(CNN Español) –- Desde cantantes hasta deportistas, famosos colombianos y extranjeros se pronuncian en redes sociales en contra de la situación que vive Colombia.

El país atraviesa desde hace casi una semana jornadas de protestas en varias ciudades del país. Las manifestaciones comenzaron como un reclamo de la ciudadanía en contra de la reforma tributaria.

Al menos 19 personas, entre civiles y policías, han muerto hasta ahora.

La protesta en línea de los famosos

Alejandro Sanz pidió a través de Twitter que se respetara la vida de los colombianos. Jorge Drexler, por su parte, exigió que se respetaran los derechos humanos de los colombianos.

Maluma hizo un llamado al diálogo y la trasparencia en su cuenta de Instagram.

La cantante colombiana Shakira dijo, en un hilo por Twitter, que «las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre».

Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político. (3/3) — Shakira (@shakira) May 4, 2021

Según Juanes, lo que pasa ahora en Colombia es un resultado de lo que han vivido durante años.

Lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí. — Juanes (@juanes) May 4, 2021

Y le pido en especial al presidente @IvanDuque y al gobierno de Colombia que proteja la vida de los manifestantes deteniendo la violencia y garantizando sus derechos humanos. Tienen que haber otras vías. — Juanes (@juanes) May 4, 2021

J Balvin ha compartido a través de sus stories en Instagram imágenes de las protestas. También se pronunció en Twitter en contra de la violencia.

Cuando recobremos la moral muy posiblemente recupéremos La Paz . . Pero nuestros muertos nunca . No ha la violencia. !!! — J BALVIN (@JBALVIN) May 4, 2021

Mientras tanto, Carlos Vives hizo un llamado a respetar la vida.

Lo que está pasando en Colombia es muy grave. ¡Hago un llamado urgente a respetar la vida! — Carlos Vives (@carlosvives) May 4, 2021

El cantante canadiense Justin Bieber pidió oraciones para el pueblo de Colombia.

Otras reacciones de celebridades sobre las protestas en Colombia

A TODOS MIS COLEGAS COLOMBIANOS, ESTO NO ES POLÍTICA, ESTO ES LA VIDA DE LOS CIUDADANOS DE NUESTRO PAÍS!!! TENEMOS QUE LOGRAR LA ATENCION NECESARIA PARA RECIBIR AYUDA 🚨🚨🚨 #SOSCOLOMBIA — BICHOTA (@karolg) May 4, 2021

¡EN COLOMBIA LA POLICÍA ESTÁ MATANDO CIVILES! IN COLOMBIA THE POLICE ARE MASSACRING CITIZENS RIGHT NOW#SOSColombia — KALI UCHIS (@KALIUCHIS) May 1, 2021

Mis oraciones con ustedes Colombia 🇨🇴 💔 — Danna Paola (@dannapaola) May 4, 2021

Amor y paz para Colombia 👏😓 — Ozuna (@ozuna) May 4, 2021

La desolación que vive mi país hoy NO es ALGO de AYER que desató una MARCHA. Es la realidad DIARIA de todos los que viven en los pueblos, llenos de miedo y sin garantías de vida. Reconozco esta situación desde que era una niña. — 👑🖤✊🏾 Goyo (@GOYOCQT) May 4, 2021

Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país. I call on the international community to observe the social, political and public health situation in my country. 🚨🚨 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 4, 2021

Lo de anoche ha sido de los episodios más graves, entre muchos graves de los últimos años, en términos de orden público y derechos humanos en la historia reciente del país. La responsabilidad del Gobierno y las instituciones es ineludible. Necesitamos el concurso Internacional ya — Santiago Cruz (@SantiCruz) May 1, 2021

Amo mi país como a nadie y me duele lo que está sucediendo, en la distancia se siente aún peor. Les dejo aquí unos puntos que escribí para no pasar por alto nada. Y espero que pronto encontremos soluciones. ♥️🇨🇴 pic.twitter.com/XzXH5F9ypa — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 4, 2021

El que no quiere a su patria no quiere a su madre 🇨🇴 — Residente (@Residente) May 1, 2021

Unidos, ✊🏿✊🏼 sin violencia pero a viva voz reclamando por nuestros derechos, porque Colombia se merece vivir en armonía.

Desde la distancia estoy contigo Colombia. 🇨🇴❤️

Un fraternal abrazo para todos. Carlos "la roca" Sánchez 👊🏿 #sos #nomasviolencia 3/3 — Carlos Sánchez (@carlossanchez6) May 4, 2021

Mi corazón con las familias de quienes perdieron a los suyos en la catástrofe de ayer en el metro de CdMX. 🇲🇽 Y mi corazón también con la gente de Colombia . 🇨🇴 Que ninguna lucha, protesta o desacuerdo se cobre con vidas.

En ninguna parte y por ninguna razón. — Paty Cantú (@PatyCantu) May 4, 2021

🤍🙏🏼Los gobiernos deben respetar el sentir de un pueblo , no aplastarlos o dominarlos por la fuerza , Dios bendiga a un país tan hermoso con gente tan trabajadora y humilde , que viva #colombia🇨🇴 PAZ Mucha oración para mis hermanos Colombiano. — Tito El Bambino 🦅✨ (@Tbambino) May 4, 2021

Mi solidaridad para mi querido pueblo colombiano en este momento. Que el gobierno escuche las necesidades de su pueblo, para que cese la violencia y haya paz y entendimiento 🇨🇴 — Diego Torres (@diegotorres) May 3, 2021

Wtf is happening in Colombia?!?!

Looks to me from the outside like a VERY disturbing situation!!!!!! — Garbage (@garbage) May 4, 2021

Amigos del mundo, colegas de la música y del arte, necesitamos sus voces y sus fuerzas en estos tiempos de tanto dolor, humillación, violación, tortura y desconsuelo. Nuestra Colombia está sumida en violencia del gobierno más corrupto de nuestra historia. Ayuda 🙏 — Madame Periné (@madameperine) May 3, 2021