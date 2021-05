Charles Grodin

(CNN) — Charles Grodin, un actor cómico versátil mejor conocido por sus papeles en películas como «Midnight Run» y «The Heartbreak Kid», murió el martes en su casa en Connecticut, después de luchar contra el cáncer, según su hijo. Tenía 86 años.

El hijo de Grodin, Nicholas, confirmó la noticia del fallecimiento de su padre en un correo electrónico a CNN.

Grodin tuvo varios créditos teatrales antes de ser elegido para la película «Catch-22» del director Mike Nichols en 1970 (después de una audición sin éxito para «The Graduate»). Luego consiguió su gran oportunidad al protagonizar «Heartbreak Kid», como un recién casado que se enamora de otra mujer, interpretada por Cybill Shepherd, en su luna de miel.

Desde entonces, Grodin trabajó de manera constante. Fue coportagonista junto a Warren Beatty en «Heaven Can Wait» y encarnó a un contador fugitivo con Robert De Niro en «Midnight Run».

«Chuck era tan buena persona como actor», dijo De Niro en un comunicado emitido a través de su publicista. «‘Midnight Run’ fue un gran proyecto en el que trabajamos, y Chuck lo hizo aún mejor. Lo extrañaremos. Estoy muy, muy triste de saber de su fallecimiento».

Otros trabajos memorables de Grodin incluyen la película «Dave», en la que apareció como el contador de un hombre disfrazado de presidente de Estados Unidos, a quien se le pide que ayude a analizar el presupuesto federal; y las películas de «Beethoven», comedias amplias en las que interpretaba al dueño de un San Bernardo.

El actor se convirtió en un invitado favorito de los programas de entrevistas nocturnos, actuando como un personaje altivo, con decenas de apariciones con Johnny Carson y David Letterman. Más tarde, Grodin intentó ser anfitrión de un programa de entrevistas en CNBC, y también se convirtió en autor, escribiendo varios libros, empezando en 1989 con «It Would Be So Nice If You Weren’t Here: My Journey Through Show Business» (Sería tan bueno si no estuvieras aquí: mi viaje por el mundo del espectáculo).

Grodin explicó que tropezó con su personaje altivo de programa de entrevistas después de seguir a Diana Ross en «The Tonight Show». Luego continuó perfeccionando ese acto, y los anfitriones, especialmente Letterman, estuvieron encantados de seguir el juego.

En el escenario, Grodin actuó con Ellen Burstyn en la obra de Broadway «Same Time, Next Year», sobre una pareja en un romance anual. También dirigió y escribió obras de teatro y ganó un Emmy en 1977 como uno de los escritores de un especial de televisión de Paul Simon.

Nacido en Pittsburgh, Grodin estudió actuación en la Universidad de Miami antes de mudarse a Nueva York y estudiar con el famoso maestro de actuación Lee Strasberg.

«Hollywood es una industria de la misma manera que General Motors es una industria», dijo Grodin alguna vez en una entrevista. «Y si has estado en esto durante mucho tiempo, lo sabes».

La ecléctica carrera de Grodin incluyó escribir una columna para el New York Daily News y proporcionar comentarios para la revista de noticias «60 Minutes II».

«Un brillante actor de comedia», tuiteó Albert Brooks. «Tuve la maravillosa experiencia de trabajar con él en mi primer largometraje ‘Real Life’ y fue increíble».

A Grodin le sobreviven su esposa, la autora Elissa Durwood Grodin, su hijo Nicholas y su hija Marion.