Graban conmoción en Cali entre aparentes disparos 0:49

(CNN Español) — Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, fue protagonista de una delicada situación de orden público en los últimos días. Pero en las últimas horas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció lo que catalogó como un “ataque armado” en el sur de Cali, que dejó al menos nueve personas heridas de bala, según confirmó la Organización Indígena de Colombia a CNN este lunes.

La ciudad también ha visto bloqueos, enfrentamientos violentos por parte de la fuerza pública con manifestantes; también hay desabastecimiento de alimentos y combustible y recientemente la Gobernación de Valle del Cauca, decretó el cierre de las vías del departamento para frenar el contagio de covid-19.

¿Qué piden los manifestantes en Cali?

«Los bloqueos son la consecuencias de unas causas muy claras: de falta de empleo, de falta de educación, de falta de salud, de falta de recreación, de falta de deporte, de una reforma tributaria. De muchas circunstancias», dijo este domingo a media noche Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali en una transmisión por Facebook.

Ospina apareció hacia la media noche con un grupo de jóvenes de «primera línea» de las protestas en Cali, que expresaron sus inconformidades y las razones por las que bloqueaban los principales accesos a la ciudad desde el pasado 28 de abril.

«No es un movimiento creado por una conspiración», dijo Ospina. «Es un movimiento creado que ante una circunstancia se moviliza y bloquea y batallaron durante varias horas, y batallaron contra el Esmad y batallaron contra la posibilidad de retomar por parte del Estado el puente. Pero ganaron y lo hicieron con mucha gallardía y valentía».

publicidad

En un documento firmado por los manifestantes y la Alcaldía de Cali, los primeros piden al gobierno nacional la eliminación de la reforma tributaria, a la salud y a las pensiones; también «justicia, reparación y garantías de no repetición» para las víctimas de la protesta, acelerar y mejorar el plan de vacunación contra el covid-19, desmilitarizar la ciudad, entre otras peticiones.

El presidente Iván Duque llegó a Cali hacia las 11:30 de la noche del domingo para supervisar, dijo, «las medidas que impartimos para devolverle tranquilidad a ciudadanía, orden público, y verificar avances en diálogo social».

El consejo de seguridad fue encabezado por el presidente. Allí asistieron varios funcionarios del gobierno, el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, comandantes de la Policía, la Armada, el Ejército Nacional, pero no asistió ningún vocero del paro, ni de los manifestantes.

Duque regresó a Bogotá en la madrugada del lunes a Bogotá, donde se reunirá con el Comité Nacional del Paro.

La Guardia Indígena denuncia «ataque armado»

La violencia se ha tomado algunas manifestaciones en Cali desde hace más de 10 días. Sin embargo muchas protestas contra el gobierno han sido pacíficas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunció el fin de semana un ataque armado por parte de civiles respaldados por la policía, según le dijo este lunes a CNN en Español Alfredo Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena de Colombia.

«Acá hay totalmente una violación a la protesta social. Hay un trato de guerra a la protesta social, hay un trato paramilitar a la protesta social, porque civiles armados coordinados con la policía, coordinados con el establecimiento en Cali, prácticamente le dedicaron la guerra, y quieren crear xenofobia frente al movimiento indígena», dijo Acosta a CNN en Español.

En un video que CRIC publicó en redes sociales, se ve cómo un grupo de personas está reunido en una calle cuando comienzan a escucharse detonaciones y el grupo corre a resguardo.

Convulsión en Cali: personas corren entre balacera 2:23

Se escucha en el video cómo una persona dice que la Policía les está disparando, aunque no se alcanza a ver si alguien estaba agrediendo a la multitud.

En otro video publicado por la organización, se escucha a otra persona decir que los que disparan son paramilitares, pero tampoco se puede ver a los presuntos agresores. Mientras, las personas corren y, en un momento, se ve a una persona tendida en el suelo, la cual presuntamente fue herida, según se escucha en el video.

La Policía Nacional dijo en un comunicado que los indígenas dispararon e «incitaron al terrorismo».

Pero Acosta mantiene que los indígenas han sido garantes de los derechos humanos, que ellos no portan armas y que grupos que describió como «paramilitares», vestidos de blanco, y que hacen parte de algunos «sectores ricos» de Cali los atacaron con armas.

La Policía indicó en un comunicado que en videos se logra observar a indígenas “generando disparos con armas de fuego e incitando al terrorismo”, así como “saqueos a casas” y que habrían causado lesiones a cuatro personas con arma cortopunzante y objetos contundentes. Los indígenas niegan que ellos hayan cometido actos vandálicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó «su profunda preocupación» por los «ataques con armas de fuego» contra la Minga Indígena en Cali el 9 de mayo.

#Colombia🇨🇴 La @CIDH manifiesta su profunda preocupación sobre ataques con armas de fuego en contra de #LaMingaIndigena ocurrido el #9Mayo en #Cali, dejando al menos 8 personas indígenas manifestantes heridas. #DDHH 1 — CIDH – IACHR (@CIDH) May 10, 2021

El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a la calma este domingo en la ciudad de Cali y solicitó específicamente a los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que «retornen nuevamente a sus resguardos».

«Quiero hacerle un llamado a los miembros del CRIC, hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenaza su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocación o confrontaciones con la sociedad», dijo Duque.

Cali, aislada y con falta de suministros

Protestas en Colombia causan escasez de alimentos 1:42

Durante el fin de semana, debido a los cierres y los bloqueos que se han impuesto desde el inicio de las protestas, se vieron largas filas de personas buscando combustible en la ciudad. Algunos camiones ingresaron para abastecer la ciudad, pero no ha sido suficiente.

También han comenzado a escasear en Cali los alimentos como huevos, pollo, carne y algunas tiendas han cerrado porque ya no tienen qué ofrecer.

Este domingo se abrió un corredor humanitario para abastecer el occidente colombiano, permitiendo el ingreso de camiones para que lleven mercancía y alimentos a las plazas de mercado.

«Falta de credibilidad» de Duque

Manifestantes han señalado la respuesta de Duque —de mano dura y desde Bogotá— ha sido insuficiente y han insistido en que el presidente se reúna directamente con los manifestantes.

Desde la semana pasada Duque se ha reunido con varios sectores políticos —entre ellos la llamada Colación de la Esperanza e hizo presencia en Cali por unas horas en la madrugada del lunes— y solo hasta este lunes se reunirán con representantes del Comité Nacional del Paro.

«Aquí con quien se tienen que reunir él es con el paro y no con el (paro) del 28 (de abril), porque el paro del 28 se acabó. Acá hay un paro de los sectores, de los estudiantes, que no son representados en esas mesas de diálogo», dijo Acosta, refiriéndose a los diálogos en Bogotá.

«Y lo otro lo otro es que no tiene credibilidad, en este momento a Duque no le cree a nadie. Le cree la mamá y la esposa, pero nadie le cree», agregó el líder indígena.

Esta falta de credibilidad también la expresaron los jóvenes de Cali que se reunieron con el alcalde de Cali.

«Todo esto es por las malas decisiones que usted ha tomado», dijo una de las manifestantes de Cali, que apareció junto al alcalde de Cali, y que se identificó como Katherine. «Piense en nosotros como pueblo. Necesitamos ayuda».

«Hay muchos muertos muchos desaparecidos, ¿y quién ha resuelto eso?», agregó.

A pesar de que los manifestantes han pedido la desmilitarización de la ciudad, Duque solicitó este domingo a sus ministros «garantizar hoy el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra Fuerza Pública para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali». El presidente también les pidió trabajar junto a las autoridades locales para acabar con los bloqueos en las vías públicas.

Cierran vías en Cali para frenar contagios de covid-19

A la situación de orden público se suma una crisis de salud pública por covid-19.

El gobierno impuso barricadas en todo el departamento del Valle del Cauca hasta el 15 de mayo.

“Hemos impuesto el cierre de todos los accesos al Valle del Cauca. Como lo exige la situación de salud, por la acelerada propagación del covid-19, la alerta roja hospitalaria y la situación de descontrol con el orden público”, tuiteó la gobernadora Clara Luz Roldán el domingo por la noche.

En el decreto, el gobierno señaló que los cierres viales temporales son necesarios «porque se ha alterado el orden público» y para garantizar la «interacción pacífica y respetuosa entre personas y bienes y la seguridad de la región del Valle de Cauca». El documento también explica que todavía se permitirá el paso de camiones que transporten combustible y suministros médicos.