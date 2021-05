Nueva York tiene un nuevo y vertiginoso ascensor de cristal

La torre Summit One Vanderbilt de Manhattan lanzará dos nuevas y emocionantes atracciones en octubre. Cortesía de SL Green Realty Corp.

(CNN) — ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería subir en un ascensor de cristal por el costado de uno de los rascacielos más altos de Nueva York?

Bueno, los visitantes pronto podrán hacer precisamente eso gracias a Summit One Vanderbilt, una nueva atracción que se inaugurará en la torre One Vanderbilt de Manhattan, este octubre.

Ascent, un elevador cerrado completamente de vidrio, viajará 369 metros por el exterior del edificio, brindando emocionantes vistas de la ciudad.

Aquellos que buscan algo aún más atrevido pueden optar por Levitation, una colección de cajas de vidrio transparente que sobresalen de la torre, suspendiendo a los visitantes a 98 metros de altura sobre Madison Avenue.

«Vistas amplificadas»

Ambos se encontrarán en el área de entretenimiento y plataforma de observación de cuatro niveles y 6.000 metros cuadrados que se abre en la cima de One Vanderbilt. El edificio de US$ 3.300 millones se encuentra a 130 metros, lo que lo convierte en el cuarto más alto de la ciudad de Nueva York. El más alto es el One World Trade Center, que mide 165 metros.

Summit One Vanderbilt tendrá una cafetería llamada Après, un bar con terraza, puestos de comida y «la pradera alpina urbana al aire libre más alta del mundo».

Mientras tanto, el equipo de la agencia creativa boutique de nuevos medios Kenzo Digital ha diseñado una instalación de arte inmersivo, que pronto se dará a conocer para la plataforma de observación.

«Hemos creado un destino que ofrece una experiencia interactiva que será recordada durante toda la vida con las mejores vistas ampliadas de toda la ciudad de Nueva York», dijo Marc Holliday, presidente y CEO de SL Green en un comunicado.

¿Atracción turística?

«Summit One Vanderbilt es asombroso, mágico y necesita ser experimentado para ser entendido», agregó.

«Es un lugar especial y emocionante que los neoyorquinos y los viajeros de todo el país y del mundo querrán visitar una y otra vez».

La noticia llega poco después de que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara una campaña de marketing turístico de US$ 30 millones para la ciudad, que vio caer el número de visitantes de 66,6 millones, en 2019, a 22,3 millones, en 2020, debido a la pandemia de covid-19.

Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company, la organización que lanzará la campaña «NYC Reawakens» («Nueva York vuelve a despertar») en junio, cree que el lanzamiento de la atracción proporcionará un impulso a la ciudad a medida que comienza a recuperarse.

«La ciudad de Nueva York estará llena de energía este otoño, y Summit One Vanderbilt es una adición increíble a sus atracciones para lugareños y visitantes», dijo Dixon en un comunicado.

Summit One Vanderbilt se une a una serie de plataformas de observación bien conocidas en la ciudad, incluido el observatorio Top of the Rock, de seis niveles, en el Rockefeller Center, donde las cubiertas superiores están ubicadas a 80 metros sobre el nivel de la calle.

En 2019, el edificio Empire State lanzó una nueva plataforma de observación, en el piso 102, con una altura de 115 metros sobre el nivel de la calle.