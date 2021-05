¿Peligra tu visa si viajas a EE.UU. a vacunarte? 2:40

(CNN Español) — Aunque varios países de Latinoamérica ya empezaron a vacunar a sus ciudadanos contra el covid-19, la realidad es que que falta mucho tiempo para lograr la vacunación masiva en los habitantes de varias naciones. Por eso, muchos buscan viajar a países donde la vacunación está abierta a los adultos sin necesidad de prueba de residencia. Pero dudan hacerlo si llegase a haber una sanción. Aunque no hay restricciones expresas en algunos estados de EE.UU. y un tratamiento de salud es un motivo de viaje válido para ingresar a ese país, hay que tener en cuenta que no se puede mentir en los procedimientos.

¿Pueden cancelar tu visa si viajas a EE.UU. para vacunarte?

La facilidad de vacunarse en Estados Unidos —en comparación con algunas naciones en América Latina— ha impulsado la reactivación del sector turístico. Sin embargo, muchas personas se preguntan si su visa estadounidense de turista o negocios corre peligro en caso de viajar a EE.UU. para vacunarse contra el covid-19.

CNN habló con el abogado de inmigración Carlos Olarte, quien indicó que al momento “no existe una comunicación oficial por parte del Departamento de Estado ni la oficina de inmigración ni las embajadas de Estados Unidos prohibiendo que las personas viajen con la visa B1 o B2 a los Estados Unidos para el tema de vacunas”.

Por su parte, el Departamento de Estado le dijo a CNN que “buscar tratamiento médico en Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida”. La agencia indicó que los registros de visas son confidenciales bajo la ley de EE.UU. por lo que no pueden discutir casos individuales de visas.

Sin embargo, el abogado Olarte indicó que mentirle a un agente de inmigración al ingresar a EE.UU. sobre el motivo del viaje es razón suficiente para que a una persona le revoque la visa. “Como turista, esta persona no tendría ningún inconveniente con su visa, pero si miente al entrar y miente en una cita que haga en una farmacia y dice que ‘soy residente’ y aporta documentos, ahí tendría problemas el día de mañana para renovar su visa”.

Los gobiernos de Florida, Georgia, California y Texas, por ejemplo, no exigen a las personas una prueba de residencia para acceder a la vacuna contra el covid-19, por lo que al momento de la vacunación únicamente se necesita mostrar una identificación oficial, como el pasaporte de su país.

Los casos y muertes diarios por covid-19 en Estados Unidos han disminuido, y un experto dice que las cifras mejoradas tienen mucho que ver con el aumento de vacunación. Para el 4 de mayo, casi el 83% de los estadounidenses de 65 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y casi el 70% están completamente vacunados, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Este martes, el presidente Biden estableció el objetivo de administrar al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 al 70% de la población adulta de EE.UU. para el 4 de julio.

La situación de vacunación en la región

A principios de este año Chile alcanzó una de las tasas de vacunación más altas del mundo, mientras que otras naciones no habían recibido ninguna vacuna. Para el 3 de mayo, Chile reportó una tasa de vacunación de 77,68 por cada 100 habitantes, solo detrás de Israel (120,93), según los datos publicados por la base de datos Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Sin embargo, el resto de países latinoamericanos están muy por detrás de estas cifras, considerando que la tasa de vacunación en Brasil es de 20,68 por cada 100 habitantes, seguido por Argentina (17,79) y México (14,33).

