(CNN Business) — Según los informes, Amazon está en conversaciones para comprar MGM, el aclamado estudio de cine que fue un elemento básico de la Edad de Oro de Hollywood. Un movimiento que le daría a la firma de tecnología una gran marca para manejar a medida que la competencia en la transmisión a demanda se vuelve más feroz día a día.

El icónico logotipo de MGM de un león rugiendo se ha reproducido antes de toneladas de películas clásicas, incluida la serie «James Bond», y el estudio podría estar valorado en entre US$ 7.000 millones y US$ 10.000 millones, según The Information, que citó a una persona familiarizada con la situación. The New York Times y el Financial Times también informaron sobre las conversaciones.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Business. No se pudo contactar con MGM.

Se ha promocionado un trato entre Amazon y MGM durante un tiempo

Durante años, han circulado informes de que Amazon ha querido comprar una gran empresa de entretenimiento para reforzar su servicio de transmisión de video. En 2018, Bloomberg dijo que estaba en la carrera para comprar Landmark Theatres, una cadena de cines especializados. El año pasado, el Daily Mail sugirió que podría comprar AMC Theatres.

Pero un estudio proporciona un beneficio más obvio e inmediato para Amazon que una cadena de cines, ya que las películas y los proyectos de televisión de MGM podrían encontrar fácilmente un hogar en Prime Video.

Prime Video, que presenta programas originales como «The Marvelous Mrs. Maisel» y «Jack Ryan», junto con otras películas y programas para comprar, tiene acceso a una gran cantidad de ojos. Si bien las personas pueden suscribirse al servicio como un producto independiente, la mayor ventaja de Prime Video es que está incluido en el popular programa Prime de Amazon, que ofrece entrega rápida y otros beneficios por una tarifa anual.

Amazon no publica muchos detalles sobre Prime Video. Pero Prime ahora tiene más de 200 millones de suscriptores que pagan por la membresía, reveló la compañía durante su informe de ganancias más reciente, y agregó que las horas de transmisión en Prime Video aumentaron más del 70% año tras año.

La compañía ya ha invertido mucho en hacer de Prime Video un mayor atractivo para su servicio. Un programa de televisión muy esperado ambientado en el universo de «El Señor de los Anillos», por ejemplo, cuesta 465 millones de dólares por una sola temporada.

Amazon también ha puesto su mirada en el circuito de premios. Su división de películas de Amazon Studios distribuyó «Manchester by the Sea», que fue nominada a mejor película en los Premios de la Academia 2017. MGM ha perdido algo de su brillo desde que produjo filmes favoritos como «An American in Paris», de 1951, y «Ben-Hur», de 1959, pero sigue siendo una marca de renombre.

Algunas franquicias de MGM también tienen un historial probado en taquilla. «James Bond» se encuentra entre las series más lucrativas de Hollywood, con «Spectre», de 2015, que ha recaudado casi US$ 900 millones en todo el mundo, según BoxOfficeMojo.

La guerra de la transmisión

Las plataformas de streaming también se están volviendo extremadamente competitivas. El lunes, AT&T anunció que la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, se escindiría y se fusionará con Discovery. El acuerdo uniría a HBO, Warner Bros, HGTV y Food Network bajo un mismo techo.

Mientras tanto, Netflix continúa inyectando miles de millones de dólares para expandir su propia videoteca de programas y películas. Y Disney+ ha crecido a más de 100 millones de suscriptores en su primer año.

El precio informado de MGM sería bastante elevado. En el extremo superior del rango informado por The Information, no estaría muy lejos de los US$ 13.700 millones que Amazon pagó por Whole Foods en 2017, el acuerdo más caro de la firma de tecnología.

Pero Amazon también es un gigante corporativo con una capitalización de mercado de casi US$ 1,7 billones. Comprar MGM puede costarle un poco más de lo que ganó en ingresos netos en el primer trimestre de 2021.