(CNN) — El gobernador Gavin Newsom dijo que California pondrá fin de forma efectiva a su mandato de uso de mascarilla el próximo mes cuando, según los planes, el estado reabra por completo después de más de un año de restricciones de covid-19.

En una entrevista en cámara con el reportero de KTTV Los Ángeles, Elex Michaelson, publicada en Twitter, se le preguntó al gobernador: «¿Usaremos mascarillas después del 15 de junio?».

«No. Solo en aquellos entornos que son interiores, solo en aquellos entornos enormemente grandes donde se reúnen personas de todo el mundo, no solo del país, y cuando la gente se mezcla en espacios realmente densos», respondió Newsom. «De lo contrario, haremos recomendaciones de orientación, pero sin mandatos ni restricciones para empresas grandes y pequeñas».

California actualmente requiere el uso de máscaras en ambientes interiores fuera del hogar, incluso en el transporte público, independientemente del estado de vacunación. Sin embargo, las personas completamente vacunadas no están obligadas a usar mascarillas al aire libre, excepto cuando asisten a eventos con mucha gente.

El mes pasado, los funcionarios de salud estatales anunciaron la fecha límite del 15 de junio para reabrir completamente el estado en medio de la caída de las tasas de infección por covid-19 y las bajas hospitalizaciones, dejando de lado su sistema de niveles codificados por colores que dicta la reapertura por condado en función de las tasas de infección.

Sin embargo, el mandato de las máscaras en California permanecería vigente al menos «a corto plazo», dijo Newsom en ese momento.

Los portavoces de la oficina del gobernador y del Departamento de Salud Pública de California no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN el miércoles.

Aproximadamente el 52% de la población de California ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, incluido el 89% de las personas mayores de 65 años, según datos de los CDC. Después de un brote alarmante en diciembre y enero, el estado ha tenido un promedio de 7 días con menos de 2.000 nuevos casos diarios de coronavirus durante las últimas dos semanas.

La guía actual de los CDC indica que las personas vacunadas no necesitan usar máscaras al aire libre, excepto en reuniones grandes, pero deben continuar usando máscaras en interiores. La guía dice que las personas no vacunadas deben usar mascarillas en casi todas las situaciones en las que pueden estar presentes otras personas no vacunadas.

Sin embargo, el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de medicina y cirugía en la Universidad George Washington, dijo el domingo que cree que los CDC han sido demasiado cautelosos al continuar con las restricciones a las personas vacunadas, que tienen muchas menos probabilidades de infectarse, propagar el virus o requerir hospitalización.

«Es hora de que los CDC comiencen a adoptar este tipo de estrategia bifurcada y quizás a dar a los no vacunados una pista de cómo puede ser la vida si se vacunan», dijo.

Eric Levenson de CNN contribuyó a este informe.