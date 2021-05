Las 5 cosas que debes saber este 17 de mayo: Se agrava la crisis en Israel y Gaza

No cesa el horror generado por la violencia entre Israel y Gaza. Colombia registra el mayor número de muertes por covid-19 en un solo día. Revelaciones explosivas sobre Bill Gates. Además, México tiene una Miss Universo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Se agudiza el conflicto entre Israel y Gaza

Este lunes se cumple una semana desde que empezó la escalada de violencia entre Israel y los palestinos. Desde Gaza informaron el domingo la muerte de más de 190 personas incluidos al menos 58 niños por los bombardeos aéreos de Israel, que por su parte señala que desde Gaza se han disparado más de 3.000 proyectiles contra su territorio. La ONU y el papa Francisco han pedido el cese al fuego y el fin de las hostilidades.

Colombia busca una mesa de negociación

Tras una reunión el domingo entre el Gobierno y los voceros del Comité Nacional del Paro se acordó un nuevo encuentro este lunes en Bogotá para trabajar en una mesa de negociación. El comité entregó un documento de dos partes con las exigencias para sentarse a negociar, exigencias que analizará el Gobierno antes de establecer una agenda de negociación. Mientras tanto, fue convocada otra jornada de movilización para el 19 de mayo y en el suroccidente del país se abrieron corredores humanitarios para dar solución al desabastecimiento en varios municipios.

Chile eligió miembros de asamblea constituyente

Este fin de semana se eligieron los 155 miembros de una asamblea que tendrá como misión crear una nueva Constitución. El servicio electoral indica que esta semana se podría conocer el escrutinio total y el balance oficial de este proceso histórico sin antecedentes en Chile y menos durante una pandemia.

Covid-19 en América Latina

Con casi el 40% de las muertes por covid-19 del mundo, la transmisión del coronavirus en las Américas «está lejos de estar controlada», dijo la semana pasada Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A medida que los gobiernos avanzan en sus campañas de vacunación, varios países de la región siguen registrando altas tasas de fallecimientos a causa de la pandemia. Así comienza la semana del 17 de mayo en algunos países de la región afectados por la pandemia de covid-19.

Acusaciones contra Bill Gates

Un informe de The Wall Street Journal revela detalles de una posible relación romántica de Gates con una empleada de Microsoft, motivo por el cual se habría dado su renuncia a la junta directiva de Microsoft en 2020. El periódico no identificó a la mujer y CNN no ha confirmado las acusaciones citadas por ese medio.

A la hora del café

¡Viva México! Andrea Meza gana la corona de Miss Universo 2021

Tiene 26 años, es originaria del estado de Chihuahua, mide 1,82 metros de estatura y tiene 40 primos. Conoce a la nueva Miss Universo.

River Plate perdió el Superclásico, pero su portero tuvo un debut con elogios

Boca Juniors se impuso en 4-2 en los penales y derrotó a River Plate en los cuartos de final de la Copa de la Liga. El encuentro se vio marcado por ausencias por covid-19 y un debut con varios memes.

Los ganadores de los MTV Movie y TV Awards

Los premios MTV Movie & TV Awards se entregaron el domingo, con Leslie Jones como anfitriona y Snoop Dogg como DJ de la noche. Esta es la lista de ganadores.

Cómo los alimentos procesados propician algunas enfermedades

La nutricionista Lisa Drayer dialoga con el neuroendocrinólogo pediátrico Dr. Robert Lustig sobre los hábitos alimenticios poco saludables.

Millonarios de la noche a la mañana gracias a una criptomoneda

Conoce la historia de Tommy, de 38 años y James, de 42, dos hermanos que pasaron de estar casi desempleados durante la pandemia de covid-19 a ser multimillonarios gracias a una criptomoneda.

La cita del día

“En estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía”.

Lo dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, luego de que se cerraran las mesas de votación en una jornada histórica que escogió 155 asambleístas constituyentes.

La cifra del día

530

El sábado el Ministerio de Salud de Colombia reportó 530 muertes por causa del covid-19 en todo el territorio. Se trata de la mayor cifra diaria reportada en el país, que refleja la grave crisis sanitaria en medio de las protestas. El domingo la cifra fue trágicamente similar: 520.

La selección del día

Y para terminar…

WriteGirl, el taller de escritura que ha inspirado a miles de niñas en EE.UU.

Cuando Amanda Gorman de 22 años recitó su poema en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, el mundo tomó nota. También estaba mirando la enorgullecida Keren Taylor, una de los héroes de CNN, que conoció a Amanda cuando era una joven de 14 años. La organización de Keren Taylor, WriteGirl, ofrece a miles de adolescentes el apoyo, guía y herramientas para hacer que sus voces sean escuchadas.