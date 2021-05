Analizan requisitos de viaje a Europa para vacunados 0:55

(CNN) — Tras casi un año de fronteras cerradas, la Unión Europea podría abrir sus puertas en junio a los vacacionistas totalmente vacunados procedentes de países con bajas tasas de infección por el virus covid-19 a tiempo para el verano boreal, según un plan revelado el lunes.

La flexibilización de las restricciones a los viajes no esenciales, que será bien recibida por los países desesperados por reanimar a las industrias turísticas que se encuentran en crisis, también permitiría un «freno de emergencia» en caso de que las tasas de infección vuelvan a aumentar.

Como reflejo del éxito de los programas de vacunación, la UE también quiere relajar las normas de autorización para incluir en su lista de viajes seguros a los países cuyos viajeros no necesitan vacunarse ni entrar en cuarentena.

Las autoridades esperan que el plan pueda aplicarse a finales de junio, un año después de que la UE cerrara sus fronteras exteriores a la mayoría de los viajeros, pero las fronteras podrían abrirse antes en función de la rapidez con que los países europeos aprueben la propuesta.

Turismo y vacunación

La medida llega en un momento en que algunos miembros del bloque de 27 países ya están planeando avanzar en la apertura. El mes pasado, Grecia, que tiene una gran necesidad de turistas, dijo que casi todos los viajeros internacionales completamente vacunados o sometidos a la prueba de detección de covid pueden entrar a partir de mediados de mayo.

Las propuestas, publicadas por la Comisión Europea, aconsejaban que las personas que llegaran debían haber sido inoculadas 14 días antes de su llegada con una vacuna de su lista aprobada, que incluye BioNTech/Pfizer, Oxford University/AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna.

«Los Estados miembros también podrían ampliar esto a los vacunados con una vacuna que haya completado el proceso de inclusión en la lista de uso de emergencia de la OMS», añade un comunicado de la CE.

El plan de la UE se basa en un «Certificado Verde Digital» que servirá de prueba de vacunación o inmunidad y permitirá viajar a través de las fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea.

Campañas de vacunación

Los viajeros internacionales podrán obtenerlo presentando en su país de destino inicial pruebas de que han sido vacunados.

Antes de su introducción, los Estados miembros deberán tomar medidas para verificar la autenticidad de cualquier prueba de vacunación presentada por los visitantes.

Las propuestas del lunes también recomiendan cambiar la forma en que la Unión Europea decide qué países están en su lista de viajes seguros. En la actualidad, solo los viajeros de siete naciones, entre ellas Australia, Nueva Zelandia y Rwanda, pueden entrar de vacaciones en algunos países de la UE sin necesidad de presentar una prueba de vacunación o someterse a una cuarentena obligatoria.

«La propuesta consiste en aumentar el umbral de la tasa de notificación de casos acumulados de covid-19 durante 14 días de 25 a 100 [por cada 100.000 habitantes]», dice el comunicado de la UE. «Esto sigue siendo considerablemente inferior a la media actual de la UE, que supera los 420».

Según los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Estados Unidos tiene una tasa de notificación de 258, por lo que no se añadiría a la lista de viajes seguros. El Reino Unido, que tiene una tasa de 47, sí entraría a la lista según las nuevas normas.

‘Freno de emergencia’

Sin embargo, la propuesta de la Comisión incluye el llamado «freno de emergencia», que consiste en que «cuando la situación epidemiológica de un país no perteneciente a la UE empeora rápidamente y, en particular, si se detecta una variante preocupante o de interés, un Estado miembro puede suspender urgente y temporalmente todos los viajes entrantes de ciudadanos no pertenecientes a la UE residentes en dicho país».

Los embajadores de los países miembro discutirán los planes el 5 de mayo. Una vez aprobada, la lista de países seguros se revisará cada dos semanas. Las decisiones sobre las fronteras solo pueden ser tomadas por cada país, así que cada Estado miembro decidirá si aplica o no estas propuestas.