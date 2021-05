Recomendaciones en caso de verse en medio de un tiroteo 2:15

(CNN) — Seis personas murieron en un tiroteo la madrugada del domingo durante una fiesta de cumpleaños en una casa móvil de Colorado Springs, Colorado, según la policía.

El presunto atacante, quien se cree que es el novio de una de las víctimas, también murió, dijo la policía.

La policía de Colorado Springs recibió una llamada sobre un tiroteo justo antes de las 12:20 am (2:20 am ET), dijo el departamento en un comunicado de prensa. Los agentes acudieron al parque de casas móviles de Canterbury, donde encontraron a seis adultos muertos, junto con una séptima persona que resultó herida y luego murió en un hospital local.

La policía cree que el sospechoso condujo hasta la casa donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños y abrió fuego antes de suicidarse. Ningún menor resultó herido en el tiroteo.

La policía está investigando un posible motivo.

«Las palabras se quedan cortas para describir la tragedia que tuvo lugar esta mañana», dijo el jefe de policía de Colorado Springs, Vince Niski. «Como jefe de policía, como esposo, como padre, como abuelo, como miembro de esta comunidad, mi corazón se quiebra por las familias que han perdido a un ser querido y por los niños que han perdido a sus padres.

«Desde los agentes que respondieron al tiroteo hasta los investigadores que aún están en la escena, todos quedamos increíblemente conmocionados».

La policía aún no ha revelado los nombres de las víctimas, a la espera de notificar a las familias.

En un comunicado el domingo, el gobernador de Colorado. Jared Polis dijo que el tiroteo fue «devastador, especialmente porque muchos de nosotros estamos pasando el día celebrando a las mujeres en nuestras vidas que nos han convertido en las personas que somos hoy».

«Familias destrozadas», dijo, «y en una fiesta de cumpleaños nada menos».

Raja Razek de CNN contribuyó a este informe.