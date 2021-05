Dr. Huerta analiza nueva guía sobre el uso de mascarillas 2:32

(CNN) — El limbo incipiente de Estados Unidos entre una pandemia en toda regla y un regreso a la normalidad está generando nuevos dilemas de salud pública que provocan incendios políticos instantáneos, como una nueva ronda de grandilocuencia sobre el uso de mascarillas.

La principal asesora de la Casa Blanca, Anita Dunn Sunday, defendió al presidente Joe Biden por su uso continuo de una tapabocas al aire libre, a pesar de que la práctica parece entrar en conflicto con las nuevas y relajadas pautas de la administración para ciudadanos completamente vacunados.

En comentarios que no necesariamente aclararon la situación, Dunn le dijo a Jake Tapper, de CNN, en «State of the Union» que se estaban tomando «precauciones adicionales» para el presidente y que el uso de mascarilla era «una cuestión de costumbre».

Los republicanos, que buscan hacer mella en los fuertes índices de aprobación pública por el manejo de Biden de la pandemia, ya lo han acusado de fomentar el estigma contra las personas que se niegan a usar tapabocas, entre las que se incluyen muchos conservadores. El Comité Nacional Republicano, por ejemplo, criticó a Biden por «violar» la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), y el tema se ha convertido en uno de los últimos focos de guerra cultural para los presentadores de programas de entrevistas de derecha.

Los republicanos están aprovechando la controversia sobre las mascarillas para reforzar su narrativa más amplia de que Biden y los demócratas son demasiado políticamente correctos y usan el poder del Gobierno para infringir las libertades de los estadounidenses, una presunción que les funciona desde los impuestos hasta las armas y desde la salud pública hasta el cambio climático.

Los intercambios sugieren que desmantelar de manera segura la red de precauciones de covid-19 resultará tan polémico como implementarlas, lo que demuestra que poco es inmune a la politización en una nación internamente alejada por la ideología.

Los debates entre rivales políticos y en la comunidad médica y las conversaciones entre los ciudadanos sobre cómo salir de un año de aislamiento son casi con certeza solo el primero de una serie de argumentos sobre cómo pueden comportarse las personas vacunadas y no vacunadas. Es probable que en los próximos meses se vea una oleada de controversias, incluida la industria hotelera, los cruceros, la educación, la aviación y las afectadas por el regreso masivo al trabajo.

No son solo las facciones políticas que usan el tema para obtener ventajas partidistas, aunque eso está sucediendo mientras las restricciones de covid-19 continúan a caballo entre la tensión esencialmente estadounidense entre la libertad individual y el alcance del Gobierno. Los expertos médicos están participando en un intenso debate sobre si los CDC están siendo demasiado cautelosos al aflojar la guía de la mascarilla o si están ofreciendo al público consejos contradictorios y confusos.

Ese debate médico está dando paso a un debate político cada vez mayor mientras las familias luchan por evaluar sus riesgos, buscan consejos de los líderes y tratan de decidir si viajar, vacacionar y socializar y cómo hacerlo en el proceso sorprendentemente abrumador de reanudar sus actividades prepandémicas.

«Una responsabilidad patriótica»

Las complicaciones de salir de la pandemia, un proceso que nadie en la actualidad en posiciones de poder ha experimentado nunca, explica por qué el éxito de Biden en lograr que más de 100 millones de estadounidenses estén completamente vacunados no significa que el covid-19 ya no es peligroso ni es menos traicionero políticamente para la Casa Blanca.

El último debate sobre el uso de mascarillas, una práctica sobre la cual el expresidente Donald Trump hizo mucho por politizarla innecesariamente durante su manejo negligente de la pandemia, fue provocado por el propio presidente. Usó una mascarillas mientras caminaba hacia un micrófono en un acto en el exterior de la Casa Blanca, la semana pasada, anunciando nuevas prácticas en el uso de los tapabocas. Luego le dijo a NBC News, en una entrevista, que era una «responsabilidad patriótica» que las personas vacunadas continuaran haciéndolo. Su comentario se produjo a pesar de la evidencia de que las vacunas son altamente efectivas y que el covid-19 es mucho menos transmisible al aire libre que en ambientes interiores abarrotados y mal ventilados.

Los comentarios del presidente siguieron la nueva guía de los CDC la semana pasada que significa que las personas completamente vacunadas ahora pueden quitarse la máscara en pequeñas reuniones al aire libre o cuando cenan afuera con amigos de varios hogares. Las personas no vacunadas aún deben cubrirse la cara.

El consejo encapsuló el dilema que puede ser imposible de resolver en una nación donde muchas personas ahora están completamente vacunadas, pero millones más se niegan a hacerlo en un momento en que el virus todavía está circulando ampliamente.

Los científicos y los funcionarios de la administración deben equilibrar dar incentivos a los estadounidenses reacios a vacunarse, hablando de las libertades restauradas que podría traer, mientras evitan dar la impresión de que todos deberían quitarse las mascarillas.

Mientras tanto, muchos estadounidenses, en el primer asomo del verano, parecen estar tomando el asunto a mano propia con las mascarillas anecdóticamente usadas en algunas ciudades y pueblos de la costa este el fin de semana.

Después de meses de enfatizar la precaución y apegarse a las restricciones, después de que no hacerlo costó miles de vidas bajo Trump, Biden ahora parece estar en riesgo de pagar un precio político por ser demasiado circunspecto a pesar de que su cautela inicial resultó exitosa.

Los científicos tampoco están unidos sobre el tema de las mascarillas

El debate político sobre las mascarillas se refleja en la comunidad médica.

El Dr. Jonathan Reiner, un renombrado cirujano cardíaco y profesor de la Universidad George Washington, dijo que los CDC habían sido «demasiado cautelosos».

«Ambos han sido muy competentes desde que asumió la nueva administración y muy cautelosos», dijo Reiner en «Inside Politics», de CNN, el domingo.

Reiner dijo que si bien había sido inflexible en el uso de la mascarilla durante los primeros 12 meses de la pandemia, estaba seguro de que alguien que haya sido completamente vacunado es inmune al covid-19, y ya no necesita usar máscara en público y puede hacer lo mismo adentro.

«Es hora de que los CDC comiencen a adoptar este tipo de estrategia bifurcada y quizás a dar a los no vacunados una pista de cómo puede ser la vida si se vacunan», dijo.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que con el promedio diario de casos nuevos de covid-19 aún por encima de 50.000 y con muchos adultos que se niegan a vacunarse, los expertos del Gobierno continuarán siendo cautelosos.

«Los CDC dudarán en retirar los mandatos de uso de mascarillas en interiores y creo que es correcto», dijo Jha en «Face the Nation», de CBS.

«Este es un momento bastante peligroso para no estar vacunado, pero lo que [los] CDC están señalando es que si estás completamente vacunado, las libertades se están volviendo cada vez más seguras para las personas».

Senador republicano advierte contra «avergonzar» a quienes rechazan las vacunas

Si bien los expertos en salud pública advierten que maximizar las vacunas es vital para crear la inmunidad colectiva en la población necesaria para detener la propagación del covid-19, alrededor del 44% de los republicanos dijo en una encuesta de CNN –la semana pasada– que no intentarían vacunarse.

Y un republicano, el senador Roger Marshall de Kansas, advirtió a la administración durante el fin de semana que no intentara presionar o estigmatizar a ese grupo.

«Es Estados Unidos. Todo el mundo tiene un derecho individual. Creo que una de las cosas con las que debemos tener cuidado es no avergonzar a las personas, ser condescendientes u oponerse a su forma de vida», dijo Marshall a Pamela Brown, de CNN, en «Newsroom», el sábado.

Marshall, quien también es médico, ha estado trabajando para persuadir a la gente de que las vacunas son la mejor manera de asegurar un rápido regreso a la vida normal. Pero argumentó que muchos estadounidenses estaban siendo alienados por la confusión sobre los tapabocas.

«Les han dicho que no necesitan una mascarilla. Necesitan una mascarilla. Les han dicho que incluso si tienen una vacuna, deben seguir usando la mascarilla», dijo Marshall.

Pero Dunn le dijo a Tapper que la mejor manera de aliviar tales preocupaciones y deshacerse de las mascarillas para siempre es vacunarse.

«Las personas deben seguir las pautas de los CDC y deben aprovechar la oportunidad de recibir la vacuna, vacunarse por completo y quitarse la mascarilla, especialmente cuando el clima se vuelve tan hermoso y todos queremos estar afuera», dijo Dunn.

«Es mucho más divertido caminar al aire libre sin un tapabocas», dijo.