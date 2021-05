EE.UU. descongelaría millones de dólares en fondos iraníes 0:30

Washington (CNN) — Un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos hizo aproximadamente 30 disparos de advertencia mientras un «grupo grande» de lanchas rápidas de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán realizaba «maniobras inseguras y poco profesionales» cerca de buques de guerra estadounidenses en el Estrecho de Ormuz el lunes, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Seis buques de la Armada de Estados Unidos escoltaban un submarino de misiles guiados, el USS Georgia, cuando se encontraron con un grupo de 13 «botes de ataque rápido» del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo Kirby a los periodistas. Los barcos se acercaron a los buques de la Armada de los Estados Unidos «a gran velocidad», acercándose a 140 metros.

Después de que Estados Unidos intentó «todos los procedimientos apropiados y establecidos que incluían la transmisión de radio de puente a puente y otras formas de comunicación», el guardacostas estadounidense Maui disparó aproximadamente 30 tiros de advertencia, dijo Kirby. Después de la segunda ronda de disparos de advertencia, las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria «rompieron el contacto».

El episodio sigue a una serie de incidentes recientes entre barcos iraníes y buques de guerra estadounidenses. El mes pasado, la Armada de Irán estuvo a 60 metros de los barcos estadounidenses que operan en el Golfo Pérsico. Y a principios de abril, cuatro barcos de la Guardia Revolucionaria, incluidas tres naves de ataque rápido y una embarcación de apoyo, se acercaron a 65 metros de dos veleros de la Guardia Costera.

«Lamentablemente, el acoso por parte de la armada de la Guardia Revolucionaria no es un fenómeno nuevo», reconoció Kirby el lunes.

«Como dijimos al principio, no es seguro, no es profesional, y este tipo de actividad es del tipo que podría llevar a que alguien se lastime, y podría llevar a un error de cálculo real en la región y eso no sirve a los intereses de nadie».

Durante el encuentro del lunes, hubo dos diferentes ráfagas de disparos efectuados por el guardacostas estadounidense Maui, dijo Kirby. Se disparó una ronda cuando los barcos de la Guardia Revolucionaria estaban a menos de 270 metros de los barcos de la Armada de EE.UU. La segunda ronda se disparó cuando estaban a menos de 140 metros.

«Es una vía fluvial internacional y, por supuesto, cuando estás en el estrecho, hay ciertos límites a tu capacidad de maniobra, quiero decir, es un cuello de botella en la región, por lo que no es insignificante que este tipo de comportamiento peligroso, inseguro y poco profesional ocurriera allí», añadió Kirby.

La semana pasada, CNN informó que la administración Biden está considerando descongelar US$ 1.000 millones en fondos iraníes que el país podría usar para ayuda humanitaria.

No está claro si la liberación de los fondos se produciría de manera unilateral, pero una idea es que podría servir como un gesto de buena voluntad útil hacia Teherán, según tres personas informadas sobre las deliberaciones internas, mientras las conversaciones en Viena sobre el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015 y para hacer que Irán vuelva a cumplir con sus términos han continuado sin señales concretas de un gran avance.

Los iraníes continúan exigiendo el alivio de las sanciones a cambio del cumplimiento del acuerdo.

Natasha Bertrand de CNN contribuyó a este informe.