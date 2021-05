¿A qué se debe la crisis institucional? (febrero de 2020) 4:58

(CNN Español) — En El Salvador, los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobaron este martes siete préstamos por un valor de US$ 730 millones solicitados por el presidente Nayib Bukele a través del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

En la nueva deuda está el financiamiento de las fases II y III del plan de seguridad denominado Control Territorial por US$ 91 millones y US$ 109 millones respectivamente.

La falta de aprobación en la legislación anterior, que cesó funciones el pasado 30 de abril, llevó a Bukele a irrumpir en el Congreso acompañado de policías y soldados el pasado 9 de febrero de 2020.

La Asamblea calificó de intento de golpe de Estado la actuación del mandatario. Desde ese momento, no se volvió a discutir la petición.

“Las observaciones que se hicieron no han sido subsanadas. No clarificaron el uso de los fondos”, aseguró Dina Argueta, diputada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al recordar la razón por la que su partido no apoyó antes, ni ahora, el endeudamiento.

«Nunca es tarde para generarle oportunidades a un joven, para sacarlo de las garras de las pandillas. La juventud tiene derecho. Con la votación de esta noche vamos a cerrar un ciclo de posturas en contra del financiamiento para la seguridad del pueblo», sostuvo por su parte Guillermo Gallegos, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Polémica por proyecto sobre seguridad de Bukele (febrero 2020) 2:05

Pretenden aprobar más préstamos por US$ 800 millones

Los diputados también aprobaron préstamos por US$ 250 millones como complemento del presupuesto general de 2021, por US$ 20 millones para apoyo a las micro y pequeñas empresas, por US$ 15 millones para la lucha contra la pandemia de covid-19, por US$ 200 millones para el desarrollo económico local resiliente y por US$ 45 millones para apoyar a productores de café.

Los legisladores pretenden aprobar en las próximas semanas otros préstamos por un valor de US$ 800 millones, según las peticiones presentadas este martes por Zalaya.

De acuerdo con Zelaya, el nivel de deuda de El Salvador es del 82% respecto al Producto Interno Bruto. En conferencia de prensa, el jerarca rechazó que ese nivel de endeudamiento afecte la capacidad de pago.