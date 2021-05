(CNN) — Un tuit de Mohamed Salah recibió más de 265.000 «me gusta», tiene más de 88.000 retuits y generó casi 12.000 comentarios.

En una publicación de Twitter, la figura del Liverpool y Egipto instó a los líderes mundiales, específicamente al primer ministro británico Boris Johnson, «a hacer todo en su poder para asegurarse de que la violencia y los asesinatos a gente inocente se detengan inmediatamente».

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021