(CNN Español) — El ministro de Gobierno de Ecuador Gabriel Martínez informó este domingo que instruyó a la Policía Nacional para trasladar a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía al defensor del Pueblo Freddy Carrión, y al exministro de Salud Mauro Falconí, sospechosos de incidentes de violencia en una «fiesta clandestina» supuestamente celebrada la madrugada de este domingo en un apartamento de Quito, donde, al parecer, también se encontraba una mujer.

Carrión negó haber participado en fiesta clandestina alguna y la defensa de Falconí rechazó que su cliente haya cometido algún delito.

Aún así, las autoridades sostienen que la reunión se registró durante el toque de queda y las restricciones a la movilidad en Quito.

La Fiscalía General de Ecuador informó que «dada la naturaleza del caso, una fiscal experta en delitos sexuales lleva la investigación», aunque no especificó cuál es motivo de dicha indagación. El Departamento de Comunicación de Fiscalía dijo a CNN que la víctima está recibiendo “acompañamiento” de la institución.

CNN contactó a la Intendencia de Policía de Pichincha –que responde al Ministerio de Gobierno–, que informó que en la madrugada de este domingo el personal de la institución recibió una alerta sobre la realización de una «fiesta clandestina» en un apartamento del norte de la capital.

Al lugar acudió el personal de la Comisaría y la Policía Nacional, según la institución, que confirmó haber hallado al defensor del Pueblo Freddy Carrión y el exministro de Salud Mauro Falconí, que estuvo al frente del Ministerio durante dos semanas y renunció a inicios de abril de este año. En el lugar también se encontraba, según la autoridad, una mujer que sería la pareja del exministro Falconí, según la Intendencia de Policía.

publicidad

«Se pudo verificar que cuando ingresa la Comisaría junto a la Policía al lugar, la señora indicaba que había sufrido varias agresiones, que la halaron del cabello, que inclusive había sido violentada sexualmente. Además, los dos varones tenían lesiones en su rostro bastante profundas (hematomas) y había exceso de bebidas alcohólicas en el sitio. Los tres ciudadanos estaban en evidente estado etílico», informó la Intendencia a CNN este domingo.

Más tarde, el ministro de Gobierno Gabriel Martínez informó en Twitter que el defensor del Pueblo Freddy Carrión se encuentra en una casa de salud donde se le practican exámenes toxicológicos con vigilancia de la Policía, mientras que el exministro de Salud Mauro Falconí se encuentra en la Fiscalía realizando procedimientos legales respectivos. Martínez insistió en que «no hay privilegios» en este caso.

CNN contactó al departamento de Comunicación de la Defensoría del Pueblo, que señaló que recabaría información sobre lo ocurrido.

Horas más tarde, la Defensoría del Pueblo publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales una carta en la que el defensor Carrión informó que recibe atención en una clínica por un «quebranto en su salud». Agregó que no había sido detenido, pese a que el Ministerio de Gobierno indicó que se encuentra bajo vigilancia policial.

«Debo señalar que no he participado en ninguna fiesta clandestina como se ha señalado en redes sociales. Tuve una reunión en el domicilio del Dr. Mauro Falconí, con quien compartimos una amistad de varios años», agregó el defensor del Pueblo en la carta, que fue borrada minutos después de las cuentas institucionales. El Departamento de Comunicación de la Defensoría no explicó la razón de esto a CNN, pero indicó que está a la espera de publicar un comunicado.

Carrión además informó en la misiva que pidió una licencia para atender esta situación y colaborar con las investigaciones.

CNN se comunicó también con Ludwing Álvarez, abogado del exministro de Salud Mauro Falconí, quien señaló que su defendido «no ha cometido ningún delito» y que se están violando sus derechos constitucionales al mantenerlo detenido en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía.

Pasada la media noche está previsto que se instale la audiencia de formulación de cargos, según confirmó la Fiscalía a CNN.

Álvarez no explicó las razones por las que se habrían generado incidentes en el domicilio del exministro, pero sí dijo a CNN que «este no es un tema” de su defendido sino “de la otra persona», sin aclarar a quién se refiere.

Varios asambleístas piden el enjuiciamiento político y destitución del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y condenan los supuestos hechos denunciados, que han calificado de «execrables» e «intolerables».