(CNN) — Aunque el ritmo de vacunación contra el covid-19 puede estar disminuyendo en EE.UU., los expertos son optimistas sobre la situación del país en cuestión de semanas.

«Este verano será mucho más cercano a la normalidad que lo que hemos vivido en mucho tiempo», dijo el domingo a CNN el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía de la Universidad George Washington. «La estadística clave en la que hay que pensar es… qué porcentaje de la población adulta ha recibido al menos una vacuna».

Aproximadamente el 58% de los adultos de Estados Unidos, y casi el 46% de la población total del país, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Más del 34% de la población estadounidense está totalmente vacunada, según los datos de los CDC.

Una vez que el país supere esa marca del 60% de adultos de EE.UU. con al menos una dosis, Reiner afirma que es probable que se empiece a registrar una caída en las cifras de covid-19.

«Espero que durante el mes de mayo registremos un descenso drástico de los casos diarios y que las muertes se reduzcan finalmente a cifras bastante bajas», afirma.

Otros expertos también han pronosticado que la vida empezará a ser más normal aunque Estados Unidos aún no haya alcanzado la «inmunidad de grupo«, es decir, cuando un número suficiente de personas sean inmunes al virus, ya sea por la vacunación o por una infección previa, para suprimir su propagación.

El Dr. Anthony Fauci ha calculado que entre el 70% y el 85% de las personas deben ser inmunes para que el país alcance un «manto total de protección», según declaró a CNN a finales del mes pasado.

«Sin embargo, incluso antes de llegar a eso, a medida que se vacunen más y más personas, se llegará a un punto… en el que se empezará a registrar un descenso drástico del número de casos», dijo entonces Fauci.

«Estamos del otro lado»

Esta cifra es inferior a la de enero, cuando Estados Unidos alcanzó una media de siete días de más de 251.000 casos diarios de covid-19 y una media de siete días de más de 3.400 muertes diarias por covid-19.

«Yo diría que ya estamos del otro lado», declaró el domingo a CNN el coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, pero subrayó que es importante que los estadounidenses sigan vacunándose.

La semana pasada, el presidente Joe Biden fijó el nuevo objetivo de administrar al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 al 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio, pero los expertos afirman que conseguir poner más vacunas será ahora una batalla cuesta arriba, a medida que los funcionarios intentan llegar a un público que no está tan ansioso por una vacuna o que quizá siga teniendo problemas para acceder a una.

«Tenemos un camino por delante, que consistirá en conseguir que la gente tenga un acceso más fácil a la vacuna, asegurándonos de que la gente tenga confianza, los que tengan dudas sobre las vacunas, que respondamos a sus preguntas. Y asegurarnos de que lo hacemos… de forma justa y equitativa», dijo Zients el domingo.

Recientemente, la ciudad de Los Ángeles dio a conocer nuevos esfuerzos para hacer más accesibles las vacunas contra el covid-19, anunciando que ofrecerá vacunas sin cita previa en todos sus centros a partir del lunes y que también abrirá otras dos clínicas de vacunación nocturna.

«Nos encontramos en una coyuntura crítica en nuestra lucha para acabar con esta pandemia, y nuestra ciudad seguirá haciendo todo lo posible para derribar las barreras de acceso a las vacunas», dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado.

A mayor número de personas vacunadas, menos posibilidades de una oleada de covid

Algunos expertos están preocupados por lo que podría ocurrir si el país no vacuna a suficientes habitantes.

«Lo que realmente me preocupa es que las personas que ya están indecisas no se vacunen (y) no alcancemos la inmunidad de grupo cuando llegue el otoño», dijo a principios de este mes a CNN la doctora Leana Wen, analista médica y médico de urgencias.

«Y luego con el invierno… tenemos un gran resurgimiento, tal vez tenemos variantes que vienen de otros países, y podríamos empezar todo este proceso de nuevo y tener otra gran pandemia al llegar el invierno».

Pero es poco probable que Estados Unidos registre un repunte del covid-19 comparable a los de este pasado otoño e invierno boreales si se vacuna a un número suficiente de personas, dijo Fauci en una entrevista con el programa «Meet the Press» de NBC News.

«Es posible que se registren repuntes, pero si los manejamos bien, es poco probable que se registre el tipo de aumento que vimos a finales del otoño y principios del invierno», dijo Fauci.

Cuantos más estadounidenses se vacunen, menos probable será que, una vez que llegue el otoño y el invierno, se registre otro aumento significativo, añadió.

«Esa es la razón por la que las vacunas son tan importantes», dijo Fauci.

Es hora de replantearse la obligación de usar mascarillas en interiores, dicen las autoridades

Por el momento, el riesgo del covid-19 se ha reducido sustancialmente con la ayuda de las vacunas y es hora de que algunas partes del país empiecen a levantar los requisitos de mascarilla para interiores, dijo el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

«El covid no va a desaparecer, vamos a tener que aprender a vivir con él», dijo el domingo en el programa «Face the Nation» de la CBS. «Creo que estamos en un momento en el que podemos empezar a levantar estos decretos (…) y la gente tiene que tomar precauciones en función de su riesgo individual (…) y decidir si van a evitar las multitudes o usar mascarillas en función de sus circunstancias».

Añadió que las autoridades tampoco deberían seguir poniendo límites a las reuniones al aire libre. En su lugar, deberían animar a la gente a pasar más tiempo en lugares al aire libre.

«El público tiene que confiar en que los funcionarios de salud pública van a levantar estas restricciones con la misma rapidez con la que las pusieron cuando las condiciones mejoren», añadió.

Fauci también dijo a ABC News que podría ser el momento de replantearse las obligaciones de uso de mascarillas en interiores.

«Tenemos que empezar a ser más liberales a medida que se vacunan más personas», dijo Fauci el domingo. Pero añadió que el país aún tiene un largo camino por recorrer para reducir los casos de covid-19.

«Cuando eso disminuya, el riesgo de cualquier infección, en el interior o en el exterior, disminuirá drásticamente».

–Naomi Thomas, Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips y Keith Allen de CNN contribuyeron a este reportaje.