Los viajes de negocios han desaparecido. ¿Volverán alguna vez?

Las mejores camas de avión para viajar en comodidad 0:58

(CNN Business) — Reserva de boletos. Programa reuniones. Obsesionarse con tu presentación. Empaca un equipaje de mano. Corre al aeropuerto. Echa un vistazo al salón. Prioridad de embarque. Despegar. Tierra. Llegar al hotel. Reunirse con clientes. Cerrar el trato. Volar a casa. Repetir.

Para innumerables ejecutivos y vendedores, los viajes de negocios han sido la piedra angular de la vida corporativa: algunos los odian, otros los aman, pero todos los aceptan como una necesidad (enriquecidos con millones de millas de viajero frecuente). Los empleados necesitaban volar para reunirse con los clientes, generar nuevos negocios y pasar un rato con el jefe en la sede.

Luego vino la pandemia de coronavirus, que dejó en tierra a los viajeros y obligó a muchas empresas a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Zoom reemplazó las reuniones cara a cara, incluso si hay algo extraño en los chats de video. Las llamadas telefónicas llenaron los vacíos. Los clientes siguieron siendo clientes, se concretaron acuerdos y se acumularon ingresos.

Ahora, con las restricciones por el coronavirus disminuyendo en muchos países, la pregunta es cuán tan rápido se recuperarán los viajes de negocios y si la pandemia y los esfuerzos para abordar la acelerada crisis climática evitarán que el lucrativo sector se recupere por completo.

Empresas empiezan a cancelar viajes de trabajo 1:12

Los guerreros de la carretera desempeñarán un papel crucial a la hora de determinar si la clase ejecutiva está llena o casi vacía, ya que negocian el regreso a la vida corporativa después de más de un año trabajando desde casa. Algunos, o muchos, podrían negarse a perderse la cita nocturna o el partido de fútbol de sus hijos.

publicidad

«Para muchas personas, los viajes de negocios frecuentes se han convertido más en una carga que en un beneficio», dijo Scott Cohen, profesor de la Universidad de Surrey en Inglaterra que estudia viajes de negocios. Cada vez se reconoce más que los viajes de trabajo frecuentes pueden afectar negativamente la salud y las relaciones personales, añadió.

Una débil recuperación en los viajes de negocios sería desastrosa para las aerolíneas, que ya han visto sus finanzas estiradas hasta el punto de ruptura por la pandemia. Si bien los viajeros corporativos representan solo el 12% de los pasajeros, en algunos vuelos pueden generar hasta un 75% de las ganancias, según PwC.

«Los viajeros de negocios a menudo reservan tarifas de último minuto con márgenes de ganancia significativos; en el pasado, un guerrero de la carretera puede haber pagado US$ 1.000 un día antes de la salida por el mismo asiento que un viajero de placer compró por US$ 100 hace dos meses», dijo Zach Honig, editor general de The Points Guy, en una repuesta por correo electrónico.

La Asociación Internacionalde Transporte Aéreo, que representa a 290 aerolíneas de todo el mundo, espera que los viajes de negocios se recuperen más lentamente que las vacaciones porque las empresas redujeron los presupuestos de viaje durante la pandemia y las conferencias en línea reemplazarán algunas reuniones.

En el Reino Unido, donde el Gobierno alivió las restricciones a los viajes internacionales el lunes, los jefes de las aerolíneas reconocieron los desafíos que enfrentan los viajes de negocios, pero dijeron que aún esperan una recuperación completa.

«Hemos tenido claro que [los viajes de negocios] se recuperarían quizás a un ritmo más lento», dijo a BBC Radio el CEO de British Airways, Sean Doyle. «Pero la gente volverá a hacer negocios […] Creo que la gente quiere venir aquí, visitarnos y hablar sobre oportunidades comerciales, y les gusta hacer negocios cara a cara. Así que estoy seguro de que ese segmento se recuperará».

Aerolíneas rechazan pautas para vacunados contra covid 0:45

Suzanne Neufang, CEO de Global Business Travel Association, dijo que los viajes de negocios fueron «declarados muertos» luego de la crisis financiera de 2008, pero finalmente se recuperaron por completo a pesar de los avances en tecnología que facilitaron las videoconferencias.

«Existe esta propensión a que los empresarios, los funcionarios gubernamentales, los políticos y otros necesiten ponerse al frente de sus electores», dijo.

Por qué esta recuperación se verá diferente

Pero no hay garantía de que la historia se repita.

Varios bancos importantes han anunciado que reducirán drásticamente los viajes de negocios para ayudar a abordar la crisis climática. En febrero, Lloyds Banking Group dijo que recortaría las emisiones de carbono de los viajes en más del 50% de su nivel antes de la pandemia. Standard Chartered, que tiene su sede en Londres, pero realiza la mayor parte de sus negocios en Asia, África y Oriente Medio, prevé que los viajes se reducirán en un tercio.

ABN Amro está indicando a sus empleados que viajen en transporte público y utilicen solo trenes cuando se muevan entre sus oficinas en Europa. El banco holandés tiene como objetivo reducir los viajes aéreos de negocios en un 50% para 2025 en comparación con los niveles de 2017.

La trayectoria de la pandemia es otro factor. Cuanto más tiempo el nuevo coronavirus siga siendo una amenaza , más empresas se verán obligadas a adoptar alternativas. El virus continúa arrasando en la India, y una burbuja de viajes entre Hong Kong y Singapur acaba de retrasarse por segunda vez debido al aumento de casos.

Los cruceros de EE.UU. alistan su regreso 0:47

Si va a haber un cambio radical en la forma en que las empresas piensan sobre los viajes de negocios, puede ocurrir en los tipos de viajes que se consideran esenciales. ¿Dar servicio a los clientes existentes? Eso se puede hacer en Zoom, mientras que finalizar un megacuerdo con clientes extranjeros se considerará que requiere un toque personal.

«Es ese [viaje de negocios] más glamuroso que creo que realmente sobrevivirá», dijo Cohen. «Ese segmento más mundano donde la relación ya está establecida […] son los que creo que hasta cierto punto morirán. Las empresas [dirán], ya sabes, que el viaje no es tan importante. Ese trato ya está hecho».

Eso podría erosionar parte del ecosistema que ha surgido en torno a los viajes de negocios. Los hoteles, las aerolíneas y las empresas de alquiler de coches, por ejemplo, ofrecen puntos y niveles de estatus que fomentan la repetición de negocios entre los viajeros de negocios. Pero para los guerreros de la carretera, menos viajes significa menos beneficios.

«Si bien puede haber muchos momentos emocionantes, muchos aspectos de los viajes de trabajo no son tan glamurosos como se podría pensar: ser capaz de trabajar hacia unas vacaciones gratis ciertamente puede ayudar a eliminar tanto el gasto en asientos de avión económicos y en hoteles rutinarios en lugar de estar en casa», dijo Honig.