(CNN) — Caitlyn Jenner, actualmente candidata para reemplazar al gobernador de California, le dijo a CNN en una entrevista que se transmitió esta semana que no votó en las elecciones de 2020, pero los registros públicos del Registro del Condado de Los Ángeles muestran que sí emitió su voto en la contienda.

Cuando se le pidió una aclaración sobre su afirmación anterior de que no votó, un asistente de campaña le dijo a CNN –el miércoles– que Jenner sí votó por correo, pero solo intervino en las propuestas de la boleta electoral, no en las elecciones presidenciales u otras contiendas.

Durante la entrevista con Dana Bash, de CNN, Jenner dijo que no votó por el expresidente Donald Trump en 2020. Cuando se le preguntó por quién votó, respondió: «Yo ni siquiera voté», y agregó que eso fue en parte porque no vio propuestas que «tuvieran un lado o el otro».

«Aquí en California, es como, ¿por qué votar por un presidente republicano? Simplemente no va a funcionar. Quiero decir, es abrumador», le dijo Jenner a Bash, quien siguió preguntando a la republicana de California si votó en contiendas con pocas opciones.

«No. Era el día de la votación y pensé que lo único que me preocupa aquí en California, que afecta a la gente, son las propuestas que estaban ahí», respondió Jenner.

«Y no vi ninguna propuesta que realmente tuviera un lado u otro. Así que era el día de las elecciones y no podía emocionarme por eso. Y terminé yendo a jugar golf y dije: ‘ No voy a hacer eso'».

Las explicaciones contradictorias del historial de votaciones de Jenner surgieron mientras intenta desafiar al gobernador demócrata Gavin Newsom en la casi segura elección revocatoria en California.

Jenner, republicana veterana, es una de varios candidatos prominentes que intentan sacar a Newsom de su cargo en una elección que aún no ha sido anunciada o programada formalmente por los funcionarios estatales.

El secretario de Estado de California confirmó el mes pasado que los defensores del esfuerzo de destitución liderado por los republicanos han reunido las más de 1,4 millones de firmas válidas que necesitaban para iniciar la destitución.

Pero bajo las complejas reglas estatales, los votantes ahora tienen 30 días hábiles para retirar sus firmas de las peticiones y los funcionarios estatales están elaborando estimaciones formales de lo que costaría la elección especial.

Enfrentando el desafío de ser elegida como republicana en un estado donde los votantes demócratas superan en número a los republicanos en una proporción de 2 a 1, Jenner se abstuvo cuando se le preguntó sobre sus puntos de vista sobre Trump, a quien apoyó en 2016 antes de rescindir su apoyo, en 2018, porque creía que las políticas del expresidente fueron perjudiciales para las personas transgénero.

En una entrevista de Fox –a principios de este mes–, Jenner dijo que le agradaba Trump porque era «un disruptor», pero no estaba de acuerdo con su agenda LGBTQ.

«Creo que hizo algunas cosas con las que yo estaba de acuerdo, algunas cosas con las que no estaba de acuerdo», le dijo Jenner a Sean Hannity, de Fox News, sobre Trump. «En temas trans, temas LGBT, tenía más esperanzas al principio. Pero hubo algunas cosas buenas que hizo. Por otro lado, con [el presidente Joe] Biden, no creo que esté de acuerdo en nada».

En su entrevista posterior con Bash, de CNN, Jenner pareció atraer a los votantes más moderados en California y a nivel nacional, afirmando que está «un poco del lado republicano», pero que no le gustan las «etiquetas».

También trató de crear cierta distancia con las afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, pero parecía estar tratando de evitar alienar a los votantes que lo apoyaban.

Jenner le dijo a Bash que no creía que las elecciones de 2020 fueran «robadas», pero también habló sobre la necesidad de «integridad» en el sistema electoral de EE.UU., una palabra de moda que usan frecuentemente los legisladores republicanos cuando intentan justificar sus esfuerzos por retroceder en los derechos de voto a nivel estatal.

Cuando se le preguntó si el presidente Joe Biden fue «debidamente elegido», Jenner dijo: «Es nuestro presidente. Respeto eso».