relativamente rutinario, llevando astronautas de varios orígenes.

Tanto Walker como Noguchi, por ejemplo, tienen experiencia en física. Y el equipo realizó experimentos durante su estadía de cinco meses en la EEI, incluyendo una investigación sobre cómo la microgravedad afecta el tejido cardiaco humano. También se realizaron caminatas espaciales para realizar mejoras y reparaciones en el exterior de la estación espacial, y cultivaron rábanos para aprovechar los estudios diseñados para cultivar alimentos y así poder sustentar misiones de exploración del espacio profundo.

Los astronautas incluso pudieron comer algunos de los cultivos que cosecharon, dijo Hopkins durante una conferencia de prensa reciente.

La NASA cosecha rábanos espaciales 1:18

“Creo que todos estamos de acuerdo en que es increíble tener [comida] fresca aquí”, dijo Hopkins.

Esta fue la primera misión de Glover en el espacio, y su asignación fue histórica porque se convirtió en la primera persona negra en convertirse en miembro del personal de la EEI de tiempo completo.

“Una cosa que realmente me impactó profundamente fue la primera vez que me levanté del asiento después de que [nuestra nave espacial] estaba segura en órbita, miré por la ventana y vi la Tierra desde unos 402 kilómetros de altura”, dijo Glover. “Nunca olvidaré ese momento… no se trataba de la vista. Era cómo me hacía sentir la vista… la Tierra es increíble. Es hermosa. Nos protege, por lo que debemos trabajar duro para protegerla”.

Estados Unidos pasó casi una década sin la capacidad de lanzar astronautas al espacio después de la retirada del Transbordador Espacial en 2011, y la NASA se vio obligada a depender de la nave espacial rusa Soyuz para enviar a astronautas a la EEI, lo que según la agencia dejó al laboratorio orbital multimillonario con poco personal.

13 astronautas estuvieron a bordo al mismo tiempo en 2009. Ese número ocasionalmente se ha reducido a tres en varias ocasiones, dejando a menos personas para ayudar a realizar experimentos y ayudar a mantener la estación espacial en buen estado. Sin embargo, con las últimas misiones de SpaceX, el personal creció a 11.

SpaceX desarrolló la cápsula Dragon bajo el programa de tripulación comercial de la NASA, que, por primera vez en la historia de la agencia espacial, entregó gran parte del diseño, desarrollo y pruebas de nuevas naves espaciales para transportar humanos al sector privado. La NASA otorgó contratos de precio fijo a SpaceX y Boeing por el valor de US$ 2.600 millones y US$ 4.200 millones, respectivamente, para hacer el trabajo.

El desarrollo de la nave espacial Starliner de Boeing está retrasado debido a importantes problemas de software detectados durante una misión de prueba realizada el año pasado, pero los funcionarios dicen que la nave podría estar lista este año.